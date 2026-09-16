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Με άνοδο μισής μονάδας σε σχέση με τον Ιούλιο βγήκε από από το ραντεβού της ΔΕΘ η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι. Το κυβερνών κόμμα ανέβηκε από το 30% στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να μένει σταθερή στο 17% του Ιουλίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ κέρδισε μισή μονάδα και καταγράφηκε στο 12% στην εκτίμηση ψήφου, κλείνοντας έστω και οριακά την ψαλίδα με το κόμμα Τσίπρα στη μάχη για την δεύτερη θέση.

Η μέτρηση της Pulse δείχνει άνοδο μισής μονάδας και για την Ελληνική Λύση (8%), που είναι πλέον στην τέταρτη θέση, καθώς καταγράφεται πτώση τριών μονάδων, στο 5,5% για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που πέφτει στην 7η θέση. Αντίθετα, η Πλεύση Ελευθερίας κερδίζει μία μονάδα και είναι στην έκτη θέση, πίσω από το ΚΚΕ, που μένει σταθερό στο 7%. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση εμφανίζονται να παίρνουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή η Φωνή Λογικής (3,5%) αλλά και το ΜεΡΑ25 (3%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει μισή μονάδα και φτάνει στο 2,5% στην εκτίμηση ψήφου.

Η Pulse επιχειρεί να δώσει και το εύρος της δυνητικής ψήφου σε ένα «κόμμα Σαμαρά» μεταξύ των νυν και των πρώην ψηφοφόρων της ΝΔ: Καταγράφει σημαντική επιρροή του που φτάνει συνυπολογίζοντας το «σίγουρα ναι» και το «μάλλον ναι» στο 32% μεταξύ εκείνων που ψήφισαν το κυβερνών κόμμα το 2023, αλλά δεν δηλώνουν πρόθεση ψήφου σε αυτό σήμερα, ενώ πολύ χαμηλό είναι το «πέρασμά» του μεταξύ εκείνων που δηλώνουν πρόθεση ψήφου στη ΝΔ. Πάντως, η Pulse δείχνει μία σχετική αποκλιμάκωση της ανησυχίας για την πορεία των ελληνοτουρκικών – πέφτει στο 54% από το 56% τον Ιούλιο.

Οι συγκρίσεις για τη ΔΕΘ

Αρκετά ως απόλυτα ρεαλιστικά θεωρεί το 30% τα μέτρα και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θετικά κρίνει τις εξαγγελίες του το 45% των συνταξιούχων, ποσοστό που φτάνει στο 30% για τον κ. Ανδρουλάκη και 24% για τον Αλέξη Τσίπρα. Θετικά είδε τις εξαγγελίες Μητσοτάκη το 35% όσων δηλώνουν «οικιακά», ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παίρνει 22% και ο Αλέξης Τσίπρας 13%. Μεταξύ των επαγγελματιών, ο κ. Μητσοτάκης έλαβε 27% θετικές γνώμες, όσες και ο κ. Τσίπρας, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να φτάνει στο 35%. Ο πρωθυπουργός εξασφάλισε 30% θετικές γνώμες μεταξύ των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με τον Αλέξη Τσίπρα στο 26% και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο 18%. Το Δημόσιο αναδεικνύεται σε προνομιακό τομέα της ΕΛΑΣ αφού το 36% κρίνει θετικά τις εξαγγελίες Τσίπρα – ακολουθεί ο κ. Ανδρουλάκης με 27% και τρίτος στην κατάταξη είναι ο πρωθυπουργός με 25%.

Στο 30% παραμένει σταθερή η καταλληλότητα Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία, όπως και του Αλέξη Τσίπρα στο 17%, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζει οριασκή άνοδο μίας μονάδας παραμένοντας σε μονοψήφιο ποσοστό (8%). Στην ερώτηση που τα οικονομικά μέτρα και οι εξαγγελίες αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης λαμβάνει 25%, ο Αλέξης Τσίπρας 19% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 11%. Ωστόσο, στην πρώτη θέση είναι ο «Κανένας» με 31%. Σημειώνεται ότι μεταξύ εκείνων που αυτοχαρακτηρίζονται κεντροαριστεροί, ο κ. Τσίπρας καταγράφει 52% θετικές γνμώμες για την παρουσία του στη ΔΕΘ, με τον κ. Ανδρουλάκη στο 45%.

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