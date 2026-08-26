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«Υπάρχει ένα όριο στο θράσος και στην τσίπα». Με αυτή τη φράση ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους στη Θεώνη Κουφονικολάκου, με αφορμή την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τις πρόσφατες γυναικοκτονίες και τη «θεσμική αδράνεια» που καταλογίζει στην Πολιτεία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν περιορίστηκε, όμως, στην υπεράσπιση όσων έχει κάνει η κυβέρνηση. Απευθύνθηκε προσωπικά στην εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, θυμίζοντας ότι επί κυβέρνησης Τσίπρα ήταν Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και της έθεσε ένα ευθέως πολιτικό ερώτημα: πώς συμβιβάζεται η σημερινή καταγγελία περί «θεσμικής αδράνειας» με όσα είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση Τσίπρα στον Ποινικό Κώδικα;

Πριν περάσει στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαρινάκης απάντησε στην κριτική με τα στοιχεία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Μόνο το 2025, όπως είπε, η ΕΛ.ΑΣ. διαχειρίστηκε 22.875 περιστατικά, ενώ μέχρι τον Ιούλιο του 2026 είχαν καταγραφεί 12.373.

Αναφέρθηκε στα 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλη τη χώρα, στην πανελλαδική επέκταση του Panic Button, στους 20 ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, στα 44 συμβουλευτικά κέντρα και στη Γραμμή SOS 15900.

Ο Ποινικός Κώδικας επί Τσίπρα

Στη συνέχεια ήρθε η απάντηση για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το πλαίσιο για την ανθρωποκτονία από ισόβια έγινε «ισόβια ή μέχρι δεκαπέντε χρόνια κάθειρξη».

Αναφέρθηκε ακόμη στη μείωση του ανώτατου ορίου για τον ομαδικό βιασμό από 20 σε 15 χρόνια και του κατώτατου ορίου κάθειρξης για την εμπορία ανθρώπων από 10 σε 5 έτη, αλλά και σε αλλαγές που, όπως είπε, αφορούσαν συνολικά βαριά αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.

Και επέστρεψε στην Κουφονικολάκου και στα στελέχη της ΕΛΑΣ με το ερώτημα: «Συμφωνούν οι κυρίες και οι κύριοι της ΕΛΑΣ με όσα είχε κάνει πριν από επτά χρόνια ο πρόεδρός τους;».

Αν συμφωνούν, είπε, θεωρεί «μεγάλο θράσος» να εκδίδουν σήμερα τέτοιες ανακοινώσεις. Αν διαφωνούν, τους κάλεσε να το πουν δημόσια.

«Εάν δεν συμφωνούν, τότε να βγουν να το πουν και να καταγγείλουν τον κύριο Τσίπρα», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώντας τους, πριν «κουνήσουν το δάκτυλο» στην κυβέρνηση, να απαντήσουν για τις επιλογές της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ.

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