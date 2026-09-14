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Το στίγμα μιας χώρας που ετοιμάζεται να περάσει στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών έδωσε η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, στο Citi Global Emerging Markets Conference, το οποίο ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα και στο οποίο έδωσαν το «παρών» η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα. Μόλις λίγες ημέρες χωρίζουν πλέον την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά από την επίσημη μετάβασή της στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών των FTSE Russell και STOXX, στις 21 Σεπτεμβρίου, εξέλιξη που βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους διεθνείς επενδυτές.

Θετικό το κλίμα, αυξάνεται το ενδιαφέρον

Η εικόνα από το roadshow ήταν σαφώς θετική. Οι συναντήσεις αφορούσαν τόσο τους υφιστάμενους μετόχους, που εμφανίστηκαν άνετοι με το επενδυτικό story, όσο και νέα ονόματα που δείχνουν ενδιαφέρον και αρχίζουν να παρακολουθούν πιο ενεργά τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές.

Η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της αλλαγής κατηγορίας της ελληνικής αγοράς, καθώς η μετάβαση σε Developed Market αναμένεται να φέρει τις ελληνικές μετοχές στο ραντάρ περισσότερων διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Πίστωση, επιτόκια και κεφάλαια στο επίκεντρο

Στις συναντήσεις, πάντως, οι επενδυτές δεν έμειναν μόνο στη μεγάλη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Σχεδόν σε κάθε συζήτηση επανήλθαν τα ζητήματα της πιστωτικής επέκτασης και της διατηρησιμότητας της κερδοφορίας των τραπεζών. Ειδικότερα, τέθηκαν ερωτήματα για το πώς θα συνεχιστεί η πιστωτική ανάπτυξη μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, για την ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης και για τις συνθήκες ανταγωνισμού στην εταιρική τραπεζική.

Στο μέτωπο των επιτοκίων, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην ευαισθησία των καθαρών εσόδων από τόκους στην πορεία των επιτοκίων της ΕΚΤ, αλλά και στην εξέλιξη των προμηθειών. Παράλληλα, σταθερά στο τραπέζι βρέθηκαν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, το CET1, οι δυνατότητες διανομών προς τους μετόχους και οι στόχοι αποδοτικότητας.

Πειραιώς: Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει να ιντριγκάρει τους επενδυτές

Για την Πειραιώς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι οι επενδυτές έθεσαν ερωτήματα για την Εθνική Ασφαλιστική, καθώς η αγορά επιχειρεί να αποτιμήσει τις προοπτικές από την ενσωμάτωση της ασφαλιστικής δραστηριότητας στο τραπεζικό οικοσύστημα. Οι ερωτήσεις αφορούσαν την πορεία της ενσωμάτωσης, το cultural fit, αλλά κυρίως το πώς θα συμβάλει στην κερδοφορία του Ομίλου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν το προϊοντικό μείγμα, οι δυνατότητες cross-selling μέσω του τραπεζικού δικτύου και η γενικότερη δυναμική της ασφαλιστικής αγοράς. Στο digital μέτωπο, τέλος, αρκετές ήταν οι ερωτήσεις για τη Snappi, κυρίως γύρω από την απόκτηση πελατών, ενώ ενδιαφέρον υπήρξε και για τις επενδύσεις των τραπεζών στην τεχνητή νοημοσύνη.

Εθνική: Allianz και το στοίχημα των εξαγορών

Στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, αντίθετα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε στην Allianz, αναμένοντας τις εξελίξεις, αλλά και ευρύτερα στο πώς θα διαχειριστεί η τράπεζα τη διεύρυνση του Ομίλου.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο βάρος λόγω της ισχυρής κεφαλαιακής θέσης της Εθνικής, η οποία διαθέτει σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα να εξετάσει κινήσεις ανάπτυξης μέσω εξαγορών. Οι ερωτήσεις των επενδυτών κινήθηκαν γύρω από το αν και πού θα μπορούσε να κατευθυνθεί αυτό το κεφάλαιο, αλλά και ποια είναι τα περιθώρια για νέες στρατηγικές κινήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το μήνυμα που φαίνεται να λαμβάνει η αγορά είναι ότι η τράπεζα δεν προτίθεται να κυνηγήσει ανάπτυξη μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων για χάρη του μεγέθους, αλλά θα εξετάσει επιλεκτικά ευκαιρίες που μπορούν να προσθέσουν αξία, να ενισχύσουν την κερδοφορία και να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τις αποδόσεις κεφαλαίου.

Οι εκλογές στο επίκεντρο

Σημαντικό κομμάτι των συζητήσεων αφορούσε και το ευρύτερο μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Οι επενδυτές έθεσαν ερωτήματα για τις επόμενες εκλογές, αλλά και για τα βασικά εξωτερικά ρίσκα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες.

Από υπό ανάπτυξη σε αναπτυγμένη αγορά

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε η συζήτηση για την επικείμενη αναβάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών. Από τις 21 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα περνά σε Developed Market status για τους FTSE Russell και STOXX, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή για την εικόνα της ελληνικής αγοράς στους διεθνείς επενδυτές.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να διευρύνει το επενδυτικό κοινό και να ενισχύσει τις δυνητικές εισροές κεφαλαίων, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει μια βασική αδυναμία που επισημαίνουν οι ξένοι επενδυτές: το περιορισμένο βάθος της ελληνικής αγοράς πέρα από τις τράπεζες.

Συνολικά, το μήνυμα από τη Νέα Υόρκη ήταν ότι οι ελληνικές τράπεζες μπαίνουν στη νέα εποχή με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, υψηλή κερδοφορία και μεγαλύτερη διεθνή ορατότητα, την ώρα που η ίδια η ελληνική αγορά ετοιμάζεται να αλλάξει κατηγορία. Το ζητούμενο πλέον είναι εάν η αναβάθμιση θα μεταφραστεί όχι μόνο σε μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και σε πιο ουσιαστικές και διατηρήσιμες εισροές κεφαλαίων.

Στο επίκεντρο των επενδυτών Τι τους απασχόλησε Πιστωτική επέκταση Η διατηρησιμότητα της ανάπτυξης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, η στεγαστική πίστη και ο ανταγωνισμός στο corporate Επιτόκια & NII Η ευαισθησία των καθαρών εσόδων από τόκους στην πορεία των επιτοκίων της ΕΚΤ Προμήθειες Η δυνατότητα ενίσχυσης των εσόδων από προμήθειες Κεφάλαια CET1, διανομές προς τους μετόχους και στόχοι αποδοτικότητας Πειραιώς – Εθνική Ασφαλιστική Ενσωμάτωση, cultural fit, προϊοντικό μείγμα, cross-selling και συμβολή στην κερδοφορία Εθνική – Allianz Οι εξελίξεις γύρω από την Allianz και η διεύρυνση του Ομίλου Εξαγορές & συγχωνεύσεις Πώς και πού μπορεί να αξιοποιηθεί το ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα της Εθνικής, σε Ελλάδα και εξωτερικό Digital Snappi, απόκτηση πελατών και επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη Πολιτικό ρίσκο Οι επόμενες εκλογές και οι βασικοί εξωτερικοί κίνδυνοι για την οικονομία Developed Market Η μετάβαση των ελληνικών μετοχών από emerging σε developed indices και οι πιθανές νέες εισροές κεφαλαίων Αδυναμία της αγοράς Το περιορισμένο βάθος του ΧΑ πέρα από τις τραπεζικές μετοχές

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