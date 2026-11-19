-Χαίρετε, σήμερα που δεν έχω καμιά καλύτερη δουλειά να κάνω ξεκινάω από τον Σαμαρά που έμαθα ότι αρχίζει από τα Καμένα Βούρλα τις περιοδείες του, ο οποίος κάποια στιγμή θα ανακοινώσει και επισήμως τις προθέσεις του για το νέο κόμμα αλλά πάντως μου λένε ότι πλέον το πάει για πριν από τα Χριστούγεννα. Από τη στιγμή που ξεκινά εξορμήσεις βεβαίως… το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, που έλεγε και ο αείμνηστος Ανδρέας, τώρα αν θα είναι χείμαρρος ή ξεροπόταμος θα το δούμε σύντομα, στις μετρήσεις πάντως εμφανίζεται -σχεδόν σε όλες- γύρω στο 4%, άντε να πάει και 5%. Στη Φθιώτιδα έχει ήδη δύο τοπικούς συμπαίκτες: τον νυν δήμαρχο Λαμιέων και άλλοτε ιδιοκτήτη της τοπικής ομάδας Πανουργιά Παπαϊωάννου και τον πρώην βουλευτή και δήμαρχο Νίκο Σταυρογιάννη. Θα πάει και από τη Λάρισα, όπου την οργανωτική προετοιμασία του κόμματος κάνει ο πρώην νομάρχης Λουκάς Κατσαρός, ενώ «τρέχει» και ο άλλοτε πολιτευτής της ΝΔ και των ΑΝΕΛ Γιώργος Αδαμούλης. Στη Λάρισα εξελίσσεται μια συζήτηση και για τον πρώην αντιπεριφερειάρχη του Κώστα Αγοραστού, Σάκη Παιδή, ο οποίος είχε κατέβει με τη ΝΔ αλλά δεν βγήκε βουλευτής και διατηρεί ταυτόχρονη επικοινωνία με τον Σαμαρά και με στελέχη της ΝΔ παζαρεύοντας. Όσο για τους αγρότες, είχε ακουστεί το όνομα του αγροτοσυνδικαλιστή Σωκράτη Αλειφτήρα που ήταν μέχρι πρότινος στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρίως γιατί ο ίδιος διατηρεί προσωπική επαφή με τον Σαμαρά, καθώς ο πατέρας του ήταν στέλεχος της ΠΟΛΑΝ. Γενικώς, ο Σαμαράς θα κάνει ένα πλήρες πρόγραμμα περιοδείας: παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, αγρότες βεβαίως, αλλά θα σκανάρει και υποψηφίους και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα καταλήξει το ΣΚ. Εκεί που θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα ο Σαμαράς θα είναι στην επιλογή του επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας γιατί οι μνηστήρες είναι πολλοί και η έδρα μια. Τελευταία μου είπε κάποιος σχετικός ότι έχει αρχίσει ο στρατηγός Φλώρος να πιέζει τον Μητσοτάκη να τον διαβεβαιώσει ότι θα είναι σε εκλόγιμη θέση του γαλάζιου ψηφοδελτίου, αλλιώς υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές και δη στην Καλαμάτα.
Το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες και οι πληρωμές
-Πάμε τώρα στα σοβαρά της καθημερινότητας καθώς πλησιάζει ο Δεκέμβριος, ξεκινά και το ετήσιο δράμα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις
. Φέτος υπάρχει και πάλι η αγωνία για τις πληρωμές μέσω της ΑΑΔΕ
, αν και όπως σας έχω γράψει όλοι οι αρμόδιοι δεσμεύονται σε όλους τους τόνους ότι θα πληρωθούν οι προκαταβολές στις 30 Νοεμβρίου
και όσοι δεν προλάβουν να κάνουν αιτήσεις, θα πάνε με τα περυσινά δικαιολογητικά και θα πληρωθούν ως το τέλος του έτους
. Οι αγρότες με τη σειρά τους περιμένουν να δουν αν θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις για τις πληρωμές και αυτό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στάση τους στο Συντονιστικό
που θα κάνουν στις 6 Δεκεμβρίου στη Λάρισα
. Μαθαίνω πάντως ότι ο Μητσοτάκης
τους έχει ζητήσει να κάνουν ένα ραντεβού στην Αθήνα
πριν βγουν στους δρόμους, κάτι που μπορεί να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα. Το κόλπο της κυβέρνησης που σας αποκάλυψα προ ημερών είναι ότι στοχεύει, με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ που πλέον θα είναι λειτουργική, να πληρώσει την προκαταβολή του 2027 ήδη από την άνοιξη, πριν από τις εκλογές
. Από την άλλη, οι αγρότες που έχουν θέμα ρευστότητας, γιατί παίρνουν πολύ χαμηλές τιμές για τα προϊόντα τους, θα ζητήσουν λεφτά για αναπλήρωση εισοδήματος
πέρα από την ευρωπαϊκή ενίσχυση που ούτως ή άλλως λαμβάνουν. Από την κυβέρνηση έχουν ήδη πάρει την απάντηση ότι ευρωπαϊκά λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά θα δουν τι μπορεί να γίνει με εθνικούς πόρους
.
Έκανε καψόνι ο Δένδιας;
-Η Πελοπόννησος
… δεν ήρθε τελικά πιο κοντά στον κόσμο, όπως ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης που είχαν προετοιμάσει για τις 9 Νοεμβρίου
στο ξενοδοχείο Elite city Resort στην Καλαμάτα
η Fraport
και όμιλοι Κωνσταντακόπουλου και Κοπελούζου
για την ανάληψη ως παραχωρησιούχοι της διαχείρισης του αεροδρομίου. Σύμφωνα πληροφορίες η τελετή είχε προετοιμαστεί, ακόμη και οι λεπτομέρειες είχαν διευθετηθεί, αλλά τελευταία στιγμή η εκδήλωση αναβλήθηκε
«για λόγους τεχνικής φύσεως που συνδέονται με την ολοκλήρωση των απαραίτητων τυπικών διαδικασιών της συναλλαγής», όπως ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας. Οι τεχνικοί λόγοι, πάντα κατά πληροφορίες, είναι ο υπουργός Ν. Δένδιας
ο οποίος ως έγκριτος (και μάχιμος) δικηγόρος εντόπισε κάποιο τυπικό θέμα στο κείμενο της σύμβασης
και δεν υπέγραψε
όπως οι συναρμόδιοι υπουργοί το σχετικό κείμενο, οι οποίοι είτε δεν το εντόπισαν, είτε δεν το θεώρησαν ικανό λόγο να χαλάσουν το γεγονός. Έκτοτε νέα ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί αλλά το θέμα θεωρείται τυπικό, άρα το έργο θα προχωρήσει
. Τώρα εγώ δεν πιστεύω ότι έγινε κάποιο στρατιωτικό καψόνι
…
Νέα ονόματα στη ΝΔ
-Ξαναγυρνάω στην ονοματολογία
, τις επόμενες μέρες θα βγουν και νέα ονόματα υποψηφίων της ΝΔ
κυρίως σε περιφέρειες του Λεκανοπεδίου και στη Θεσσαλονίκη
. Δεν πρόκειται για πολύ βαριές περιπτώσεις, αλλά για έναν συνδυασμό νέων ονομάτων και πολιτευτών του 2023. Να σας πω ότι στην Α΄ Θεσσαλονίκης
κλείδωσε οριστικά ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος
, ενώ δεδομένα στην Α΄ θα είναι και η Αφροδίτη Νέστορα
που δεν θα περιληφθεί στο Επικρατείας. Για τη Β΄ Θεσσαλονίκης
προορίζεται ο αντιστράτηγος της Αστυνομίας και νυν περιφερειακός σύμβουλος Κωνσταντίνος Ανεστίδης
.
Η Τζάκρη θέλει ΠΑΣΟΚ (και ως συνεργαζόμενη)
-Δεν έχουν ακόμα καταλαγιάσει οι αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ
από τη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη
(ή, αλλιώς, το καυλαντίζον ΠΑΣΟΚ) και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο τι θα κάνει η ιέρεια της Πέλλας, η Θεοδώρα Τζάκρη
. Για να μην έχετε απορίες, η Τζάκρη το δήλωσε χθες (ραδιόφωνο Alpha) ότι θέλει να είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην Πέλλα ως συνεργαζόμενη
, οπότε πλέον η πρωτοβουλία περνά στον αρχηγό Νίκο
που δεν νομίζω ότι θα της το αρνηθεί. Βέβαια, στην Πέλλα θα γίνει άγριο ματς, καθώς για να πολιτευτεί ενδιαφέρεται ο μέχρι πρότινος γραμματέας της τοπικής Νομαρχιακής Παντελής Μάρκου
που δεν θέλει να βλέπει την Τζάκρη, η οποία όμως κουβαλάει «πακέτο» σταυρών
στη συγκεκριμένη περιφέρεια, όπου το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να βγάλει βουλευτή.
Νέος παίκτης για την Pizza Fan
-Κινητικότητα καταγράφεται στον άξονα της Pizza Fan
μετά την επαναλειτουργία των καταστημάτων και μάλιστα με άκρως ικανοποιητικό τζίρο
, κάτι που αποδεικνύει τη δεσπόζουσα θέση που έχει στην αγορά το εν λόγω brand. Τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση ως προς τα στοιχεία της εταιρείας και των συνεργαζόμενων καταστημάτων, ώστε να ωριμάσει και η συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές
. Δεν χρησιμοποιώ τυχαία τον πληθυντικό: εκτός από το δεδομένο ενδιαφέρον του Βλάση Γεωργάτου
της «Γρηγόρης»
, στο γραφείο του δικηγόρου Μιχάλη Μαρκουλάκου
-που χειρίζεται την υπόθεση εκ μέρους του προφυλακισμένου Κωνσταντίνου Αντάρα-
έχει φτάσει και το ζωηρό ενδιαφέρον ενός private fund
που δεν δραστηριοποιείται στον χώρο του τροφίμου και βλέπει ευκαιρία στο δίκτυο της Pizza Fan.
Ξυπολυτάς και συντελεστές δόμησης
-Σας έγραφα προχθές ότι ο δήμαρχος Κηφισιάς Ξυπολυτάς
ανήκει στην κατηγορία αυτών που «το συζητάνε» για να πάρουν παραπάνω συντελεστές δόμησης
. Μου διευκρινίζεται αρμοδίως ότι δεν είναι ακριβώς έτσι και λέει η πηγή: «η μοναδική δυνατότητα που εξετάζει ο δήμος Κηφισιάς αφορά συγκεκριμένη υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης έκταση, πλησίον των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΔΑΠ
, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΠΑ)
. Η ενδεχόμενη μεταφορά συντελεστή δόμησης στη συγκεκριμένη περιοχή θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την προστασία και τη διατήρηση των 180 υφιστάμενων διατηρητέων ακινήτων
της πόλης. Ο δήμος έχει θέσει ερώτημα και αναμένει σχετική απάντηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
αποκλειστικά για το εάν η συγκεκριμένη περιοχή μπορεί, από τεχνική, πολεοδομική, περιβαλλοντική και νομική άποψη, να λειτουργήσει ως Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης
. Η εξέταση αυτής της δυνατότητας δεν συνιστά απόφαση εφαρμογής του μηχανισμού
. Απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση της καταλληλότητας της περιοχής και αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξεταστεί ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων που προβλέπονται στη μελέτη για τον καθορισμό των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ώστε ο δήμος να διασφαλίσει ότι οι σχετικοί υπολογισμοί είναι ορθοί και επαρκώς τεκμηριωμένοι. Ακόμη και εάν υπάρξει θετική απάντηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι η μεταφορά συντελεστή στην υπό ένταξη περιοχή του ΒΙΠΑ είναι τεχνικά και νομικά εφικτή, απαραίτητη πολιτική προϋπόθεση για τον δήμαρχο αποτελεί η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων πλευρών
».
Από την Πρεσβεία στην Παπαστράτος
-Ενισχύει την ομάδα επικοινωνίας της η Παπαστράτος
, αντλώντας στελέχη από την αγορά. Μετά την επιστράτευση του Αλέξανδρου Ραγκαβά
, ο οποίος ήταν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού στο πλευρό του Σταύρου Παπασταύρου
στο ΥΠΕΝ
, σειρά παίρνει ένα στέλεχος της ομάδας επικοινωνίας της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα
που παίρνει μεταγραφή. Ο λόγος για την Ελένη Ξανθοπούλου
, η οποία είχε τακτική επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και «μετακομίζει» στον ιδιωτικό τομέα ως corporate communications manager
.
Fibank και καταναλωτική πίστη
-Το χαρτοφυλάκιο της Fibank
που αγοράζει η Eurobank
έχει σημαντική έκθεση στην καταναλωτική πίστη
, η οποία πάντοτε εγκυμονεί κινδύνους ως προς την ποιότητα του ενεργητικού. Τα καταναλωτικά δάνεια της βουλγαρικής τράπεζας ανέρχονται σε 997 εκατ. ευρώ
στο εννεάμηνο του 2026, ενώ οι πιστωτικές κάρτες προσθέτουν άλλα 78 εκατ. ευρώ
, διαμορφώνοντας τη συνολική καταναλωτική πίστη σε 1,075 δισ. ευρώ
. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο με σημαντική δυναμική, καθώς τα καταναλωτικά δάνεια έχουν αυξηθεί από 549 εκατ. ευρώ το 2021, αλλά και με αυξημένες απαιτήσεις στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου
, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων και αυξημένου κόστους διαβίωσης, στο οποίο η υιοθέτηση του ευρώ ενδέχεται να ασκήσει πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, οι παραπάνω παράγοντες ανησυχίας εξισορροπούνται σε κάποιο βαθμό από τις προοπτικές αύξησης των μισθών
, αλλά και την αναμενόμενη άνοδο των τιμών των ακινήτων
, η οποία μπορεί να αναβαθμίσει την αξία και την ποιότητα των εξασφαλίσεων της τράπεζας.
Βουλγαρία όπως Ελλάδα
-Η εξαγορά της Fibank
δημιουργεί νέα δεδομένα στην τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας
, η οποία αποκτά χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα της ελληνικής αγοράς. Όπως έχει επισημάνει και ο CEO της Eurobank Φ. Καραβίας
, η τραπεζική αγορά διαμορφώνεται πλέον γύρω από τέσσερις μεγάλους ομίλους
, το συνολικό μερίδιο των οποίων προσεγγίζει το 80%
, ενισχύοντας τη συγκέντρωση του κλάδου και αλλάζοντας τις ισορροπίες του ανταγωνισμού. Η Fibank είναι η 5η μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας
με βάση το μερίδιο ενεργητικού (30 Σεπτεμβρίου 2026). Μαζί με την Eurobank Bulgaria (Postbank)
θα γίνει η μεγαλύτερη τράπεζα σε ενεργητικό και καταθέσεις, με μερίδιο περίπου 20%
. Το τίμημα είναι εξ ολοκλήρου μετρητά, περίπου €0,65 δισ. για το 65%
, ή €6,73 ανά μετοχή
. Αντιστοιχεί σε αποτίμηση περίπου €1,0 δισ. για το 100%
. Η αποτίμηση στην οποία αγοράζει η Eurobank
τη Fibank
αντιστοιχεί σε 0,95x P/TBV
(TBV 9M:26 €1.054 εκ.), και σε P/E 8,4x πριν τις συνέργειες και 5,3x μετά
. Οι ετήσιες συνέργειες μετά από φόρους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα €70 εκατ.
, με πλήρη υλοποίηση εντός τριετίας, έως το 2029
. Αντιστοιχούν περίπου στο 23% της συνδυασμένης βάσης λειτουργικών εξόδων και στο 55% των λειτουργικών εξόδων της Fibank. Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027 και με την παραδοχή πλήρους υλοποίησης των συνεργειών, η ετήσια συνεισφορά της Fibank στα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου υπολογίζεται σε περίπου €190 εκατ.
, εκ των οποίων €70 εκατ. από τις συνέργειες μετά από φόρους. Συνυπολογίζοντας τις συνέργειες και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
, τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 12%
και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 7%
, ενώ η απόδοση επί του κεφαλαίου που δεσμεύεται για τη συναλλαγή (RoCC) εκτιμάται σε περίπου 21%
. Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου του 2027, ενώ η νομική συγχώνευση της Postbank με τη Fibank αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Ο Φ. Καραβίας
είπε ότι η Eurobank διατηρεί πλεονάζον κεφάλαιο για νέες εξαγορές
περνώντας το μήνυμα ότι έπεται και συνέχεια, χωρίς να αποκλείσει ούτε και το Λουξεμβούργο
με προτεραιότητα σε ασφαλιστικές και εταιρείες διαχείρισης πλούτου.
Γιατί ο Γουάτσα στηρίζει την εξαγορά, αλλά κρατά κλειστά τα χαρτιά του
-Στις 9 Δεκεμβρίου
η Eurobank
συγκαλεί Έκτακτη Συνέλευση
με μοναδικό θέμα την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
, με στόχο τη χρηματοδότηση μέρους της εξαγοράς της Fibank
στη Βουλγαρία. Η αύξηση, η οποία προβλέπεται να φτάσει έως το 10%
του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή των 750 εκατ. ευρώ
. Ένα από τα σημεία που ξεκαθάρισε η διοίκηση της Eurobank αφορά τη στάση του βασικού μετόχου, Πρεμ Γουάτσα
. Ο ίδιος στηρίζει πλήρως το εγχείρημα της απόκτησης της Fibank, ωστόσο δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, δίνει το πράσινο φως στη στρατηγική κίνηση της τράπεζας, αλλά κρατά προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά του
ως προς τη δική του επενδυτική συμμετοχή. Η στάση αυτή επιδέχεται και την ερμηνεία ότι αν εξαρχής ανακοίνωνε τη συμμετοχή θα μείωνε το ποσό περιορίζοντας τα περιθώρια για τυχόν νέους μετόχους. Κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του είναι σαν να λέει μαζέψτε ό,τι κεφάλαια μπορείτε και πιθανόν να συμμετάσχω αν χρειαστεί. Το ζήτημα έχει ενδιαφέρον λόγω της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης
. Αυτό σημαίνει ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα έχουν κατοχυρωμένη προτεραιότητα στην απόκτηση των νέων μετοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο περιορισμού του ποσοστού συμμετοχής τους
, εφόσον δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία διάθεσης. Πάντως, σύμφωνα με πηγές με γνώση της διαδικασίας, η αύξηση θεωρείται σχετικά μικρή σε σχέση με το μέγεθος της Eurobank, ενώ και το ενδεχόμενο dilution
για τους υφιστάμενους μετόχους εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένο.
Ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Βούιτσιτς για τις τράπεζες
-Κι επειδή ο λόγος είναι για τράπεζες, να αναφέρω πως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί γενικότερα, ο SSM
άρχισε να σφίγγει τα λουριά και συζητά θέματα που παλαιότερα δεν απασχολούσαν την εποπτεία. Χθες ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Μπ. Βούιτσιτς
απαντώντας σε ερώτηση του Liberal.gr
δήλωσε ότι «η συγκέντρωση τραπεζικών δανείων
που παρατηρείται στην Ελλάδα προς τους δέκα μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους
δεν παρατηρείται σε άλλη χώρα της Ευρώπης», αρνούμενος να σχολιάσει περαιτέρω επειδή -όπως είπε- η ΕΚΤ δεν σχολιάζει μεμονωμένα τις χώρες.
Το διαμέρισμα του Προκοπίου με τα 2.000 κλειδιά
-Ο 80χρονος εφοπλιστής Γ. Προκοπίου
-που χθες ήρθε στη δημοσιότητα λόγω των πληροφοριών ότι αγόρασε έναντι 350-400 εκατ. ελβετικών φράγκων
το ιστορικό ελβετικό ξενοδοχείο Park Gstaad-
είναι γνωστό ότι έχει αδυναμία στις αγορές ακινήτων. Οι φήμες θέλουν να έχει στην ιδιοκτησία του περίπου 2.000 ακίνητα
σε όλον τον κόσμο. Μάλιστα, τα κλειδιά όλων αυτών των ακινήτων λέγεται ότι τα διατηρεί σε ένα διαμέρισμα 200 τ.μ.
που διατηρεί για αυτόν τον σκοπό αποκλειστικά και μόνον, με τα κλειδιά να φυλάσσονται ταξινομημένα κατά κράτος, πόλη και περιοχή.
Η Ελλάδα στη σωστή άκρη του γραφήματος
-Στη σελίδα 22 της ετήσιας έκθεσης της UBS για το 2027
, υπάρχει ένα γράφημα με 27 χώρες
. Μετρά το χρέος που λήγει στους επόμενους 12 μήνες, μαζί με το αναμενόμενο έλλειμμα του 2027, ως ποσοστό των κρατικών εσόδων. Η Ελλάδα είναι στην 6η θέση από την καλή πλευρά του γραφήματος
, αμέσως μετά την Ισλανδία. Η Γερμανία είναι 21η και η Γαλλία 24η. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, εκεί όπου ο ομοσπονδιακός δείκτης αγγίζει το 160%
. Η έκθεση έχει τίτλο «Sustaining resilience»
και το συμπέρασμά της είναι ότι η «ανθεκτικότητα» δεν είναι πια δεδομένη στις αγορές μας. Είναι κάτι που πρέπει ο επενδυτής να αγοράσει. Το Chief Investment Office του wealth management της UBS πιστεύει ότι η δημοσιονομική πίεση θα αυξηθεί, αλλά γενικευμένη κρίση μάλλον θα αποφευχθεί. Στο βασικό σενάριο, με πιθανότητα 50%, προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη 3,5% το 2027
, από 3,3% φέτος. Η UBS κατεβάζει τις παγκόσμιες μετοχές σε ουδέτερη θέση
και χαρακτηρίζει ελκυστικά τα ομόλογα. Προτιμά την Ευρωζώνη από τις ΗΠΑ
, γιατί προσφέρει ίδια αύξηση κερδών (15%), αλλά ξεκινούν από χαμηλότερη αποτίμηση. Στην Αμερική, οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες είναι περίπου το 40% του S&P 500
. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένονται στα 1,4 τρισ. δολάρια το 2027
, από 1 τρισ. φέτος. Όσον αφορά τον Έλληνα δανειολήπτη, η έκθεση κρύβει μια δυσάρεστη έκπληξη. Το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
προβλέπεται στο 3% έως τον Ιούνιο
, από 2,5% σήμερα.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: +61,3% τα κέρδη
-Μεγέθη-ρεκόρ
ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο εννεάμηνο, οπότε τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 61,3%, στα 171,9 εκατ. ευρώ, και ο τζίρος ανήλθε σε 3,45 δισ. ευρώ
. Είναι ενδεικτικό ότι τα κέρδη του εννεαμήνου ήδη ξεπέρασαν αυτά του συνόλου του 2025, που ήταν 147,3 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου τα κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, στα 89 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μια προσεκτικότερη ματιά στα μεγέθη που ανακοίνωσε η εισηγμένη, φανερώνει ότι ο στόχος
για EBITDA 800 εκατ. ευρώ, που είχε τεθεί για το 2028 και είχε περιγραφεί στη γενική συνέλευση τον Ιούνιο του 2025, επετεύχθη δύο χρόνια νωρίτερα
. Συγκεκριμένα, το προσαρμοσμένο EBITDA του τελευταίου δωδεκαμήνου (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026) ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ
, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών εταιρειών σε βάση pro-rata.
