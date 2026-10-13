Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην πρώτη θέση με ποσοστό 29,6% καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political που δημοσιεύεται σήμερα, Τρίτη, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί τις δυνάμεις του στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος σε σχέση με μέτρηση της ίδιας εταιρείας στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ με 15,7% και οριακά κέρδη 0,3 μονάδων σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τρίτο με 14,6% (κέρδη 0,6%).

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση στο 7,6%, το ΚΚΕ στο 6,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,3%, η Φωνή Λογικής στο 3,7%, η Συμμαχία Ελλήνων στο 3,7%, το ΜέΡΑ25 στο 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,2%, οι Δημοκράτες στο 2%, η Νίκη στο 0,5%, η Νέα Αριστερά στο 0,4% και άλλο το 3,3%.

Στο ερώτημα «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», το 27% απαντά τη ΝΔ, το 14,3% την ΕΛΑΣ, το 13,3% το ΠΑΣΟΚ, το 6,9% την Ελληνική Λύση, το 5,6% το ΚΚΕ, το 3,9% την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το 3,4% τη Φωνή Λογικής, το 3,4% τη Συμμαχία Ελλήνων, το 3% το ΜέΡΑ25, το 2,7% την Πλεύση Ελευθερίας, το 2% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 1,8% τους Δημοκράτες, το 0,5% τη Νίκη, το 0,4% τη Νέα Αριστερά, άλλο το 3%, ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 8,8%.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει, επίσης, για άλλη μια φορά την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;» καθώς το 32,2% επιλέγει τον σημερινό πρωθυπουργό, το 13,2% τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,6% τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 5% τον Κυριάκο Βελόπουλο, το 4,6% τον Δημήτρη Κουτσούμπα, το 3,1% τη Μαρία Καρυστιανού, το 3% τον Γιάνη Βαρουφάκη, το 2,3% την Αφροδίτη Λατινοπούλου, το 2,2% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 1,9% τον Στέφανο Κασσελάκη, το 0,6% τον Δημήτρη Νατσιό και το 0,6% τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν και τι είναι αυτό που θα καθορίσει την επιλογή τους όταν έρθει η ώρα της ψήφου και απάντησαν το 30% το πρόγραμμα του κόμματος, το 33% η ιδεολογική και παραταξιακή ταύτιση, το 32% η καταλληλότητα του υποψήφιου πρωθυπουργού και άλλο το 5%.

Στο ερώτημα, τέλος, ποιο κόμμα από ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, το 15% επιλέγει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το 24% το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr