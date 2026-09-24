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Aνοδο του προβαδίσματος της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ από τις 13,3 μονάδες στις 14,4 έδειξε η πρώτη φθινοπωρινή μέτρηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega. To κυβερνών κόμμα που είναι στο 30,2% στην εκτίμηση ψήφου, καταγράφει οριακή άνοδο στην πρόθεση ψήφου (από 25% στη μέτρηση του τέλους Ιουνίου στο 25,1% σήμερα) αλλά εμφανίζεται με απώλειες 0,2 της μονάδας στην εκλογική εκτίμηση, καθώς η αδιευκρίνιστη ψήφος μετρήθηκε μόλις στο 10,4% από 12,3% στην προηγούμενη μέτρηση. Στο 30%, με άνοδο μίας μονάδας, καταγράφεται η καταλληλότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία, ενώ στο 29% (από 28%) μετρήθηκαν οι θετικές γνώμες για το έργο της κυβέρνησης.

Η Metron Analysis επιβεβαιώνει το δημοσκοπικό «φρενάρισμα» της ΕΛΑΣ, που έδειξαν οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: το κόμμα Τσίπρα «γράφει» 15,8% στην εκτίμηση ψήφου με απώλειες 1,3 μονάδων και ο πρώην πρωθυθπουργός χάνει δύο μονάδες στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και πέφτει στο 13% από το 15% του Ιουνίου, με την διαφορά του από τον προπορευόμενο Κυριάκο Μητσοτάκη να ανεβαίνει στις 17 μονάδες από 14 τον Ιούνιο. Στην πρόθεση ψήφου η ΕΛΑΣ πέφτει από το 14,1% στο 13,1%, παρά το γεγονός ότι μειώνεται η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Το ΠΑΣΟΚ ψαλιδίζει τη διαφορά με την ΕΛΑΣ, καθώς έχει κέρδη 1,1 μονάδας στην πρόθεση ψήφου και ανεβαίνει από το 9,4% στο 10,5%. Στην εκτίμηση ψήφου κερδίζει 1,2 μονάδες και «γράφει» 12,6%. Το προβάδισμα της ΕΛΑΣ μειώνεται από τις 5,7 μονάδες του Ιουνίου στις 3,2 ενώ ξεκόλλησε και η προσωπική βελόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κερδίζει 3 μονάδες στην αξιολόγησή του από τους πολίτες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβάζοντας τις θετικές γνώμες από το 13% στο 16%. Δύο μονάδες κερδίζει και στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, παραμένοντας ωστόσο σε μονοψήφιο ποσοστό (από το 5% πάει στο 7%, μειώνοντας όμως την διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα στις 6 μονάδες από 10).

Η Metron Analysis επιβεβαιώνει επίσης τη μεγάλη δημοσκοπική πτώση της Ελπίδας για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, που πέφτει από το 7,5% του Ιουνίου στο 4,4% και στην 8η θέση στην κατάταξη από την 4η θέση που είχε τον Ιούνιο. Με άνοδο 1,2 μονάδες (από 5,7% στο 6,9%) στην θέση αυτή είναι πλέον η Ελληνική Λύση και ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1%. Η πτώση του κόμματος Καρυστιανού δίνει μικρή ώθηση στην Πλεύση Ελευθερίας, που ανεβαίνει από το 5,6% στο 5,8%, ενώ μιάμιση μονάδα πάνω μετρήθηκε η Φωνή Λογικής που φτάνει από το 3,8% στο 5,3% στην εκτίμηση ψήφου. Η μέτρηση βγάζει μία 9κομματική Βουλή, με το ΜεΡΑ25 να περνά με 3,5%.

Εκτός Βουλής μένουν η Νίκη με 1,7%, παρότι έχει επιστροφές μισής μονάδας λόγω της πτώσης Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ που μετρήθηκε στο 1,5% και το κόμμα Κασσελάκη με 1,2% στην εκτίμηση ψήφου.

Το κόμμα Σαμαρά

Σταθερά στο 5% παραμένει η «πολύ πιθανή» δυνητική ψήφος για το υπό δημιουργία κόμμα Σαμαρά, ενώ στο 8% καταγράφονται και πάλι ότι είναι «αρκετά πιθανό» να το ψηφίσουν. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι αυξάνεται στο 68% (από 65%) το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι «απίθανο» να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα.

Δυσαρεστημένη κοινωνία

Σε χειρότερη προσωπική θέση σε σχέση με έναν χρόνο πριν δηλώνει το 49% των ερωτηθέντων, ένα ποσοστό που είναι ανεβασμένο κατά 4 μονάδες σε σχέση με την προηγουέμνη μέτρηση της εταιρείας. Παράλληλα, μόλις το 13% αναφέρει ότι είναι σε καλύτερη θέση σε σχέση με το 2025 – ένα ποσοστό που είναι το χαμηλότερο του τελευταίου εξαμήνου. Ωστόσο, μειωμένο είναι και το ποσοστό εκείνων που λένε ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση (από 69% τον Μάιο, στο 66% σήμερα).

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