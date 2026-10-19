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Πράσινη βεντάλια δράσεων στην Αττική και στην περιφέρεια επιχειρεί να ανοίξει το ΠΑΣΟΚ, στοχεύοντας στην αισθητή δημοσκοπική ενίσχυση της εικόνας του, μέχρι τα φετινά Χριστούγεννα.

Η χθεσινή εκδήλωση με τη μαζική συμμετοχή στο Αιγάλεω είναι για τη Χαριλάου Τρικούπη μια δυνατή εικόνα που οφείλει μέσω των «πολλαπλασιαστών» της στο κόμμα να αξιοποιήσει, μεταφέροντας το θετικό κλίμα και το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιοχή. Πρόκειται, όπως λένε, για μια «στιγμή» μέσα στον προεκλογικό μαραθώνιο, που το ΠΑΣΟΚ καλείται να δώσει με όλες τις δυνάμεις του και με τους υποψήφιους βουλευτές στην «πρώτη γραμμή».

Στο πρόγραμμα είναι και οι περιοδείες ανά την Ελλάδα του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ποντάρει για τη «νέα αλλαγή» στην προσέλκυση ψηφοφόρων από διαφορετικά εκλογικά κοινά. Δεν ήταν τυχαίο το κάλεσμα που απεύθυνε με τη χθεσινή ομιλία του στο Αιγάλεω, τόσο στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που σταθμεύουν επί του παρόντος στη ζώνη των αναποφάσιστων, όσο και στους αμφιταλαντευόμενους κεντροαριστερούς που ψήφισαν στο παρελθόν τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα.

Βάση για τη μάχη εν’ όψει των εκλογών παραμένει η «πράσινη δεξαμενή» των «πιστών» ψηφοφόρων, αρκετοί εκ των οποίων προσήλθαν στο Αιγάλεω για την επετειακή εκδήλωση για την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου του 1981.

Το «ροκάνισμα» της δημοσκοπικής απόστασης από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που προηγείται είναι άμεσος στόχος, όπως και η ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ στον «μοναδικό αξιόπιστο εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη». Ο κ. Ανδρουλάκης συνεχίζει να «γράφει» χαμηλά ποσοστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, όμως στην ίδια δημοσκοπική ερώτηση και ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με μεγάλη διαφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επιπλέον το ΠΑΣΟΚ σε τελευταία γκάλοπ σημειώνει άνοδο και εμφανίζεται πρώτο κόμμα στη μέτρηση για το ποιος ασκεί καλύτερη αντιπολίτευση.

Η ομάδα και οι προσχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνονται –σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη- εκτός από το πρόγραμμα και τα πρόσωπα, οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που δίνουν καθημερινές μάχες, εντός και εκτός βουλής.

Το πλάνο με τα πρόσωπα γίνεται προσπάθεια να διευρυνθεί με νυν βουλευτές και στελέχη από άλλους χώρους- χθες στο Αιγάλεω ήταν ο Ευάγγελος Αποστολάκης που προσχώρησε πρόσφατα στο ΠΑΣΟΚ και η Μυρτώ Κοροβέση (προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Κασσελάκη) η οποία και θα ενταχθεί και επισήμως στο ΠΑΣΟΚ μέσα στις επόμενες ώρες ή μέρες. Έπεται η «επιστροφή» της Νίνας Κασιμάτη και η ανακοίνωση από τον Κώστα Σκανδαλίδη της νέας λίστας της διεύρυνσης με στελέχη από διάφορους χώρους.

Σφοδρές αντιπαραθέσεις

Η λογική που ακολουθεί η Χαριλάου Τρικούπη θέλει την κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση με την αποδόμηση των πολιτικών της και την ταυτόχρονη προβολή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ξεκινώντας από τις προτάσεις του για τον δύσκολο χειμώνα και την ενεργειακή κρίση. Η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός, οι 120 δόσεις και τα πράσινα μέτρα για την ακρίβεια των καυσίμων είναι βασικές προτάσεις, που «μετρήθηκαν» στις έρευνες και συνάντησαν την αποδοχή ενός σημαντικού εκλογικού σώματος.

