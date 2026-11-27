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Ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στις δύο εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας «TyposThes».

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η διαφορά της Νέα Δημοκρατίααπό τη δεύτερη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα διαμορφώνεται στις 14,1 ποσοστιαίες μονάδες στην Α΄ Θεσσαλονίκης και στις 19,1 μονάδες στη Β΄ Θεσσαλονίκης.

Την ίδια στιγμή, το ΠΑΣΟΚ ενισχύει τα ποσοστά του και στις δύο περιφέρειες, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής τη δεύτερη θέση στη Β΄ Θεσσαλονίκης.

Προβάδισμα 14,1 μονάδων στην Α’ Θεσσαλονίκης

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος στην Α΄ Θεσσαλονίκης, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,1%, έναντι 14% της ΕΛΑΣ και 11,2% του ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 5,2% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5%.

Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ από 1,4% και οι Δημοκράτες 1,1%, ενώ στο 5,3% βρίσκεται η κατηγορία «Άλλο».

Την ίδια ώρα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,6%, η ΕΛΑΣ 12,6% και το ΠΑΣΟΚ 10%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5%, η Φωνή Λογικής με 4,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ με 1,3% και οι Δημοκράτες με 1%.

Άλλο κόμμα επιλέγει το 4,5%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9,9%.

Στο 30,1% η ΝΔ στη Β΄ Θεσσαλονίκης

Ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη Β΄ Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας 30,1% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 11%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί οριακά στο 10,8%.

Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 9%, η Φωνή Λογικής 6,8%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, το ΚΚΕ 5,2% και η Συμμαχία Ελλήνων 3,8%. Ακολουθούν το ΜέΡΑ25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2% και οι Δημοκράτες με 1,8%.

Το «Άλλο» κόμμα συγκεντρώνει 9,2%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 25,9%, έναντι 10,1% της ΕΛΑΣ και 10% του ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,9%, η Φωνή Λογικής με 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,8%, το ΚΚΕ με 3,9%, η Συμμαχία Ελλήνων με 2,5%, το ΜέΡΑ25 και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 1,7% και οι Δημοκράτες με 1,5%.

Άλλο κόμμα επιλέγει το 5,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 15,6%.

Συνολικά, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, δέκα κόμματα υπερβαίνουν το όριο του 3% στην Α΄ Θεσσαλονίκης και οκτώ στη Β΄.

Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Οκτωβρίου της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες στην Α΄ Θεσσαλονίκης και κατά μία μονάδα στη Β΄. Αντίστοιχα, η ΕΛΑΣ καταγράφει απώλειες 1,5 και 1,2 μονάδων αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 1,8 μονάδες στην Α΄ Θεσσαλονίκης και κατά 0,4 μονάδες στη Β’.