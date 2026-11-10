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Πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει ποσοστό 29,4% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,7% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,5%.

Στα υπόλοιπα κόμματα η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,3%, το ΚΚΕ 5,4%, η Ελπίδα 4,6%, η Φωνή Λογικής 3,8%, η Συμμαχία Ελλήνων 3,6%, το ΜέΡΑ25 3,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,2%, οι Δημοκράτες 2%, η Νέα Αριστερά 0,8%, η Νίκη 0,7% και άλλο 3,2%.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, στην επόμενη Βουλή θα βρίσκονταν συνολικά 10 κόμματα που ξεπερνούν το όριο της εισόδου 3% και συγκεκριμένα η ΝΔ εξασφαλίζει 116 έδρες, η ΕΛΑΣ 47 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 43 έδρες, η Ελληνική Λύση 22 έδρες, το ΚΚΕ 16 έδρες, η Ελπίδα 14 έδρες, η Πλεύση Ελευθερίας 10 έδρες, η Φωνή Λογικής 11 έδρες, η Συμμαχία Ελλήνων 11 έδρες και το ΜέΡΑ25 10 έδρες.

Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», η ΝΔ παραμένει πρώτη με 26,3% και 12,2 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 14,1%, το ΠΑΣΟΚ με 13%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, το ΚΚΕ με 4,8%, η Ελπίδα με 4,1%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,2%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%, οι Δημοκράτες με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 0,7%, η Νίκη με 0,6%, άλλο το 3% και αναποφάσιστοι 10,4%.

Στην ίδια δημοσκόπηση τέθηκε το ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», με το 31,3% να απαντά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακολουθούν ο «κανένας» με 18,6%, ο Αλέξης Τσίπρας με 13,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5,1%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,6%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,2%, η Μαρία Καρυστιανού με 3,1%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 1,8%, η Ρένα Δούρου με 1,5%, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με 0,7% και ο Δημήτρης Νατσιός με 0,4%.

Στο ερώτημα «αν έπρεπε να επιλέξετε μεταξύ μιας τρίτης πρωθυπουργικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη και μιας δεύτερης του Αλέξη Τσίπρα, ποια θα επιλέγατε», το 35% απαντά μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, το 25% μια δεύτερη θητεία Τσίπρα, ενώ άλλον για πρωθυπουργό απαντά το 36% και ΔΓ/ΔΑ το 4%.

Ειδικά στο δίπολο Κυριάκος Μητσοτάκης-Αλέξης Τσίπρας και ποιος είναι πιο αξιόπιστος στη δημόσια αντιπαράθεση για τη διαφθορά, το 33% απαντά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το 26% τον Αλέξη Τσίπρα, και τους δύο εξίσου το 1%, και κανέναν από τους δύο το 40%.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο στις επόμενες εκλογές να μην υπάρξει αυτοδυναμία, το 33% επιλέγει το σενάριο συνεργασία Κεντροαριστεράς/Αριστεράς (πχ, ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ κ.ά.), το 30% νέες εκλογές μέχρι να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 18% κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας (οικουμενική), το 11% κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το 5% συνεργασία ΝΔ με κόμματα στα δεξιά της και 3% ΔΓ/ΔΑ.

Η δημοσκόπηση καταγράφει, τέλος, τη στάση των ερωτηθέντων όσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία και το ποια πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα της Αθήνας απέναντι στην Άγκυρα με το 55% να λέει ότι πρώτη προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας και το 41% να ζητά μείωση τιμών σε βασικά αγαθά και ενέργεια.