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Απαντήσεις στον Αντώνη Σαμαρά μετά τη δεύτερη παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού για την κατάσταση της οικονομίας έδωσε η Ντόρα Μπακογιάννη δηλώνοντας σήμερα, ότι «αυτά που είπε στερούνται σοβαρότητας». «Μόνο ο Σαμαράς διαπιστώνει ότι υπάρχει ακρίβεια; Αν βρούμε κάποιον να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να βάλει τέλος στην Ουκρανία, θα έχει καταπολεμήσει την ακρίβεια. Μέχρι τότε όποιος λέει κάτι διαφορετικό λέει φύκια και μεταξωτές κορδέλες», σημείωσε η Ντόρα Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την ίδια, το κόμμα Σαμαρά «θα κάνει κάποια ζημία, όχι φοβερή γιατί θα πάρει στελέχη που ίσως ήταν αποστασιοποιημένα από τη ΝΔ».

Ερωτηθείσα στη συνέχεια για τις δηλώσεις Καράογλου, η βουλευτής της ΝΔ απέδωσε τα λεγόμενά του στο ότι «έχει αυτοδιοικητικό στόχο, γι’ αυτό απευθύνεται με διαφορετικό πολιτικό λόγο. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ως ΝΔ ότι δεν θα συνεργαστούμε με ακροδεξιά κόμματα».

Αναφερόμενη στη συνέχεια σε προηγούμενη δήλωσή της περί αλαζονείας κάποιων υπουργών, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε «βλέπω μια μεγάλη πρόοδο με την αλαζονεία των υπουργών, όλα καλά. Έχουν πολύ μειωθεί τα φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η ΝΔ λειτουργεί με πολύ ενσυναίσθηση και με ανθρώπους που επικοινωνούν με τη βάση».