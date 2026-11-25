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Στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα στρέφει πλέον τα πυρά της η κυβέρνηση για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Μετά τα νέα δημοσιεύματα για συμβάσεις έργων ύψους άνω των 750.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καλεί τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να απαντήσει τι γνώριζε για τις δραστηριότητες του συνεργάτη του, αλλά και ποιος αποφάσισε τη στέγαση του Οργανωτικού του κόμματος σε γραφεία που παραχώρησε κατασκευαστική εταιρεία.

«Γνώριζε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ κ. Χατζηγιαννάκη και τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του; Και, κυρίως, ήταν δική του απόφαση να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία, που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία που λαμβάνει κρατικό χρήμα, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;», αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

Η νέα κυβερνητική παρέμβαση έρχεται μία ημέρα μετά τη δήλωση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη ότι έχει αποχωρήσει από τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του από το 2014. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον εγκαλεί ότι δεν αναφέρθηκε στις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστηριότητες και ζητά να απαντήσει: «Σε πόσες άλλες εταιρείες συμμετέχει και πόσες δημόσιες συμβάσεις έχουν λάβει τελικά οι εταιρείες του;».

Οι συμβάσεις στη Στυλίδα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται ο Παύλος Μαρινάκης, εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ φέρονται να έλαβαν το 2025 συμβάσεις έργων από τον Δήμο Στυλίδας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με επίκληση του κατεπείγοντος και με εκπτώσεις από 1,59% έως 3%.

Οι αναθέσεις φέρονται να έγιναν λίγους μόλις μήνες μετά τη σύσταση, τον Φεβρουάριο του 2025, άλλης εταιρείας από τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη και τον δήμαρχο Στυλίδας, στην οποία, κατά το δημοσίευμα, διατηρούν μερίδιο 50% ο καθένας.

«Εντάσσεται στο πλαίσιο του “ηθικού πλεονεκτήματος” το γεγονός ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης φέρεται να ιδρύει τον Φεβρουάριο του 2025 μία εταιρεία από κοινού με τον δήμαρχο Στυλίδας και, λίγους μήνες αργότερα, άλλες εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος να λαμβάνουν συμβάσεις από τον ίδιο δήμο;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τα γραφεία της Φιλελλήνων

Στην ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης θέτει και ένα ακόμη ζήτημα, αυτό της μεταφοράς της έδρας μίας από τις εταιρείες που φέρονται να έχουν λάβει δημόσιες συμβάσεις στην οδό Φιλελλήνων, όπου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στεγάστηκαν και τα γραφεία του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητά να διευκρινιστεί «με ποια διαδικασία και, κυρίως, με την έγκριση ποιου» έγινε η μεταφορά της έδρας στη συγκεκριμένη διεύθυνση. «Το θέμα είναι μείζον και οφείλονται απαντήσεις, χωρίς άλλες υπεκφυγές», καταλήγει ο Παύλος Μαρινάκης.