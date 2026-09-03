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Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με διαφορά 13,6 μονάδων από τη δεύτερη Ελληνική Αριστερή Συμπαρατάξη καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ έχει ποσοστό 29,1%, η ΕΛΑΣ 15,5%, το ΠΑΣΟΚ 13,2%, η Ελληνική Λύση 9,4%, το ΚΚΕ 7%, η Ελπίδα 4,8%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,1%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, οι Δημοκράτες 1,8%, η Νίκη 0,7%, η Νέα Αριστερά 0,5% και 5,2% «άλλο».

Στο ερώτημα, δε, «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η Νέα Δημοκρατία διατηρεί επίσης πρωτιά με ποσοστό 26,3%, και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ με 11,9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,5%, η Νίκη με 0,6%, η Νέα Αριστερά με 0,4%, άλλο απαντά το 4,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 11%.

Παράλληλα στο ερώτημα «τι θα θεωρούσατε ως μεγαλύτερη επιτυχία για τη χώρα μας μετά τις επόμενες εκλογές;», το 45% απαντά μια σταθερή αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 41% μια κυβέρνηση συνεργασίας, το 12% άλλο και το 2% ΔΞ/ΔΑ.

Η δημοσκόπηση που διεξήχθη από τις 29 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου, καταγράφει και τις απαντήσεις στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά;», με το 5% να απαντά πολύ, το 7% αρκετά, το 9% λίγο, το 78% καθόλου και το 1% Δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;», το 80% απαντά «λίγο/καθόλου», το 15% «πολύ/αρκετά» και το 5% ΔΞ/ΔΑ ενώ οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν τι θα είχε στόχο η ψήφος τους αν γίνονταν σήμερα εκλογές, με το 28% απαντά να εκφράσει διαμαρτυρία προς το πολιτικό σύστημα συνολικά, το 27% να ενισχύσει την αντιπολίτευση, το 24% να επιβραβεύσει την κυβέρνηση, το 18% να περιορίσει τη δύναμη της κυβέρνησης και το 3% ΔΞ/ΔΑ.

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