Η AEGEAN δεν πετάει φθηνότερα. Πετάει όμως ασφαλισμένη
-Υπάρχει ένα μέγεθος στις λογιστικές καταστάσεις της AEGEAN
που εξηγεί όλους τους άλλους αριθμούς. Το κόστος καυσίμων
στο 9μηνο έφτασε τα 408,1 εκατ. ευρώ
, από €270 εκατ. πέρυσι, πριν από την επίδραση της αντιστάθμισης. Η διαφορά είναι 138,1 εκατ. ευρώ
. Τα καθαρά κέρδη
υποχώρησαν πολύ λιγότερο. Έκλεισαν στα 100,6 εκατ. ευρώ
, από 148 εκατ., δηλαδή 47,4 εκατ. χαμηλότερα. Την απόσταση ανάμεσα στους δύο αριθμούς την κάλυψαν κυρίως τα συμβόλαια αντιστάθμισης (hedging)
που προστάτευσαν το 65% της κατανάλωσης
. Από τα κέρδη αφαιρέθηκαν και 14,2 εκατ. ευρώ συναλλαγματικών ζημιών. Όλα τα υπόλοιπα οφείλονται στο αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι. Το 3ο τρίμηνο
έδωσε καθαρά κέρδη 103,9 εκατ. ευρώ
, περισσότερα από ολόκληρο το 9μηνο, αφού το πρώτο 6μηνο είχε κλείσει με ζημία €3,3 εκατ. Τα έσοδα τριμήνου αυξήθηκαν +5%, στα 679,9 εκατ. ευρώ
. Οι θέσεις αυξήθηκαν επίσης +5%, ενώ οι πτήσεις μόλις 2%. Η διαφορά βρίσκεται στα μεγαλύτερα A321neo
. Επτά νέα αεροσκάφη φέτος, σε στόλο 90. Στο εννεάμηνο η εταιρεία μετέφερε 13,6 εκατ. επιβάτες
σε 16,7 εκατ. θέσεις, δηλαδή πληρότητα κοντά στο 82%
. Το έσοδο ανά διαθέσιμο χιλιομετρικό κάθισμα βελτιώθηκε μόλις 2%. Το ταμείο της Aegean αντέχει
. Χωρίς τις μισθώσεις, η καθαρή ταμειακή θέση
ανέβηκε στα 409,2 εκατ. ευρώ
, από 290,9 εκατ. Τα διαθέσιμα και οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις είναι 923 εκατ. ευρώ
. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Μιχάλης Κουβελιώτης
μίλησε για την «επόμενη φάση», με τα A321LR
που θα αρχίσουν να παραλαμβάνονται από το 2ο τρίμηνο του 2027
.
Αρνητικό 6x6 για την Titan, «φλερτάρει» με τα χαμηλά έτους
-Σε παρατεταμένη πτωτική τροχιά βρίσκεται η Titan
, η οποία συμπλήρωσε έξι διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις
, με τις ρευστοποιήσεις να την οδηγούν σε ολοένα χαμηλότερα επίπεδα. Η μετοχή έκλεισε χθες στα 44,38 ευρώ
, καταγράφοντας χαμηλό 8 μηνών
και περιορίζοντας σημαντικά την απόστασή της από το χαμηλό έτους των 43,5 ευρώ
. Η χρηματιστηριακή εικόνα του ομίλου παραμένει επιβαρυμένη, καθώς οι απώλειες από τις αρχές του 2026 ανέρχονται σε 15,5%
, αποτυπώνοντας την έντονη πίεση που έχει δεχθεί η μετοχή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία της Titan έχει περιοριστεί στα 3,47 δισ. ευρώ
. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συμπεριφορά της μετοχής κοντά στα 43,50 ευρώ
, επίπεδο που αποτελεί κρίσιμο σημείο αναφοράς για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της. Μια ενδεχόμενη πρόσθετη υποχώρηση θα την οδηγούσε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον περσινό Νοέμβριο.
Autohellas: Σε μονοψήφια τιμή για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια
-Ισχυρές πιέσεις έχει δεχθεί η Autohellas
το τελευταίο διήμερο, χάνοντας το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ
για πρώτη φορά μετά από μία τετραετία. Η μετοχή έκλεισε χθες στα 9,85 ευρώ
, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022
. Η αρνητική χρηματιστηριακή εικόνα συνδέεται με την πρόσφατη απόφαση του MSCI
να αφαιρέσει την Autohellas από τον ελληνικό Small Cap
, εντάσσοντας στη θέση της την ElvalHalcor
. Η αλλαγή αυτή ενδέχεται να προκαλεί αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων από επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν τον συγκεκριμένο δείκτη, εντείνοντας τις πιέσεις στον τίτλο. Η διάσπαση των 10 ευρώ επιβαρύνει περαιτέρω την τεχνική εικόνα της μετοχής, η οποία καλείται πλέον να αναζητήσει νέα επίπεδα στήριξης υπό το βάρος των εκροών λόγω MSCI
.
Η Holding της Ρόδου μέσω… ΗΠΑ
-Μια νέα εταιρεία συστάθηκε
χθες με έδρα στη Ρόδο
και εντύπωση κάνει το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ
. Πρόκειται για μια εταιρεία με… ονοματεπώνυμο και συγκεκριμένα «Παπαπαύλου Τζων Μ.Α.Ε.»
και διακριτικό τίτλο «JP Capital»
. Σκοπός της είναι οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding), αλλά και η αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων
. Όπως τονίζεται στη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης «ο Τζων (John) Παπαπαύλου (Papapavlou) κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 9.000.000 ευρώ
, που αντιστοιχούν σε 90.000 μετοχές
και ποσοστό συμμετοχής 100%
στην εταιρεία». Ο Τζον Παπαπαύλου
είναι δικηγόρος που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα και κατοικεί στο Χιούστον του Τέξας. Είναι ιδρυτικός εταίρος της PM Law Firm
και έχει αφιερώσει την καριέρα του στον αγώνα για θύματα που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς λόγω αμέλειας άλλων. Κατά τα αναφερόμενα από την εν λόγω δικηγορική εταιρεία «έχει χειριστεί εκατοντάδες υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, αδικαιολόγητου θανάτου και κακής πίστης από ασφαλιστικές εταιρείες, επιτυγχάνοντας σταθερά ευνοϊκά αποτελέσματα για τους πελάτες του». Σημειώνεται ακόμη ότι μιλάει άπταιστα ελληνικά και εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, την ελληνόφωνη κοινότητα του Χιούστον. Στο Δ.Σ. της «JP Capital»
συμμετέχουν ο Αντώνιος Χατζηγρηγορίου
ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Μιχαήλ Μοσκιού
ως Αντιπρόεδρος και ο Ιάκωβος Κίτσιος
ως μέλος.
