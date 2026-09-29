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Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία και κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δίνει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου και μετριέται στα 29,6%. Δεύτερη είναι η ΕΛΑΣ με 15,4% και οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,4% στις 3 Σεπτεμβρίου ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο 0,8% (στο 14% από 13,2%).

Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,6%, ΚΚΕ με 6,6%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,4%, Φωνή Λογικής με 3,9%, το ΜεΡΑ25 με 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, οι Δημοκράτες με 1,4%, η Νίκη με 0,7%.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ με 26,9%, ΕΛΑΣ με 14%, ΠΑΣΟΚ με 12,7%, Ελληνική Λύση με 7,9%, ΚΚΕ με 6%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4%, Φωνή Λογικής με 3,5%, ΜέΡΑ25 με 3%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,7%, ΣΥΡΙΖΑ με 2%, οι Δημοκράτες με 1,3%, η Νίκη με 0,6% και η Νέα Αριστερά με 0,3%. Στο 6% βρίσκεται η επιλογή «άλλο κόμμα», ενώ οι αναποφάσιστοι διαμορφώνονται στο 9,1%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στο ερώτημα ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας με 30,9%, με τον Αλέξη Τσίπρα να συγκεντρώνει το 15,7% των απαντήσεων, τον Νίκος Ανδρουλάκης το 10,1%, τον Κυριάκο Βελόπουλο το 5,2%, τον Δημήτρη Κουτσούμπα το 4,6%, τη Μαρία Καρυστιανού το 3,7%, τον Γιάνη Βαρουφάκη το 3,4%, την Αφροδίτη Λατινοπούλου το 2,5% και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το 2,3%.

Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε και το κριτήριο της ψήφου με το 64% των ερωτηθέντων να απαντά ότι θα προσέλθει στις κάλπες με κριτήριο ποιον θέλει να αναλάβει, το 25% να λέει ότι θα ψηφίσει με κριτήριο ποιον θέλει να φύγει και το 11% να απαντά «άλλο».