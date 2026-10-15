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Σε νέες αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν πριν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα προχωρά η Ελίνα Σιράζ, η δημοσιογράφος της Daily Mail που έκανε την ερώτηση στην εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου ώστε εκείνη να ανακοινώσει την απόφαση Τραμπ για απομάκρυνση της Γκιλφόιλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σιράζ, τις ημέρες πριν την απομάκρυνσή της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επιχείρησε απεγνωσμένα να εξαφανίσει από το διαδίκτυο τα δημοσιεύματα της Daily Mail σχετικά με τον πολυτελή τρόπο ζωής της.

Κατά το δημοσίευμα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενόψει της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, φέρεται να ρώτησε αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν μπορούσαν να ζητήσουν από τη Daily Mail να διαγράψει αποκλειστικό δημοσίευμα που περιέγραφε έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου.

Σε απάντηση στο αίτημά της να αποσυρθεί το δημοσίευμα, αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τής ζήτησαν να προσκομίσει απόδειξη που να δείχνει ότι είχε πληρώσει τον λογαριασμό από την τσέπη της.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας, ο λογαριασμός τελικά εστάλη απευθείας στην αμερικανική πρεσβεία, γεγονός που εξηγεί γιατί η Γκιλφόιλ δεν μπορούσε να παρουσιάσει στη Daily Mail το αποδεικτικό πληρωμής.

Όπως σημειώνει η Σιράζ, πέντε πηγές επιβεβαίωσαν στη Daily Mail ότι το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει την επίσημη έρευνά του για την κυρία Γκιλφόιλ και τη λειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ επί των ημερών της.

Τρεις από αυτές τις πηγές αποκάλυψαν, επίσης, ότι ο Γενικός Επιθεωρητής διερευνά καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση, μη εγκεκριμένες μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, αθέμιτη αποδοχή δώρων, καθώς και μια υπερβολικά στενή σχέση με εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών.

Μία πηγή που γνωρίζει την έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή δήλωσε ότι η Γκιλφόιλ έκανε «το εντελώς αντίθετο» από αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει διοριστεί σε δημόσιο αξίωμα.

Η Daily Mail, υπενθυμίζει η Σιράζ, είχε αποκαλύψει επίσης, σε αποκλειστικό δημοσίευμά της, ότι ζητήθηκε από εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες να συνεισφέρουν 250.000 δολάρια για την εξόφληση του πολυτελούς αυτοκινήτου της, μιας Mercedes-Benz G-Wagon.

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