Δύο υπερπαραγωγές, μία αίθουσα IMAX
-Τα Village Cinemas
ανακοίνωσαν χθες το μεγαλύτερο ρεκόρ προπώλησης εισιτηρίων
, στα 30 χρόνια της παρουσίας τους στην Ελλάδα. Πούλησαν 40.000 εισιτήρια
για τους «Εκδικητές: Η άνοδος του Doctor Doom»
, 1 μήνα πριν από την πρεμιέρα. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε μόλις 4 μήνες ζωής. Το κρατούσε η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν
, με 32.000 εισιτήρια τον Ιούλιο, όταν είχε ξεπεράσει το «Avengers: Endgame». Υπάρχει ωστόσο ένα ενδιαφέρον στοιχείο στη δεύτερη γραμμή της χθεσινής ανακοίνωσης. Το «Dune: Μέρος Τρίτο»
έχει ήδη περάσει τα 10.000 εισιτήρια
. Αμφότερες οι ταινίες βγαίνουν την ίδια ημέρα. Η αναλογία 4:1 υπέρ της Marvel
είναι η ίδια που καταγράφεται διεθνώς. Αναλυτές του αμερικανικού box office δίνουν στους «Εκδικητές» προβάδισμα 3,2 έως 4 φορές στις προπωλήσεις. Στην Αμερική, η Disney
έχει επιβεβαιώσει προπωλήσεις άνω των 50 εκατ. δολαρίων
. Εκεί η σύγκρουση δεν είναι για θεατές αλλά για οθόνες, αφού και οι δύο ταινίες διεκδικούν τις ίδιες premium αίθουσες. Στην Ελλάδα το «πρόβλημα» έχει διεύθυνση, την αίθουσα IMAX του The Mall Athens
, που τον Ιούλιο ήταν 26η σε εισπράξεις ανάμεσα σε περισσότερες από 1.800 παγκοσμίως. Το σινεμά πάει καλά. Έως το τέλος Αυγούστου είχαν κοπεί περίπου 6,7 εκατ. εισιτήρια
, +44% περισσότερα από πέρυσι, σύμφωνα με το ΕΚΚΟΜΕΔ
. Η «Οδύσσεια» μόνη της ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο
στα μέσα Σεπτεμβρίου. Για τον αιθουσάρχη η προπώληση είναι κάτι περισσότερο από δείκτης ζήτησης. Είναι το αντίτιμο 50.000 εισιτηρίων
που έχει ήδη εισπράξει 1 μήνα πριν ανάψει ο προβολέας. Ο κινηματογράφος ξαναβρήκε το κοινό του. Τώρα, του λείπουν οι μεγάλες οθόνες
.
Αγγελόπουλοι και Φράγκου βάζουν νέες παραγγελίες για δεξαμενόπλοια
-Οι Έλληνες εφοπλιστές
έχουν αποφασίσει να παίξουν δυνατά στο επόμενο κεφάλαιο της αγοράς πετρελαίου και οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του στοιχήματος. Το τελευταίο δωδεκάμηνο έχουν τοποθετήσει 149 παραγγελίες νέων δεξαμενόπλοιων
, υπερδιπλάσιες από τις 69 της Κίνας. Μάλιστα, στις παραγγελίες όλων των τύπων πλοίων, οι Έλληνες βρίσκονται μια ανάσα από τους Κινέζους, με 311 νεότευκτα έναντι 320
. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στα δύο πλοία που παρήγγειλαν οι Έλληνες το τελευταίο δωδεκάμηνο είναι δεξαμενόπλοιο. Και επειδή οι αριθμοί αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συνοδεύονται από ονόματα και επενδύσεις, αρκεί να δούμε τις τελευταίες συμφωνίες. Η Arcadia Shipmanagement των αδελφών Αγγελόπουλων
, προχωρά στην κατασκευή δύο Suezmax χωρητικότητας 157.000 dwt
το καθένα, στα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία HD Hyundai Heavy Industries
. Με εκτιμώμενο κόστος 98 εκατ. δολάρια ανά πλοίο
, η συνολική επένδυση φθάνει τα 196 εκατ. δολάρια
, ενώ οι παραδόσεις προγραμματίζονται για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2028
. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η JHI Steamship του Γιάννη Ιγγλέση
, η οποία επενδύει περίπου 105 εκατ. δολάρια
σε δύο MR product tankers
, χωρητικότητας 50.000 dwt το καθένα, στα ναυπηγεία K Shipbuilding
της Νότιας Κορέας, με παραδόσεις το πρώτο εξάμηνο του 2029
. Στον κατάλογο των νέων παραγγελιών προστίθεται και η Navios
, με ένα VLCC χωρητικότητας 319.000 dwt
και δύο MR tankers των 50.000 dwt. Μόνο οι συγκεκριμένες συμφωνίες των τριών εταιρειών αντιστοιχούν σε επτά δεξαμενόπλοια
, συνολικής χωρητικότητας 833.000 dwt
, ενώ οι γνωστές εκτιμώμενες επενδύσεις Arcadia και JHI ξεπερνούν αθροιστικά τα 300 εκατ. δολάρια
, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος των παραγγελιών της Navios. Το πιο ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται στο ημερολόγιο των παραδόσεων
. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεσμεύουν σήμερα σημαντικά κεφάλαια για πλοία που θα μπουν στην αγορά κυρίως το 2028 και το 2029
. Ποντάρουν, δηλαδή, στη μελλοντική ζήτηση για μεταφορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων, στην ανανέωση του γηρασμένου διεθνούς στόλου και στις αλλαγές των εμπορικών διαδρομών. Εδώ βρίσκεται και το επιχειρηματικό στοίχημα
. Όταν τα νέα πλοία παραδοθούν, οι σημερινές γεωπολιτικές αναταράξεις μπορεί να έχουν περιοριστεί, οι αποστάσεις μεταφοράς να έχουν αλλάξει και οι ναύλοι να βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα. Παράλληλα, η είσοδος νέας χωρητικότητας ενδέχεται να πιέσει την αγορά, εφόσον η ζήτηση δεν αυξηθεί ανάλογα.
