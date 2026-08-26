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Tο καλοκαίρι πέρασε, οι δημοσκοπήσεις επέστρεψαν και η πολιτική τράπουλα βρέθηκε σχεδόν όπως είχε μείνει. Η ΝΔ κινείται στην περιοχή του 26%-27%, η ΕΛ.Α.Σ. παραμένει δεύτερη και το ΠΑΣΟΚ γύρω από το 10%. Κάτι, ωστόσο, άλλαξε: οι αναποφάσιστοι αυξήθηκαν. Και στην εκκίνηση της νέας πολιτικής σεζόν το ενδιαφέρον μεταφέρεται από το ποιος προηγείται στο ποιος μπορεί να βρει τις επόμενες μονάδες.

Η ΝΔ «στα λεφτά της»

Πριν από τη θερινή ανάπαυλα, οι μετρήσεις έβρισκαν τη ΝΔ περίπου στην ίδια περιοχή: Pulse 26%, GPO 25,7% και Marc 27,3% στην πρόθεση ψήφου. Μετά τις διακοπές, η Interview την καταγράφει στο 26,5%, με την ΕΛ.Α.Σ. στο 14,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 10%.

Οι μεθοδολογίες διαφέρουν και οι αριθμοί δεν μπαίνουν όλοι στην ίδια ζυγαριά. Η πολιτική εικόνα, πάντως, είναι καθαρή: η ΝΔ βρίσκεται, κατά το κοινώς λεγόμενο, «στα λεφτά της», με τη διαφορά από τη δεύτερη θέση στις 12 μονάδες.

Στο κυβερνητικό επιτελείο θεωρούν ότι η πραγματική εκλογική της δύναμη «γράφει 3 μπροστά». Οι τελευταίες εκτιμήσεις πριν από τον Αύγουστο βρίσκονταν πράγματι εκεί: 30% η Pulse, 29,3% η GPO και 30,8% η Marc.

Από το «3» μέχρι την αυτοδυναμία

Το 30%, βέβαια, δεν είναι αυτοδυναμία, η οποία παραμένει ο διακηρυγμένος στόχος του. Ενδιαφέρον έχει ότι στην Pulse, περισσότεροι από 4 στους 5 (45%) προτιμούσαν αυτοδύναμη κυβέρνηση έναντι 38% που επέλεγε συνεργασία. Στον αντίποδα όμως, στην έρευνα της Marc μόλις 18,8% εκτιμούσε ότι η ΝΔ θα κερδίσει με αυτοδυναμία.

Υπάρχει και μια αντίφαση, η οποία σύμφωνα με έμπειρους κοινοβουλευτικούς, λέει ίσως περισσότερα από τα κομματικά ποσοστά. Στην Interview, 65% θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει προς λάθος κατεύθυνση και 51% ζητά εκλογές τώρα. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΛ.Α.Σ. υποχωρεί στο 14,5% από 15,8% τον Ιούλιο και το ΠΑΣΟΚ μένει στο 10%.

Η δυσαρέσκεια υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει ακόμη είναι κάποιος που να την εισπράττει μαζικά, είναι το συμπέρασμα που βάζουν σε πρώτο πλάνο, μιλώντας στο protothema.gr τα ίδια πρόσωπα.

Το 10,6% που κοιτούν όλοι

Και κάπου εδώ μπαίνει το 10,6% των αναποφάσιστων, από 9% τον Ιούλιο. Για τη ΝΔ έχει μια επιπλέον σημασία, καθώς στην τελευταία έρευνα της Marc πριν από τις διακοπές, το 33,2% των αναποφάσιστων προερχόταν από ψηφοφόρους που τη στήριξαν στις εκλογές του 2023.

Εκεί βλέπει το Μαξίμου μέρος του διαθέσιμου χώρου μέχρι το «3 μπροστά». Την ίδια δεξαμενή, όμως, διεκδικεί και η αντιπολίτευση εάν θέλει να μετατρέψει την κοινωνική δυσαρέσκεια σε αλλαγή συσχετισμών.

Κάπως έτσι μπαίνουν όλοι στη μάχη της ΔΕΘ, με τη ΝΔ να κυνηγά τις μονάδες που θα την ανεβάσουν, η ΕΛ.Α.Σ. θέλει να δώσει δυναμική στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να ξεκολλήσει από το 10%.

Το καλοκαίρι άφησε τα κόμματα περίπου εκεί όπου τα βρήκε, αλλά φαίνεται ότι η αλλαγή που φέρνει είναι οι περισσότεροι ψηφοφόρους χωρίς τελική επιλογή. Και αυτοί είναι πλέον το μεγάλο έπαθλο της μάχης που αρχίζει.

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