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Τη δυνατότητα να υποβάλλονται στην εξέταση για την εκτίμηση του αποθέματος των ωαρίων τους με κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ από το 2027 θα έχουν οι γυναίκες, όπως ανακοίνωσε από την Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Πρόκειται για την εξέταση μέτρησης της αντιμυλλέριου ορμόνης (ΑΜΗ).

«Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε την απόφαση κοστολόγησης από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) και θα μπει στις αποζημιούμενες εξετάσεις», είπε ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου. «Ήταν δέσμευση του Πρωθυπουργού και θα ισχύει από το ΄27. Στόχος είναι να γνωρίζουν οι γυναίκες ποια είναι η κατάσταση της γονιμότητας τους» πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας εξετάζει το ενδεχόμενο να καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ και η κρυοσυντήρηση ωαρίων, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Όπως παραδέχθηκε ο υπουργός Υγείας, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι «εξαιρετικά κοστοβόρα» αλλά θα «πρέπει να ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ».

Στο τραπέζι η δημιουργία Κέντρων Γονιμότητας στα δημόσια νοσοκομεία

Κατά την ανάπτυξη της επίκαιρης ερώτησής του, ο κ. Μπουκώρος εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία των δημογραφικών δεικτών, ζητώντας την ενεργότερη συμβολή του δημόσιου συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Όπως επισήμανε, τα γραφεία γονιμότητας «θα μπορούν να κάνουν όλη την προδικασία που στοιχίζει» για τα ζευγάρια που επιλέγουν τη λύση της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

«Πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά που δεν γεννιούνται στην Ελλάδα. Θα μπει το κράτος, το ΕΣΥ σε αυτή την εξίσωση; Χρειάζονται επαναστατικές λύσεις για να αρχίσουμε να αντιστρέφουμε την εικόνα», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε «καταπληκτική ιδέα» την πρόταση, δεσμευόμενος να εξετάσει σοβαρά τη δυνατότητα δημιουργίας Κέντρων Γονιμότητας σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο από το 2027.