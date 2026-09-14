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Στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια προκειμένου να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη του για τα λάθη του «συστήματος» βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο».

«Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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