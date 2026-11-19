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Τη συνέχιση της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ανάγκη να αποκτήσει η Ευρώπη ουσιαστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβασή του στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, ο πρωθυπουργός έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την επίτευξη εκεχειρίας, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και της εμπορικής ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέφερε την ελληνική πρόταση για ναυτική εκεχειρία, με στόχο τον περιορισμό των πολεμικών επιχειρήσεων που απειλούν την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η υποστήριξη των χωρών που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθύμων παραμένει καθοριστική, προκειμένου η Ουκρανία να προσέλθει σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με την ισχυρότερη δυνατή διαπραγματευτική θέση.

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό του Κιέβου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής και εξακολουθεί να στηρίζει την Ουκρανία.

Ενεργός ρόλος της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στη συμμετοχή της Ευρώπης στη διαδικασία αναζήτησης διπλωματικής λύσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή παρουσία δεν μπορεί να περιοριστεί σε έναν δευτερεύοντα ρόλο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Ευρώπη οφείλει να συμμετέχει τόσο στη διαμόρφωση των όρων μιας πιθανής συμφωνίας όσο και στις ίδιες τις διαπραγματεύσεις, ώστε να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα ασφαλείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν πλέον περισσότερους πόρους για την άμυνά τους, ενώ έχει ενισχυθεί η αντίληψη για την ανάγκη στρατηγικής ετοιμότητας και συλλογικής ασφάλειας.