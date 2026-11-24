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Από την υπόθεση Λιάκου στον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, μεταφέρει η Νέα Δημοκρατία την πολιτική σύγκρουση για τις απευθείας αναθέσεις, στρέφοντας τα πυρά της κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή, τα δημοσιεύματα για συμβάσεις ύψους 914.306 ευρώ του οικογενειακού δικηγορικού γραφείου Χατζηγιαννάκη με φορείς του Δημοσίου, για τα οποία η Πειραιώς ζητά εξηγήσεις και κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Οι συμβάσεις

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του «Ελεύθερου Τύπου» και της «Απογευματινής», τα οποία επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας Χατζηγιαννάκη φέρεται να έχει συνάψει από το 2017 έως το 2026 συμβάσεις συνολικού ύψους 914.306 ευρώ με δήμους, περιφέρειες, συνδέσμους δήμων και άλλους δημόσιους φορείς, πολλές από τις οποίες αφορούν απευθείας αναθέσεις.

«Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;», είναι το πρώτο ερώτημα που θέτει η ΝΔ.

Τα δύο μέτρα

Η Νέα Δημοκρατία καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσει εάν θεωρεί αποδεκτές τις νόμιμες απευθείας αναθέσεις όταν αφορούν οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ τις καταγγέλλει σε άλλες περιπτώσεις.

«Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», αλλά και με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Απογευματινή», το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, φέρεται να έχει συνάψει, από το 2017 έως το 2026, συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου (δήμους, συνδέσμους δήμων, περιφέρειες κ.λπ.), συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες αφορούν απευθείας αναθέσεις.

Από τα δημοσιεύματα προκύπτουν τρία εύλογα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την ηγεσία της ΕΛΑΣ:

1. Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;

2. Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

3. Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;

Χατζηδάκης κατά Τσίπρα: Κουνάει το δάχτυλο, ας δώσει πρώτα απαντήσεις για όσα έγιναν επί των ημερών του

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, απαντώντας στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού προς την κυβέρνηση τόσο για την υπόθεση των απευθείας αναθέσεων στις αδελφές του υφυπουργού Λιάκου όσο και για την απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε υποθέσεις της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έθεσε ζήτημα για τις συμβάσεις με το Δημόσιο εταιρείας στην οποία, όπως ανέφερε, συμμετέχει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

«Θυμίζω ορισμένα πράγματα, επειδή ο κ. Τσίπρας κουνάει το δάχτυλο: Νίκος Παππάς, βοσκοτόπια, Καλογρίτσας, 13-0. Ποινικοί κώδικες, η Βουλή έμεινε ανοιχτή για μια βδομάδα και ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση γιατί συνέβη αυτό. Αυξήθηκαν 30 φόροι και μειώθηκε ένας, ο φόρος στα καζίνο. Ας δώσει πρώτα απαντήσεις για αυτά ο κ. Τσίπρας», ανέφερε.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην υπόθεση Λιάκου, σημείωσε: «Το ίδιο γίνεται με την υπόθεση Λιάκου. Από τη μία πλευρά δείχνουν προς τη δική μας κατεύθυνση και επικαλούνται οικογενειακή ευθύνη, ενώ την ίδια στιγμή εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης έχει πάρει συμβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από το Δημόσιο. Κάποιος που μετέρχεται μίας πρακτικής, δεν μπορεί να δείχνει τον απέναντι για την ίδια πρακτική. Όλα αυτά δεν σημαίνουν πως δεν πρέπει να κοιτάζουμε τα δικά μας λάθη, ούτε να αισθανόμαστε αυτάρεσκοι».