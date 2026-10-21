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Με την έκδοση αντι-NAVTEX από τον υδρογραφικό σταθμό Ηρακλείου απάντησε η Αθήνα στην τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας και αφορά τη διεξαγωγή γεωφυσικών ερευνών σε θαλάσσια περιοχή, μεγάλο μέρος της οποίας βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η ελληνική απάντηση εκδόθηκε αργά χθες το βράδυ από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία επισημαίνει ότι η τουρκική αναγγελία προέρχεται από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό.

Σύμφωνα με την ελληνική NAVTEX, το επίμαχο μήνυμα FA41-1032/26 αφορά γεωφυσικές έρευνες από το πλοίο S/V KOBI RUEGG, κατά μήκος διαδρομών που προσδιορίζονται από συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, «η συντριπτική πλειονότητα των συντεταγμένων» που περιλαμβάνονται στην τουρκική αναγγελία βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή καθορίζεται από το διεθνές δίκαιο και τον Ν. 4001/2011.

Η Αθήνα αμφισβητεί, με τον τρόπο αυτό, την αρμοδιότητα του τουρκικού σταθμού να εκδίδει τη συγκεκριμένη αναγγελία για τη θαλάσσια περιοχή στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι έρευνες.

Στη σκιά των εξελίξεων για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική κίνηση αποτελεί απάντηση στη χθεσινή δραστηριότητα της τουρκικής πλευράς, εντασσόμενη στην πάγια πρακτική της Αθήνας να αντιδρά με αντίστοιχες αναγγελίες όταν αμφισβητούνται ελληνικές θαλάσσιες αρμοδιότητες.

Παρότι η έκδοση αντι-NAVTEX δεν αποτελεί ασυνήθιστη διαδικασία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η χρονική συγκυρία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εξέλιξη.

Και αυτό καθώς η νέα τουρκική αναγγελία έρχεται στον απόηχο των πρόσφατων εξελίξεων γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο η Αθήνα θεωρεί νομικά ανυπόστατο.

Η ανταλλαγή NAVTEX προσθέτει έτσι ένα ακόμη επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες και τις αρμοδιότητες στην ευρύτερη περιοχή.

Η αντι-NAVTEX