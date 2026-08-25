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Σταθερά στην πρώτη θέση με 26,5% βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic. Η ΕΛ.Α.Σ. υποχωρεί από το 15,8% (τον Ιούλιο) στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω.

Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφει η «Ελπίδα», που υποχωρεί στο 3,6%, έναντι 5,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,9% και το ΜέΡΑ25 στο 2,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 2%, διπλασιάζοντας το ποσοστό του σε σχέση με το 1% της προηγούμενης δημοσκόπησης.

Αυξημένο εμφανίζεται παράλληλα το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο φτάνει στο 10,6% από 9%. Στο 6% από 5% ανεβαίνει και η επιλογή «άλλο κόμμα». Συνολικά, το 16,6% των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κάποιο από τα κόμματα που καταγράφονται ονομαστικά στη μέτρηση.

Στο ερώτημα της εμπιστοσύνης για τη διακυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η επιλογή «κανένας» με 19,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 13,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8,5%.

Το 51% ζητά εκλογές

Προβάδισμα έχει η άποψη για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση δηλώνει ότι προτιμά να πραγματοποιηθούν εκλογές τώρα. Αντίθετα, το 46% τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας, ενώ το 3% δεν εκφράζει άποψη.

Την ίδια στιγμή, η πλειονότητα δεν επιθυμεί μια παρατεταμένη εκλογική διαδικασία. Συγκεκριμένα, το 60% προτιμά να προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ενώ το 32% θα ήθελε να χρειαστεί και δεύτερη προσφυγή στις κάλπες.