Γι’ αυτό και το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τις σφοδρές επιθέσεις, αλλά όχι μόνο προς την κυβέρνηση, αλλά και προς την ΕΛΑΣ, με την κατηγορία της αδυναμίας να προστατεύσει με το πρόγραμμά του τα ευάλωτα νοικοκυριά και τη μεσαία τάξη. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δέχθηκε το τελευταίο διάστημα «επιθέσεις» από το κόμμα Τσίπρα, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του άρθρου του Θανάση Καρτερού, του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού δεν μένει επίσης αναπάντητο- «δεν θα αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω», ήταν η οδηγία του κ. Ανδρουλάκη προς την κοινοβουλευτική ομάδα στην πρόσφατη συνεδρίαση.

Η διπλή επίθεση από το Αιγάλεω

«Δεν θα επιτρέψουμε να εγκλωβιστεί ξανά η Ελλάδα ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που εξάντλησε την εμπιστοσύνη των πολιτών και σε εκείνους που κυβέρνησαν, απέτυχαν και σήμερα επιστρέφουν ζητώντας να ξεχάσουμε. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε μια τρίτη θητεία αλαζονείας ούτε μια δεύτερη ευκαιρία στην αποτυχία. Χρειάζεται μια νέα αρχή», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης ,απευθυνόμενος ουσιαστικά τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.

Θέτοντας δε, ως στόχο την πρώτη θέση, ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε κάλεσμα «σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που μπορεί να ψήφισε Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν συμβιβάζεται με μια Ελλάδα όπου κυριαρχεί η διαφθορά και τη ατιμωρησία» και πρόσθεσε ότι «πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει». Και επανέλαβε με το «σύνθημα» περί της «νέας αλλαγής» ότι: «Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ο αξιόπιστος εγγυητής για να γυρίσει η χώρα σελίδα με σχέδιο, ήθος και σιγουριά». Όσον αφορά στην αναμέτρηση με το κόμμα Τσίπρα, οι αιχμές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην ομιλία του ήταν διακριτές: «Η σχέση εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες δεν βασίστηκε σε φθηνές απομιμήσεις. Η σχέση εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες δεν βασίστηκε σε πανάκριβες επικοινωνιακές εκστρατείες, ούτε σε φθηνές απομιμήσεις».

Η υπενθύμιση για το ρόλο του ΠΑΣΟΚ είχε να κάνει με την αναφορά για την ισχυρή κεντροαριστερά και με την επισήμανση ότι: «Το ΠΑΣΟΚ έχει ρόλο εγγυητή, ότι «ο προοδευτικός χώρος δεν θα γίνει ούτε συμπλήρωμα της συντήρησης, ούτε όμηρος του λαϊκισμού».

Παρόντες στην επετειακή εκδήλωση ήταν από το «όλον ΠΑΣΟΚ, από τον πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου, τα κορυφαία στελέχη, όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου, τον πρώην πρόεδρο της Βουλής Απόστολο Κακλαμάνη, τα ιδρυτικά στελέχη και τους πρώην υπουργούς, όπως ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Χρήστος Παπουτσής, ο Νίκος Χριστοδουλάκης, ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο Χρήστος Πρωτόπαπας, ο Γιάννης Μανιάτης, ο Μιχάλης Καρχιμάκης, τους νυν βουλευτές (Νάντια Γιαννακοπούλου, Δημήτρη Μάντζο, Παύλο Χρηστίδη και άλλους) και τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου, όπως οι Κώστας Τσουκαλάς, Λευτέρης Καρχιμάκης, Τόνια Αντωνίου, Έφη Χαλάτση, Χρήστο Κακλαμάνη, Όλγα Μαρκογιαννάκη κα.