Μισό δισ. ευρώ για το Λιμενικό – Ποιοι διεκδικούν μερίδιο από τη μεγάλη ναυπηγική δουλειά
-Ένα συμβόλαιο που μπορεί να φτάσει τα 492,8 εκατ. ευρώ
μπαίνει στην αγορά και αυτή τη φορά τα ελληνικά ναυπηγεία
έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μέρος της δουλειάς. Ο διεθνής διαγωνισμός του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
για τα νέα περιπολικά του Λιμενικού
ανοίγει μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία, όχι μόνο για τις γιάρδες, αλλά και για δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό εξοπλισμό, στα ηλεκτρονικά συστήματα και στις τεχνικές υπηρεσίες. Η αρχική παραγγελία αφορά δύο πλοία αξίας 246,4 εκατ. ευρώ
, με δυνατότητα αγοράς άλλων δύο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 492,8 εκατ. ευρώ
. Κάθε περιπολικό κοστολογείται στα 123,2 εκατ. ευρώ
και θα διαθέτει χαρακτηριστικά ελαφριάς κορβέτας, με ισχυρό οπλισμό, ελικόπτερο, drones και προηγμένα συστήματα επιτήρησης. Το επιχειρηματικό όφελος έχει τρεις διαστάσεις
. Πρώτον
, τα ελληνικά ναυπηγεία μπορούν να εξασφαλίσουν κατασκευαστικό αντικείμενο. Δεύτερον
, η συμμετοχή εγχώριων προμηθευτών μπορεί να διοχετεύσει σημαντικά ποσά στην ελληνική βιομηχανία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας
. Τρίτον
, η τετραετής τεχνική υποστήριξη
ανοίγει πρόσθετη αγορά συντήρησης, ανταλλακτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι ο διαγωνισμός μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία συνεργασίας ελληνικών ναυπηγείων με διεθνείς κατασκευαστές, εξασφαλίζοντας μεταφορά τεχνογνωσίας
. Η προθεσμία λήγει στις 22 Δεκεμβρίου
.
Data centers: Το επόμενο χρυσοφόρο φορτίο των εφοπλιστών;
-Ποιος είπε ότι για να βγάλει χρήματα ένα πλοίο πρέπει να μεταφέρει φορτίο; Η τεχνητή νοημοσύνη
ανοίγει μια αγορά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία οι Έλληνες εφοπλιστές
θα μπορούσαν να διεκδικήσουν μερίδιο, αξιοποιώντας κάτι που γνωρίζουν καλύτερα από τους τεχνολογικούς κολοσσούς: την κατασκευή, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση πλοίων. Η ιαπωνική Mitsui O.S.K. Lines
εξετάζει ήδη τη μετατροπή ή ναυπήγηση πλοίου σε πλωτό data center
, ενώ η αμερικανική Panthalassa
άντλησε 140 εκατ. δολάρια
για την ανάπτυξη θαλάσσιων εγκαταστάσεων που θα αξιοποιούν την κυματική ενέργεια. Πού βρίσκεται το επιχειρηματικό στοίχημα; Ένας Έλληνας εφοπλιστής θα μπορούσε να επενδύσει σε ένα εξειδικευμένο πλοίο και να το εκμισθώνει με πολυετές συμβόλαιο σε εταιρεία τεχνολογίας
, η οποία θα εγκαθιστά και θα λειτουργεί τους διακομιστές της. Έτσι, αντί να εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των ναύλων, θα επιδιώκει σταθερά έσοδα από μια νέα κατηγορία ναυλώσεων. Επιπλέον, ανοίγουν δουλειές
για ναυπηγεία, μετασκευαστές, εταιρείες τεχνικής διαχείρισης και πλωτές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν τα έσοδα από τα μακροχρόνια συμβόλαια θα καλύπτουν το υψηλό κόστος κατασκευής, ηλεκτροδότησης, ψύξης και συντήρησης, αφήνοντας ικανοποιητική απόδοση στο επενδυμένο κεφάλαιο. Προς το παρόν, πρόκειται για ένα υπό δοκιμή επιχειρηματικό μοντέλο
, όχι για ώριμη αγορά. Αλλά η ιδέα έχει ενδιαφέρον. Ο εφοπλιστής να βάζει το πλοίο, ο τεχνολογικός κολοσσός τους υπολογιστές και το συμβόλαιο να εξασφαλίζει τα έσοδα. Αν βγουν οι αριθμοί, το επόμενο περιζήτητο ναυλοσύμφωνο μπορεί να μην αφορά ούτε πετρέλαιο ούτε LNG, αλλά ένα πλωτό data center.
Γιατί οι Γερμανοί θέλουν τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου στην ΕΚΤ
-Η γερμανική κυβέρνηση πρότεινε τον Μάρκους Μπρούνερμαϊερ
, καθηγητή του Πρίνστον, για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
. Στόχος είναι η θέση του επικεφαλής οικονομολόγου
που θα διαδεχθεί τον Φίλιπ Λέιν
, στο τέλος Μαΐου 2027. Δημιουργείται έτσι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση στην Φρανκφούρτη. Το Βερολίνο υποστηρίζει τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος
για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ
, συντασσόμενο με τη στήριξη που είχε δώσει το Παρίσι μία εβδομάδα νωρίτερα. Υπάρχει μια τρίτη θέση που κατά τα φαινόμενα πηγαίνει στη Γαλλία κι αυτή είναι η έδρα της Ίζαμπελ Σνάμπελ
, δηλαδή οι Πράξεις Αγοράς
. Εδώ κρύβεται το παρασκήνιο του γαλλογερμανικού σχεδιασμού. Ο επικεφαλής οικονομολόγος γράφει τις εισηγήσεις για τα επιτόκια. Οι Πράξεις Αγοράς διαχειρίζονται τα προγράμματα αγοράς ομολόγων. Αυτή την εποχή, το γαλλικό 10ετές κρατικό ομόλογο
διαπραγματεύεται στο 4,91%
, έναντι 3,35% του γερμανικού
με μια μεγάλη διαφορά (spread) 156 μονάδων βάσης
. Το εργαλείο υπάρχει από το 2022. Το TPI
επιτρέπει στην ΕΚΤ να αγοράζει ομόλογα χώρας που πιέζεται από τις αγορές, εφόσον η χώρα τηρεί τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης. Η Γαλλία βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος από το 2024
. Το αν πληροί τα κριτήρια θα το κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον φάκελο θα τον ετοιμάσει το χαρτοφυλάκιο που διεκδικεί το Παρίσι. Τα χαρτοφυλάκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
δεν τα μοιράζουν οι κυβερνήσεις, τυπικά τα απονέμει ο πρόεδρος της ΕΚΤ. Το Παρίσι, δηλαδή, πρώτα στήριξε τον πρόεδρο και μετά ζήτησε το χαρτοφυλάκιο των Πράξεων Αγοράς. Όλες τις υποψηφιότητες θα τις συζητήσει το Eurogroup
, και στην έδρα του προέδρου κάθεται ο Κυριάκος Πιερρακάκης
.
