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Στις 14,2 μονάδες καταγράφει η Metron Analysis το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. Το κυβερνών κόμμα χάνει 0,8 της μονάδας στην πρόθεση ψήφου και μισή μονάδα στην εκτίμηση ψήφου, ενώ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ έχουν οριακή άνοδο της τάξης του 0,10 της μονάδας το καθένα, που μεταφράζεται σε 0,3 της μονάδας στην εκτίμηση ψήφου, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους διαφορά να σταθεροποιείται στις δύο μονάδες.

Η μέτρηση βγάζει μία εννιακομματική Βουλή, με τη Συμμαχία Ελλήνων (το κόμμα που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο Κασιδιάρης) να παίρνει οριακά το εισιτήριο με 3,3% στην εκτίμηση ψήφου (από 3,5% τον Οκτώβριο). Άνοδο κατέγραψε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία από το 4% στο 4,8%, αλλά παραμένει στην 8η θέση, πίσω από τη Φωνή Λογικής που έπεσε στο 4,9% (από 5,3% τον Οκτώβριο) και την Πλεύση Ελευθερίας που χάνει μισή μονάδα και πέφτει από το 5,7% στο 5,2%. Η Ελληνική Λύση υποχωρεί 0,8 της μονάδας (από το 6,2% στο 5,4%) και χάνει την τέταρτη θέση από το ΚΚΕ, που ανεβαίνει από το 5,8% στο 6,2% στην εκτίμηση ψήφου.

Στο 0,6 της μονάδας καταγράφεται η άνοδος του «άλλου κόμματος», πράγμα που συνδυάζεται με τη δυνητική ψήφο προς το «κόμμα Σαμαρά», που πάντως παραμένει σταθερή στο 5% «πολύ πιθανό να το ψηφίσω» και στο 10% «αρκετά πιθανό». Σημειώνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί τα ποσοστά της δυνητικής ψήφου σταθερά παρότι μειώνεται σημαντικά η όποια επιρροή είχε σε αριστερούς, κεντροαριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους, διότι αυξάνει τα ποσοστά του σε εκείνους που αυτοχαρακτηρίζονται «δεξιοί». Σημειώνεται ότι η Metron Analysis βλέπει άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ από το 1,7% τον Οκτώβριο στο 2,3%, ενώ και το ΜεΡΑ25 χάνει οριακά τη Βουλή, καθώς πέφτει από το 3% στην εκτίμηση ψήφου στο 2,9%.

Υπέρ αυτοδυναμίας το 45%

Με βάση τα αποτελέσματα στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ κερδίζει 120 βουλευτικές έδρες, η ΕΛΑΣ 47, το ΠΑΣΟΚ 41, το ΚΚΕ 19, η Ελληνική Λύση 17, η Πλεύση Ελευθερίας 16, η Φωνή Λογικής και η Ελπίδα από 15 και η Συμμαχία Ελλήνων 10. Υπέρ της πολιτικής σταθερότητας δηλώνει το 38%, ενώ υπέρ της πολιτικής αλλαγής το 62%. Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 45%, ενώ το 52% τάσσεται υπέρ κυβερνήσεων συνεργασίας.

Το 32% προβλέπει ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές, ενώ το 64% εκτιμά ότι θα χρειαστεί να γίνουν νέες εκλογές. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ δεύτερης κάλπης είναι στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους (77%) όπου κυριαρχεί η ΕΛΑΣ και τα μεγαλύτερα ποσοστά υπέρ του σχηματισμού κυβέρνησης μετά την πρώτη κάλπη καταγράφονται στους κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους, όπου κυριαρχεί η ΝΔ.

Στις 16 μονάδες καταγράφεται το προβάδισμα Μητσοτάκη έναντι του Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία: Έχει 29%, με τον «Κανένα» στο 25%, τον πρώην πρωθυπουργό στο 13% (με άνοδο μίας μονάδας) και τον Νίκο Ανδρουλάκη μόλις στο 7% – και μάλιστα με άνοδο μίας μονάδας – τη στιγμή που η θετική αξιολόγηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έφτασε στο 18%, ενώ τους προηγούμενους μήνες ήταν μεταξύ 10% – 12%. Οι αυθόρμητες αναφορές για τον Αντώνη Σαμαρά στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία είναι στο 3%, ενώ καταγράφηκε και ένα 2% αναφορών για τον Κασιδιάρη.

Σημειώνεται ότι αυξήθηκε κατά 3 μονάδες – από το 65% στο 68% – το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Μεγαλύτερο πρόβλημα – και με άνοδο 3 μονάδων – οι πολίτες θεωρούν την ακρίβεια, ενώ πέφτει κατά μία μονάδα (από το 28% στο 27%) η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης.

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Δείτε την έρευνα: