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Σε σκηνικό έντασης και διαδοχικών συγκρούσεων εξελίσσεται ο προεκλογικός σχεδιασμός του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, με τα δύο κόμματα να αντιπαρατίθενται τις τελευταίες ώρες με «χαρτοπόλεμο» ανακοινώσεων για τη σημαία του Πολυτεχνείου.

Μπορεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με την Άννα Διαμαντοπούλου να προχωρούν στην παρουσίαση της πανελλαδικής δράσης για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και ο Αλέξης Τσίπρας να περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία συζητώντας για τα αναγκαίες πολιτικές στην πολιτική, ωστόσο ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αφιέρωσαν αρκετές ώρες μέχρι χθες στην μεταξύ τους αντιπαράθεση γύρω από το ερώτημα περί του «ιδιοκτήτη» της σημαίας του Πολυτεχνείου. Στη …μέση της αντιπαράθεσης βρέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας του οποίου η δημοτική παράταξη αποτελείται από στελέχη που προέρχονται και από τα δυο κόμματα, ενώ ο ίδιος είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Δούκας υποστήριξε – με φόντο δημοσιεύματα που ήθελαν την παράδοση της σημαίας του Πολυτεχνείου από την ΠΑΣΠ στο ΠΑΣΟΚ- ότι δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ούτε στο κόμμα του οποίου εκείνος είναι στέλεχος, αλλά στον ελληνικό λαό. Μάλιστα πρότεινε να παραδοθεί η αιματοβαμμένη σημαία ή στη Βουλή ή στο Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ). Να σημειωθεί ότι η ΠΑΣΠ υπενθυμίζει ότι από το 1976, όταν διαπιστώθηκε αδυναμία συγκρότησης Προεδρείου της ΕΦΕΕ, ανέλαβε τη φύλαξη της σημαίας, όπως και η ΠΚΣ τη φύλαξη της σφραγίδας.

Ο «χαρτοπόλεμος» ανακοινώσεων για το ίδιο θέμα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αναπτύχθηκε περαιτέρω όταν το Σάββατο εξέδωσε ανακοίνωση ο Τομέας της Νέας Γενιάς της ΕΛΑΣ δηλώνοντας ότι «η σημαία του Πολυτεχνείου δεν έχει ιδιοκτήτες» και καλώντας το Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει δημόσια: «Έχει πράγματι παραδοθεί η ιστορική σημαία και βρίσκεται πλέον στην κατοχή του ΠΑΣΟΚ; Θεωρεί πως μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία ενός κόμματος ;». Την ίδια ώρα τα στελέχη της ΕΛΑΣ έδιναν συγχαρητήρια στον Χάρη Δούκα για την παρέμβασή του.

Η Χαριλάου Τρικούπη– αφού εξέδωσε ανακοίνωση η ΠΑΣΠ με τη «διαβεβαίωση» ότι «η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, ανήκει στους φοιτητές και στο φοιτητικό κίνημα»- εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον αρχηγό της ΕΛΑΣ. «Ντροπή κ. Τσίπρα», δήλωσε το ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας τον αρχηγό της ΕΛΑΣ για πολιτικό τυχοδιωκτισμό . Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η σημαία ήταν επί δεκαετίες και εξακολουθεί να είναι στα χέρια του φοιτητικού κινήματος και κάνει επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι: «Η σπέκουλα που στήσατε είναι τόσο εξόφθαλμη που την αντιλαμβάνεται κάθε δημοκράτης προοδευτικός πολίτης». Οι αιχμές κι αλληλοκατηγορίες συνεχίστηκαν τουλάχιστον για δύο 24ωρα, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΣ προσπάθησαν να περάσουν στον «επόμενο τόνο» και να αφιερωθούν εκ νέου στην προεκλογική τους καμπάνια που στοχεύει αναπόδραστα στην ίδια κεντροαριστερή «δεξαμενή» ψηφοφόρων.

Η Χαριλάου Τρικούπη επενδύει ως γνωστόν στην ανάδειξη του προγράμματος αλλά και στην προσέλκυση νέων με το Συνέδριο Νεολαίας του προσεχούς Ιανουαρίου , ενώ η ΕΛΑΣ οργανώνει το πρώτο ιδρυτικό Συνέδριο του κόμματος για τον Φεβρουάριο. «Η μάχη των μαχών θα είναι για τον Δεκέμβριο η συζήτηση του προϋπολογισμού στη βουλή», λέει στους συνομιλητές του ο κ. Ανδρουλάκης ο οποίος ετοιμάζεται για μια σκληρή μονομαχία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ολομέλεια πριν από τη ψήφιση του προϋπολογισμού στις 15 Δεκεμβρίου. Σήμερα πάντως ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, η επικεφαλής του Κύκλου Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου και ο αρμόδιος τομεάρχης, Γιώργος Νικητιάδης θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη για την πανελλαδική δράση «Μαζί Σχεδιάζουμε- Εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της». Είναι προφανές ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων παραμένουν τα ζητήματα της επιχειρούμενης διεύρυνσης, που προκαλεί και εντάσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Μετά από την «επιστροφή» της Νίνας Κασιμάτη συνεχίζονται τα σενάρια για την ένταξη στο κόμμα της Θεοδώρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου, ενώ μετά από την αποχώρηση του Απόστολου Πάνα (λέγεται ότι θα ενταχθεί στην ΕΛΑΣ, ίσως την «ώρα» του Συνεδρίου) και ο βουλευτής Ξάνθης (διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ) Μπουρχάν Μπαράν οδεύει προς την ΕΛΑΣ.