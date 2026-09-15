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Ο ΕΟΠΥΥ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του ελληνικού συστήματος υγείας, εξυπηρετώντας εκατομμύρια ασφαλισμένους και ένα ευρύ δίκτυο παρόχων και επαγγελματιών υγείας. Η ανάγκη για πιο σύγχρονες, διασυνδεδεμένες και αποδοτικές ψηφιακές υπηρεσίες κατέστησε απαραίτητη την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΟΠΥΥ, η Netcompany, ως μέλος κοινοπραξίας, συνέβαλε στην παράδοση και την παραγωγική λειτουργία ενός ευρέος συνόλου νέων και αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών. Πρόκειται για κάποια από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα ψηφιακού εκσυγχρονισμού στον χώρο της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται συνολικά 32 πληροφοριακά συστήματα και υποσυστήματα, τα οποία υποστηρίζουν περισσότερους από 23.400 συμβεβλημένους παρόχους υγείας, 266 δημόσιες και ιδιωτικές δομές περίθαλψης, 127 νοσοκομεία του ΕΣΥ, 62 Περιφερειακές Διευθύνσεις, 30 φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και περισσότερα από 1400 στελέχη του Οργανισμού.

Τα νέα συστήματα υποστηρίζουν κρίσιμες λειτουργίες του Οργανισμού, όπως ο Φάκελος Ασφάλισης Υγείας, τα συστήματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, η αναβαθμισμένη εφαρμογή για την υποβολή δαπανών νοσηλείας από τους παρόχους, καθώς και οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες για τις ιατρικές γνωματεύσεις και τα αιτήματα έγκρισης παροχών.

Οι υπηρεσίες αυτές εντάσσονται πλέον σε ένα ενιαίο, ασφαλές και διασυνδεδεμένο ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο περιορίζει τις έντυπες και γραφειοκρατικές διαδικασίες, επιταχύνει τη διεκπεραίωση των αιτημάτων και αναβαθμίζει την καθημερινή εμπειρία εκατομμυρίων ασφαλισμένων και χιλιάδων παρόχων και επαγγελματιών υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εκπαίδευση και την υποστήριξη της μετάβασης, με περισσότερες από 685 ώρες εκπαιδεύσεων, καθώς και στην ασφάλεια, την προστασία δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων.

Συγκεκριμένα, ο νέος Φάκελος Ασφάλισης Υγείας αποτελεί τη βασική ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης και επικοινωνίας των ασφαλισμένων με τον ΕΟΠΥΥ.

Μέσα από ένα ανασχεδιασμένο περιβάλλον, οι πολίτες μπορούν να έχουν άμεση ενημέρωση για τις διαγνώσεις τους, τις νοσηλείες, τις επισκέψεις σε ιατρούς, τη φαρμακευτική τους αγωγή και όλες τις πληροφορίες που αφορούν το ιατρικό τους ιστορικό. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με βάση σύγχρονες αρχές προσβασιμότητας, ώστε να είναι πιο φιλική και εύχρηστη για όλους.

Το έργο των αναβαθμισμένων εφαρμογών eΔΑΠΥ, το επίσημο ψηφιακό εργαλείο υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ, βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινή λειτουργία των παρόχων υγείας (γιατρών, κλινικών, φαρμακείων, προμηθευτών).

Τα νέα συστήματα υποστηρίζουν ηλεκτρονικά ολόκληρο τον κύκλο της νοσηλείας, από τις απλές εξετάσεις στους παρόχους υγείας, την εισαγωγή και παραμονή του ασθενή, έως την εκκαθάριση και την πληρωμή – ενσωματώνοντας λειτουργίες διαχείρισης νοσηλείας, υποβολής δαπανών, ιατρικού και διοικητικού ελέγχου, καθώς και διαλειτουργικότητας με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΠΥΥ.

Όλα αυτά πραγματοποιούνται μέσα από ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον, με απλούστερες ροές εργασίας, και μειωμένες χειροκίνητες ενέργειες. Έτσι, περιορίζεται η γραφειοκρατία, μειώνεται η πιθανότητα λαθών και επιτρέπεται στους επαγγελματίες υγείας να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

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