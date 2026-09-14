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Η ΔΕΘ έκλεισε αφήνοντας πίσω της δύο διαφορετικές προτάσεις για το ποιος και, κυρίως, πώς θα κυβερνήσει τη χώρα μετά την άνοιξη του 2027.

Η διαχωριστικό γραμμή

Από τη μία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στην αυτοδυναμία, στη σταθερή κυβέρνηση και σε ένα πρόγραμμα που, όπως τονίζουν στο Μέγαρο Μαξίμου, πατά πάνω σε συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε ως στόχο την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, απέκλεισε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και διαβεβαίωσε ότι «δεν θα υπάρξει ακυβερνησία», χωρίς όμως να ανοίξει τα χαρτιά του για το πώς θα λυθεί η εξίσωση της επόμενης ημέρας εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία.

Για το κυβερνητικό επιτελείο, κάπου εδώ αρχίζει η πραγματική μάχη μέχρι την κάλπη. Όχι μόνο για το ποιος θα βγει πρώτος, αλλά για το ποιος μπορεί να πείσει ότι διαθέτει καθαρή και εφαρμόσιμη πρόταση διακυβέρνησης.

Συνομιλητές του Πρωθυπουργού βλέπουν σε αυτό το πεδίο μία από τις βασικές διαχωριστικές γραμμές που επιχείρησε να χαράξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη απέναντι στους κύριους πολιτικούς αντιπάλους του. Η λέξη-κλειδί είναι «υπευθυνότητα»: κοστολογημένες παρεμβάσεις, δημοσιονομικά όρια, πολιτική σταθερότητα και αποφυγή μιας περιόδου μετεκλογικών διαπραγματεύσεων και «παζαριών».

Η πίεση στον Ανδρουλάκη

Εδώ βρίσκεται και η μάχη για το Κέντρο. Όσο το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως κυβερνητική εναλλακτική, τόσο το Μέγαρο Μαξίμου θα επιδιώκει να μετατρέπει τη σύγκριση από το «ποιος υπόσχεται περισσότερα» στο «ποιος μπορεί να τα εφαρμόσει».

Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έδωσε αμέσως την πρώτη ευκαιρία. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «βροχή δισεκατομμυρίων» και «ανέξοδες υποσχέσεις», υποστηρίζοντας ότι δεν παρουσίασε ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο και επαναφέροντας ουσιαστικά το ερώτημα ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό.

Η αντιπαράθεση δεν αφορά μόνο τους αριθμούς. Αγγίζει το βασικό δίλημμα που θέλει να οικοδομήσει η κυβέρνηση όσο πλησιάζουν οι εκλογές: από τη μία η σταθερότητα και μια οικονομική πολιτική εντός δημοσιονομικών ορίων και από την άλλη προτάσεις που, κατά το Μέγαρο Μαξίμου, δεν συνοδεύονται από πειστική απάντηση για το κόστος τους.

Ο Τσίπρας στο κάδρο

Στην ίδια προσπάθεια πολιτικής οριοθέτησης εντάσσεται, με διαφορετικούς όρους, και η στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Μετά τη σύγκρουση για την κοστολόγηση των προτάσεων που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, η Αλεξάνδρα Σδούκου έστρεψε τα πυρά της στις παλαιότερες επαφές του πρώην Πρωθυπουργού με την κυβέρνηση Μαδούρο, ζητώντας απαντήσεις για όσα είχαν συμβεί το 2012.

Στο κυβερνητικό επιτελείο παρακολουθούν την προσπάθεια επανόδου του, αλλά δεν τον αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η επιδίωξη είναι περισσότερο να επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση η σύγκριση με την περίοδο της δικής του διακυβέρνησης, κάθε φορά που ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει μια νέα κυβερνητική πρόταση.

Το Κέντρο δεν αρκεί

Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά της εξίσωσης. Το Κέντρο δεν αρκεί. Και τα δεξιά δεν περισσεύουν.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η προσπάθεια για αυτοδυναμία δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στη διεύρυνση προς τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους. Προϋποθέτει και περιορισμό των διαρροών προς τα δεξιά της ΝΔ.

Εδώ η κυβέρνηση θεωρεί ότι διαθέτει δύο από τα ισχυρότερα χαρτιά της: την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο ήρθε να υπενθυμίσει αυτή την πλευρά του κυβερνητικού αφηγήματος. Από ένα ακριτικό νησί με ιδιαίτερο εθνικό συμβολισμό, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά «δεν δέχεται απειλές ή υποδείξεις από κανέναν», βάζοντας παράλληλα στο κάδρο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Δεν χρειάζεται κάθε τέτοια κίνηση να διαβάζεται μέσα από εκλογικά γυαλιά. Πολιτικά, όμως, η εξωτερική πολιτική και η άμυνα αποτελούν πεδία στα οποία το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ότι μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα δεξιά όρια της ΝΔ.

Rafale, Belharra, η περαιτέρω ενίσχυση του Στόλου και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» συνθέτουν ένα αφήγημα ενίσχυσης της αποτροπής που η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ψηλά. Και απέναντι στις δυνάμεις που πιέζουν τη ΝΔ από τα δεξιά, το μήνυμα είναι ότι η ενίσχυση της χώρας στην άμυνα και στις διεθνείς συμμαχίες έχει ήδη απτά αποτελέσματα.

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