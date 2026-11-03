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Δύο διαφορετικές δημοσκοπτήσεις την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η πλειονότητα των ψηφοφόρων είναι «οργισμένοι» ή «δυσαρεστημένοι» με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μεγάλο βαθμό χρεώνουν την κατάσταση στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δημοσκόπηση AP Voter Poll τονίζει ότι η διάθεση για πολιτική αλλαγή κυριαρχεί μεταξύ των Αμερικανών ψηφοφόρων, ενώ καταγράφει εκτεταμένη δυσαρέσκεια για την πορεία της χώρας. Περίπου 3 στους 4 ψηφοφόρους δηλώνουν

Η πλειονότητα φαίνεται να αποδίδει στην κυβέρνηση Τραμπ την ευθύνη για το αυξημένο κόστος ζωής. Συγκεκριμένα, περίπου 6 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι υψηλότερες από το συνηθισμένο τιμές οφείλονται «περισσότερο στις πολιτικές του Τραμπ» παρά σε «παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του».

Τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν τη βαθιά δυσαρέσκεια των Αμερικανών τόσο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ όσο και απέναντι στο Κογκρέσο.

Πάλληλα, περίπου το 70% των ψηφοφόρων επιθυμεί το Κογκρέσο να ασκεί ισχυρότερο έλεγχο στην προεδρική εξουσία, ενισχύοντας τους θεσμικούς μηχανισμούς ελέγχου και εξισορρόπησης των εξουσιών. Αντίθετα, μόλις 2 στους 10 εκτιμούν ότι το Κογκρέσο ασκεί τον απαιτούμενο βαθμό ελέγχου στον πρόεδρο, ενώ περίπου ένας στους δέκα θεωρεί ότι παρεμβαίνει υπερβολικά.

Η εκτεταμένη έρευνα του AP Voter Poll στο εκλογικό σώμα δείχνει επίσης ότι η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων είναι βαθιά δυσαρεστημένη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Περίπου 6 στους 10 δηλώνουν ότι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 4 στους 10 ψηφοφόρους τοποθετούν την οικονομία στην κορυφή των ανησυχιών τους, ενώ 3 στους 10 θεωρούν ότι το σημαντικότερο ζήτημα είναι η δημοκρατία.

Τα ποσοστά αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που καταγράφονται για άλλα ζητήματα, όπως η εγκληματικότητα, η υγειονομική περίθαλψη και η μετανάστευση, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης.

Δημοσκόπηση CNN: Δυσαρεστημένοι με τον Τραμπ

Στο ίδιο μήκος κύματος και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της πανεθνικής δημοσκόπησης CNN Voter Poll, σύμφωνα με τα οποία, οι Αμερικανοί εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό δυσαρεστημένοι με την κατάσταση της χώρας, την πορεία της οικονομίας και τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Τραμπ.

Περίπου 3 στους 4 ψηφοφόρους δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή ακόμη πιο αρνητικά διακείμενοι απέναντι στην πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ σχεδόν 4 στους 10 περιγράφουν τον εαυτό τους ως οργισμένο με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι δύο βασικοί παράγοντες τροφοδοτούν αυτή τη δυσαρέσκεια: η αρνητική εικόνα που έχουν οι πολίτες για τον Ντόναλντ Τραμπ και η απογοήτευση από τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, περίπου 6 στους 10 ψηφοφόρους σε εθνικό επίπεδο αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ ασκεί τα καθήκοντά του, ενώ περίπου οι μισοί εκφράζουν έντονη αποδοκιμασία.