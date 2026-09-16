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Οι αγορές δεν κινούνται πλέον με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από έναν διαφορετικό παράγοντα: την ενέργεια και κυρίως το πετρέλαιο. Αυτό είναι το κοινό συμπέρασμα αναλυτών της Goldman Sachs και της Nomura, οι οποίοι εκτιμούν ότι η άνοδος του αργού οδηγεί τις αποδόσεις των ομολόγων και, μέσω αυτών, τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Με απλά λόγια, όπως επισημαίνουν, «το βαρέλι είναι η αγορά ομολόγων»: το πετρέλαιο ανεβαίνει, οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύονται, οι αποδόσεις αυξάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου δέχονται πιέσεις.

«Επιτόκια και ενέργεια: Αυτό παραμένει το μεγάλο θέμα», ανέφερε ο επικεφαλής της ομάδας στρατηγικών συναλλαγών της Goldman Sachs, Ριτς Πριβορότσκι, υποστηρίζοντας ότι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος του πετρελαίου δημιουργούν έναν «τοξικό συνδυασμό» για τις αγορές, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για στασιμοπληθωρισμό.

Goldman Sachs: Το πετρέλαιο πρέπει να σταθεροποιηθεί για να ανακάμψουν οι αγορές

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η αγορά δεν μπορεί να επιστρέψει σε σταθερή πορεία όσο το πετρέλαιο συνεχίζει να κινείται ανοδικά.

«Δεν πιστεύω ότι το ρίσκο μπορεί να λειτουργήσει σωστά μέχρι να σταθεροποιηθεί η ενέργεια», σημειώνει ο Πριβορότσκι, επισημαίνοντας ότι οι εναλλακτικές διαδρομές εφοδιασμού παραμένουν ανεπαρκείς και τα αποθέματα είναι περιορισμένα.

Κατά την Goldman, η κρίσιμη μεταβλητή είναι το «οριακό βαρέλι», δηλαδή η τελευταία μονάδα προσφοράς που καθορίζει την τιμή της αγοράς.

Η άνοδος του πετρελαίου και ιδιαίτερα των τιμών του ντίζελ διευρύνει το πρόβλημα του πληθωρισμού μέσω του κόστους μεταφορών, των τροφίμων και του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI).

Αυτό σημαίνει ότι οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν μικρά περιθώρια για βιώσιμη αποκλιμάκωση, εκτός εάν υπάρξει σημαντική διπλωματική εξέλιξη που θα περιορίσει την ένταση.

Η Nomura βλέπει «ενεργειακό σοκ 2.0» – Ο ρόλος της Κίνας

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο στρατηγικός αναλυτής της Nomura, Τσάρλι ΜακΈλιοτ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η αγορά αντιμετωπίζει ένα νέο μακροοικονομικό σοκ που σχετίζεται με την ενέργεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι οι ελλείψεις ενέργειας μπορεί να έχουν πιο μόνιμο χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα νέο «ενεργειακό σοκ 2.0».

Η βασική διαφορά σε σχέση με την πρώτη φάση της κρίσης γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ είναι η στάση της Κίνας.

Όπως υποστηρίζει ο ΜακΈλιοτ, το Πεκίνο δεν απελευθερώνει πλέον τα στρατηγικά του αποθέματα για να καλύψει την έλλειψη, αλλά αντίθετα ενισχύει ξανά τα αποθέματά του, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για διαθέσιμα φορτία.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι απώλειες στις ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο ανέρχονται πλέον σε περίπου 6,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Πετρέλαιο, ντίζελ και επιτόκια πιέζουν τις αγορές

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με έλλειψη όχι μόνο αργού πετρελαίου, αλλά και διυλιστηρίων και διαθέσιμων πλοίων μεταφοράς.

«Ο κόσμος έχει έλλειψη ενέργειας, διυλιστηρίων, VLCC και όλων των απαραίτητων υποδομών», σημειώνει η Goldman.

Η άνοδος των τιμών του ντίζελ αποτελεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς μεταφέρεται σε ολόκληρη την οικονομία μέσω των μεταφορών, της βιομηχανίας και των τιμών καταναλωτή.

Η Nomura εκτιμά ότι τα περιθώρια διύλισης του ντίζελ στην Ευρώπη έχουν επαναφέρει τη μεταβλητότητα στις αγορές επιτοκίων, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων πιέσεων.

Παράλληλα, η αγορά options δείχνει αυξημένη ζήτηση για προστασία έναντι απότομων κινήσεων, με μεγάλες τοποθετήσεις σε συμβόλαια VIX και επιτοκιακά παράγωγα.

Γιατί Goldman και Nomura υποβαθμίζουν προσωρινά το αφήγημα της AI

Παρά το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ένας από τους βασικούς μακροπρόθεσμους μοχλούς της αγοράς, οι δύο οίκοι θεωρούν ότι δεν αποτελεί σήμερα τον βασικό καταλύτη κινήσεων.

Η Nomura υποστηρίζει ότι το σενάριο επιβράδυνσης της AI δεν έχει ακόμη αρκετά συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να εξηγεί τη σημερινή διόρθωση των αγορών.

Αντίθετα, το ενεργειακό σοκ και η άνοδος των επιτοκίων αποτελούν τον άμεσο κίνδυνο για τις αποτιμήσεις.

Όπως συνοψίζει η Goldman Sachs: οι αγορές χρειάζονται σταθεροποίηση των επιτοκίων, αλλά αυτό προϋποθέτει πρώτα σταθεροποίηση του πετρελαίου.

Και σύμφωνα με τη Nomura, η ενεργειακή κρίση δεν μπορεί να αποκλιμακωθεί χωρίς μια αξιόπιστη διπλωματική έξοδο από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

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