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Είναι γνωστό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίζει συχνά μπάσκετ με φίλους του. Δεν ήταν έκπληξη συνεπώς η χθεσινή του ευστοχία στα σουτ που είχαν στηθεί στις μπασκέτες, στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, όπου η ΝΔ γιόρτασε τα 52 της χρόνια.

Ο πρωθυπουργός σκόραρε 4 στα 4 σουτ που εκτέλεσε, κάτι που τον ώθησε και σε μια πολιτική αναλογία, σε μια σύντομη συζήτηση με τους δημοσιογράφους εξερχόμενος του γαλάζιου πάρτι: «Αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την τέταρτη νίκη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα είχε κάνει ενέσεις ηθικού στα γαλάζια στελέχη, ξορκίζοντας τις δυσοίωνες προβλέψεις για το εκλογικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. «Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι αυτό έγινε και το 2019 και το 2023.

Και σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναφορά θύμισε ότι τέσσερις φορές η ΝΔ πέτυχε back to back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%: επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί Κώστα Καραμανλή. Αν το δει κανείς αφαιρετικά, θα μπορούσε να πει ότι απουσιάζει η αναφορά στη νίκη επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά, για την οποία ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει με αιχμές και μετά τη ΔΕΘ. Αν δει πάλι κανείς το ποτήρι μισογεμάτο, ο κ. Μητσοτάκης βάζει εκ νέου ψηλά τον πήχη, για να διατηρήσει τα κεκτημένα του 2019 και του 2023.

Στην εκδήλωση που έδωσαν το παρών περίπου 2.500-3.000 στελέχη της «όλης ΝΔ» βασικός στόχος ήταν η συσπείρωση δυνάμεων του κυβερνώντος κόμματος. Παλιά και νεότερα στελέχη, άνθρωποι που έχουν ζυμωθεί για δεκαετίες στις κομματικές γραμμές, αλλά και άλλοι που ήρθαν εσχάτως στη γαλάζια κοίτη ήταν παρόντες στη σύναξη στο γκάζι.

Υπήρχε βεβαίως το αναγκαίο στοιχείο του νεοδημοκρατικού ρετρό: ο ιστορικός πυρσός παντού στον χώρο, μια φωτογραφία από ένα αυτοκίνητο των 80’s, η πρόσοψη των γραφείων της Ρηγίλλης, τα «τραγούδια της γαλάζιας γενιάς» στα decks. Αναμεμειγμένα όμως και με σύγχρονη pop, κάτι που ίσως δείχνει και τη φυσιογνωμία της ΝΔ πλέον. Άλλωστε, όπως το έθεσε ο κ. Μητσοτάκης «μπορέσαμε ως παράταξη να ανανεωνόμαστε διαρκώς, να βλέπουμε το παρόν και το μέλλον όχι με τα γυαλιά του παρελθόντος».

Οι πρώην και οι κορυφαίοι

Από τα κεντρικά θέματα συζήτησης στα γαλάζια πηγαδάκια, βεβαίως, η απουσία των «πρώην», αλλά και η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σήμερα θα κάνει νέα παρέμβαση σε συνέδριο του Βήματος. Η διοργάνωση ήταν παραταξιακά ενωτική: στο video wall παίζονταν σκηνές με πρωταγωνιστές όλους τους προέδρους, εν ζωή και τεθνεώτες. Εκεί ήταν ο κ. Σαμαράς, ο Κώστας Καραμανλής και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, αλλά όχι στην αίθουσα. Ο κ. Σαμαράς έχει διαγραφεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ο Κώστας Καραμανλής βρισκόταν στην Ξάνθη για υποθέσεις της ΣΕΚΕ και γενικώς αποστασιοποιείται από τα γαλάζια δρώμενα, ενώ ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης βρισκόταν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και είχε διαμηνύσει ότι θα ήταν κανονικά παρών, αν το event γινόταν Κυριακή.

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