Με επίδειξη δύναμης ο Τραμπ στην τριμερή κραδαίνοντας το ισχυρό δολάριο
-Ο Πρόεδρος Τραμπ
ήταν ανέκαθεν υπέρ του αδύναμου δολαρίου
«για να γίνονται ευκολότερα οι δουλειές» και των χαμηλών επιτοκίων. Στη σημερινή τριμερή συνάντηση όμως, στη Σεντζέν της Κίνας
, εμφανίζεται με τον δείκτη του δολαρίου στις 103,86 μονάδες
, το υψηλότερο επίπεδο από τις 2 Απριλίου 2025
. Είναι η ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ
ανακοίνωσε τη διαβόητη δασμολογική του πολιτική και το δολάριο κατέρρευσε. Πέρασαν όμως 19 μήνες και το αμερικανικό νόμισμα έχει σβήσει ολόκληρη την πτώση
που ακολούθησε. Το χαμηλό της διαδρομής ήταν οι 96,2 μονάδες
, στις 27 Ιανουαρίου 2026
. Εκείνη την ημέρα ο Πρόεδρος είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για το αδύναμο δολάριο λέγοντας «νομίζω ότι είναι υπέροχο». Από τότε ο δείκτης έχει ανέβει σχεδόν 8%
. Στην προσπάθεια ανόρθωσης του κύρους του δολαρίου συνεισέφερε και το μέλος Δ.Σ. της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ
που είπε χθες στο CNBC ότι η Επιτροπή Ανοικτών Αγορών
πρέπει να εξετάσει αύξηση μισής ποσοστιαίας μονάδας
, στη συνεδρίαση της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου
. Ο Γουόλερ δεν έκρυψε τις προθέσεις του αφού είπε ότι η Fed οφείλει να αναιρέσει και τις 3 μειώσεις του 2025
, ίσως και να προχωρήσει παραπέρα. Θα αρκούσαν 25 μονάδες βάσης
μόνο αν η Fed προαναγγείλει καθαρά νέα αύξηση τον Ιανουάριο. Αλλιώς, είπε, η αγορά χρειάζεται «σοκ»
. Το επιτόκιο του δολαρίου
σήμερα κυμαίνεται ανάμεσα στο 3,75% με 4%
. Πριν από μία εβδομάδα η αγορά έδινε περίπου 90% πιθανότητα για αύξηση ¼ της μονάδας και κάτω από 10% στις 50. Και ο Τζον Ουίλιαμς της Fed Νέας Υόρκης
είπε επίσης ότι θα χρειαστούν νέες αυξήσεις. Με αυτές τις γενναίες δηλώσεις, το ευρώ υποχώρησε κάτω από το 1,10 δολάριο
και το γεν πλησιάζει τα 160
. Ο χρυσός έχασε τα 3.800 δολάρια
, με ενδοσυνεδριακή πτώση άνω του 2,7%
. Ο Αμερικανός ΥπΟικ Σκοτ Μπέσεντ
επαναλαμβάνει ότι η Αμερική έχει πάντα πολιτική ισχυρού δολαρίου. Φέτος το απέκτησε, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η συνάντηση του PotUS
με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι
και τον Βλαδίμηρο Πούτιν
.
Η μεγάλη πρεμιέρα της Anthropic
-Η Anthropic
, η εταιρεία που δημιούργησε το Claude
, κάνει σήμερα πρεμιέρα στον Nasdaq
με το σύμβολο ANT
. Τα βιβλία έκλεισαν την Τρίτη, μία ημέρα νωρίτερα. Η ζήτηση των θεσμικών έφτασε περίπου τα 400 δισ. δολάρια
και των ιδιωτών πλησίασε τα 100 δισ.
, σύμφωνα με το CNBC. Απέναντι σε προσφορά έως 64,4 δισ.
, η κάλυψη είναι 7 με 8 φορές
. Η εταιρεία διέθεσε 825 εκατ. μετοχές
. Από αυτές, τα 801,4 εκατ. είναι νέες μετοχές και τα 23,6 εκατ. προέρχονται από υφιστάμενους μετόχους. Ήδη η αποτίμηση ανεβαίνει στο 1,5 με 1,6 τρισ. δολάρια
. Τον Μάιο, στον τελευταίο ιδιωτικό γύρο χρηματοδότησης, δεν ξεπερνούσε τα $965 δισ.
Η τελική τιμή δεν εξαρτήθηκε μόνο από το βιβλίο. Συνδέθηκε με την αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα της Nvidia
, τα πρώτα μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ
. Η άλλη πλευρά βρίσκεται στο ενημερωτικό δελτίο. Στο 9μηνο, η Anthropic είχε έσοδα 33,24 δισ. δολάρια
και λειτουργικές ζημίες 1,3 δισ.
Έχει αναλάβει δεσμεύσεις για υπολογιστική ισχύ περίπου 900 δισ. δολαρίων
, από τις οποίες 70 δισ. λήγουν μέσα σε έναν χρόνο
. Οι δεσμεύσεις είναι 14 φορές όσα αντλεί από τη δημόσια εγγραφή
. Ο Κέβιν Ο'Λίρι
χαρακτήρισε την είσοδο της Anthropic στο Nasdaq ως την πιο διαφημισμένη δημόσια εγγραφή όλων των εποχών και την «άγκυρα» ολόκληρου του στοιχήματος της τεχνητής νοημοσύνης
. Επιφυλάξεις για την τιμολόγηση έχουν διατυπώσει ο Χάουαρντ Μαρκς
και ο Νταν Άιβς
. Η ζήτηση μετρήθηκε σε μία ημέρα. Οι δεσμεύσεις θα αξιολογηθούν σε μία δεκαετία
.