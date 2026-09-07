Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οικονομική κάλυψη που μπορεί να φτάσει τα 150 ευρώ προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ για ασφαλισμένους οι οποίοι, λόγω συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας, χρειάζεται να υποβληθούν σε θεραπευτική λουτροθεραπεία.

Η συγκεκριμένη παροχή προβλέπεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας και αφορά την αποζημίωση για έως 15 θεραπευτικές λούσεις. Βασική προϋπόθεση είναι οι συνεδρίες να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε λουτροπηγές της χώρας που έχουν αναγνωριστεί επίσημα από το κράτος.

Δεν πρόκειται, επομένως, για μια οριζόντια ενίσχυση που μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε ασφαλισμένος, αλλά για στοχευμένη παροχή υγείας, η οποία συνδέεται με συγκεκριμένες παθήσεις και χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες ιατρικές προϋποθέσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η αποζημίωση αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών για τις οποίες η λουτροθεραπεία κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πάθησής τους. Στις περιπτώσεις που μπορούν να ενταχθούν στην παροχή περιλαμβάνονται κυρίως παθήσεις του μυοσκελετικού και του ρευματολογικού συστήματος, καθώς και ορισμένες δερματολογικές παθήσεις.

Η ύπαρξη της διάγνωσης, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και τη χορήγηση της αποζημίωσης. Απαραίτητη είναι η προβλεπόμενη ιατρική γνωμάτευση, μέσω της οποίας πιστοποιείται τόσο η πάθηση όσο και η ανάγκη πραγματοποίησης λουτροθεραπείας.

Για το 2026, οι θεραπευτικές λούσεις που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από την 1η Ιουνίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Δεν είναι «επίδομα διακοπών»

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση της συγκεκριμένης αποζημίωσης από οποιαδήποτε παροχή τουριστικού ή παραθεριστικού χαρακτήρα. Τα έως 150 ευρώ δεν αποτελούν «επίδομα διακοπών» ούτε επιδότηση για επίσκεψη σε ιαματικά λουτρά για λόγους αναψυχής.

Πρόκειται για οικονομική κάλυψη που συνδέεται αποκλειστικά με θεραπευτική ανάγκη και για τον λόγο αυτό συνοδεύεται από συγκεκριμένους ιατρικούς και διοικητικούς όρους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να λάβουν την αποζημίωση, οι δικαιούχοι πρέπει να συγκεντρώσουν τα προβλεπόμενα έγγραφα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, η οποία τεκμηριώνει την πάθηση και την ανάγκη για λουτροθεραπεία, καθώς και τα αποδεικτικά πραγματοποίησης των λούσεων μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις πριν καταθέσουν την αίτησή τους, καθώς ελλιπής φάκελος ή εκπρόθεσμη διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην καταβολή της αποζημίωσης.

Η τήρηση των προθεσμιών και η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι, συνεπώς, καθοριστικές ώστε οι δικαιούχοι να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την οικονομική ενίσχυση έως 150 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Στεγαστικό πακέτο 2027: Φθηνά δάνεια, ανοιχτά σπίτια και ακριβότερη «πόρτα» για τους ξένους

Θυρίδες: Το «φετίχ» της Αριστεράς που αντέχει 11 χρόνια (πίνακας)

Πέτρος Παππάς: Με 5-10 ναυτιλιακές μπορούμε να μιλάμε για χρηματιστηριακή αγορά στην Αθήνα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