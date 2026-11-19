-Χαίρετε, σήμερα που δεν έχω καμιά καλύτερη δουλειά να κάνω ξεκινάω από τον Σαμαρά που έμαθα ότι αρχίζει από τα Καμένα Βούρλα τις περιοδείες του, ο οποίος κάποια στιγμή θα ανακοινώσει και επισήμως τις προθέσεις του για το νέο κόμμα αλλά πάντως μου λένε ότι πλέον το πάει για πριν από τα Χριστούγεννα. Από τη στιγμή που ξεκινά εξορμήσεις βεβαίως… το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, που έλεγε και ο αείμνηστος Ανδρέας, τώρα αν θα είναι χείμαρρος ή ξεροπόταμος θα το δούμε σύντομα, στις μετρήσεις πάντως εμφανίζεται -σχεδόν σε όλες- γύρω στο 4%, άντε να πάει και 5%. Στη Φθιώτιδα έχει ήδη δύο τοπικούς συμπαίκτες: τον νυν δήμαρχο Λαμιέων και άλλοτε ιδιοκτήτη της τοπικής ομάδας Πανουργιά Παπαϊωάννου και τον πρώην βουλευτή και δήμαρχο Νίκο Σταυρογιάννη. Θα πάει και από τη Λάρισα, όπου την οργανωτική προετοιμασία του κόμματος κάνει ο πρώην νομάρχης Λουκάς Κατσαρός, ενώ «τρέχει» και ο άλλοτε πολιτευτής της ΝΔ και των ΑΝΕΛ Γιώργος Αδαμούλης. Στη Λάρισα εξελίσσεται μια συζήτηση και για τον πρώην αντιπεριφερειάρχη του Κώστα Αγοραστού, Σάκη Παιδή, ο οποίος είχε κατέβει με τη ΝΔ αλλά δεν βγήκε βουλευτής και διατηρεί ταυτόχρονη επικοινωνία με τον Σαμαρά και με στελέχη της ΝΔ παζαρεύοντας. Όσο για τους αγρότες, είχε ακουστεί το όνομα του αγροτοσυνδικαλιστή Σωκράτη Αλειφτήρα που ήταν μέχρι πρότινος στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας, κυρίως γιατί ο ίδιος διατηρεί προσωπική επαφή με τον Σαμαρά, καθώς ο πατέρας του ήταν στέλεχος της ΠΟΛΑΝ. Γενικώς, ο Σαμαράς θα κάνει ένα πλήρες πρόγραμμα περιοδείας: παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, αγρότες βεβαίως, αλλά θα σκανάρει και υποψηφίους και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα καταλήξει το ΣΚ. Εκεί που θα δυσκολευτεί ιδιαίτερα ο Σαμαράς θα είναι στην επιλογή του επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας γιατί οι μνηστήρες είναι πολλοί και η έδρα μια. Τελευταία μου είπε κάποιος σχετικός ότι έχει αρχίσει ο στρατηγός Φλώρος να πιέζει τον Μητσοτάκη να τον διαβεβαιώσει ότι θα είναι σε εκλόγιμη θέση του γαλάζιου ψηφοδελτίου, αλλιώς υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές και δη στην Καλαμάτα.

Το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες και οι πληρωμές

Έκανε καψόνι ο Δένδιας;

Νέα ονόματα στη ΝΔ

Η Τζάκρη θέλει ΠΑΣΟΚ (και ως συνεργαζόμενη)

Νέος παίκτης για την Pizza Fan

Ξυπολυτάς και συντελεστές δόμησης

Από την Πρεσβεία στην Παπαστράτος

Fibank και καταναλωτική πίστη

Βουλγαρία όπως Ελλάδα

Γιατί ο Γουάτσα στηρίζει την εξαγορά, αλλά κρατά κλειστά τα χαρτιά του

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Βούιτσιτς για τις τράπεζες

Το διαμέρισμα του Προκοπίου με τα 2.000 κλειδιά

Η Ελλάδα στη σωστή άκρη του γραφήματος

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: +61,3% τα κέρδη

Η AEGEAN δεν πετάει φθηνότερα. Πετάει όμως ασφαλισμένη

Αρνητικό 6x6 για την Titan, «φλερτάρει» με τα χαμηλά έτους

Autohellas: Σε μονοψήφια τιμή για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια

Η Holding της Ρόδου μέσω… ΗΠΑ

Δύο υπερπαραγωγές, μία αίθουσα IMAX

Αγγελόπουλοι και Φράγκου βάζουν νέες παραγγελίες για δεξαμενόπλοια

Μισό δισ. ευρώ για το Λιμενικό – Ποιοι διεκδικούν μερίδιο από τη μεγάλη ναυπηγική δουλειά

Data centers: Το επόμενο χρυσοφόρο φορτίο των εφοπλιστών;

Γιατί οι Γερμανοί θέλουν τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου στην ΕΚΤ

Με επίδειξη δύναμης ο Τραμπ στην τριμερή κραδαίνοντας το ισχυρό δολάριο

Η μεγάλη πρεμιέρα της Anthropic

-Πάμε τώρα στα σοβαρά της καθημερινότητας καθώς πλησιάζει ο Δεκέμβριος, ξεκινά και το ετήσιο δράμα με τις. Φέτος υπάρχει και πάλι η αγωνία για τις, αν και όπως σας έχω γράψει όλοι οι αρμόδιοι δεσμεύονται σε όλους τους τόνους ότι θα πληρωθούν οικαι όσοι δεν προλάβουν να κάνουν αιτήσεις, θα πάνε με τα περυσινά δικαιολογητικά και. Οι αγρότες με τη σειρά τους περιμένουν να δουν αν θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις για τις πληρωμές και αυτό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στάση τους στοπου θα κάνουν στις. Μαθαίνω πάντως ότι οτους έχει ζητήσειπριν βγουν στους δρόμους, κάτι που μπορεί να γίνει πριν από τα Χριστούγεννα. Το κόλπο της κυβέρνησης που σας αποκάλυψα προ ημερών είναι ότι στοχεύει, με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ που πλέον θα είναι λειτουργική, να πληρώσει την. Από την άλλη, οι αγρότες που έχουν θέμα ρευστότητας, γιατί παίρνουν πολύ χαμηλές τιμές για τα προϊόντα τους, θα ζητήσουν λεφτά γιαπέρα από την ευρωπαϊκή ενίσχυση που ούτως ή άλλως λαμβάνουν. Από την κυβέρνηση έχουν ήδη πάρει την απάντηση ότι ευρωπαϊκά λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά-Η… δεν ήρθε τελικά πιο κοντά στον κόσμο, όπως ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης που είχαν προετοιμάσει για τιςστο ξενοδοχείοκαι όμιλοιγια την ανάληψη ως παραχωρησιούχοι της διαχείρισης του αεροδρομίου. Σύμφωνα πληροφορίες η τελετή είχε προετοιμαστεί, ακόμη και οι λεπτομέρειες είχαν διευθετηθεί, αλλά τελευταία στιγμή η εκδήλωση«για λόγους τεχνικής φύσεως που συνδέονται με την ολοκλήρωση των απαραίτητων τυπικών διαδικασιών της συναλλαγής», όπως ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας. Οι τεχνικοί λόγοι, πάντα κατά πληροφορίες, είναι οο οποίος ως έγκριτος (και μάχιμος) δικηγόρος εντόπισε κάποιοκαιόπως οι συναρμόδιοι υπουργοί το σχετικό κείμενο, οι οποίοι είτε δεν το εντόπισαν, είτε δεν το θεώρησαν ικανό λόγο να χαλάσουν το γεγονός. Έκτοτε νέα ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί αλλά το θέμα θεωρείται τυπικό, άρα. Τώρα εγώ δεν πιστεύω ότι έγινε κάποιο-Ξαναγυρνάω στην, τις επόμενες μέρες θα βγουν καικυρίως σε περιφέρειες του. Δεν πρόκειται για πολύ βαριές περιπτώσεις, αλλά για έναν συνδυασμό νέων ονομάτων και πολιτευτών του 2023. Να σας πω ότι στηνκλείδωσε οριστικά ο υφυπουργός Υποδομών, ενώ δεδομένα στην Α΄ θα είναι και ηπου δεν θα περιληφθεί στο Επικρατείας. Για τηπροορίζεται ο αντιστράτηγος της Αστυνομίας και νυν περιφερειακός σύμβουλος-Δεν έχουν ακόμα καταλαγιάσει οι αντιδράσεις στοαπό τη μεταγραφή της(ή, αλλιώς, το καυλαντίζον ΠΑΣΟΚ) και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο τι θα κάνει η ιέρεια της Πέλλας, η. Για να μην έχετε απορίες, η Τζάκρη το δήλωσε χθες (ραδιόφωνο Alpha) ότι θέλει να είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην Πέλλα, οπότε πλέον η πρωτοβουλία περνά στονπου δεν νομίζω ότι θα της το αρνηθεί. Βέβαια, στην Πέλλα θα γίνει άγριο ματς, καθώς για να πολιτευτεί ενδιαφέρεται ο μέχρι πρότινος γραμματέας της τοπικής Νομαρχιακήςπου δεν θέλει να βλέπει την Τζάκρη, η οποία όμως κουβαλάειστη συγκεκριμένη περιφέρεια, όπου το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να βγάλει βουλευτή.-Κινητικότητα καταγράφεται στον άξονα τηςμετά την επαναλειτουργία των καταστημάτων και μάλιστα με, κάτι που αποδεικνύει τη δεσπόζουσα θέση που έχει στην αγορά το εν λόγω brand. Τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση ως προς τα στοιχεία της εταιρείας και των συνεργαζόμενων καταστημάτων, ώστε να ωριμάσει και η συζήτηση με τους. Δεν χρησιμοποιώ τυχαία τον πληθυντικό: εκτός από το δεδομένο ενδιαφέρον τουτης, στο γραφείο του δικηγόρου-που χειρίζεται την υπόθεση εκ μέρους του προφυλακισμένουέχει φτάσει και το ζωηρό ενδιαφέρον ενόςπου δεν δραστηριοποιείται στον χώρο του τροφίμου και βλέπει ευκαιρία στο δίκτυο της Pizza Fan.-Σας έγραφα προχθές ότι οανήκει στην κατηγορία αυτών που «το συζητάνε» για να πάρουν παραπάνω. Μου διευκρινίζεται αρμοδίως ότι δεν είναι ακριβώς έτσι και λέει η πηγή: «η μοναδική δυνατότητα που εξετάζει ο δήμος Κηφισιάς αφορά συγκεκριμένη υπό ένταξη στο σχέδιο πόλης έκταση, πλησίον των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως. Η ενδεχόμενη μεταφορά συντελεστή δόμησης στη συγκεκριμένη περιοχή θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την προστασία και τη διατήρηση τωντης πόλης. Ο δήμος έχει θέσει ερώτημα και αναμένει σχετική απάντηση από τοαποκλειστικά για το εάν η συγκεκριμένη περιοχή μπορεί, από τεχνική, πολεοδομική, περιβαλλοντική και νομική άποψη, να λειτουργήσει ως. Η εξέταση αυτής της δυνατότητας. Απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση της καταλληλότητας της περιοχής και αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων. Παράλληλα, θα πρέπει να επανεξεταστεί ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων που προβλέπονται στη μελέτη για τον καθορισμό των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ώστε ο δήμος να διασφαλίσει ότι οι σχετικοί υπολογισμοί είναι ορθοί και επαρκώς τεκμηριωμένοι. Ακόμη και εάν υπάρξει θετική απάντηση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι η μεταφορά συντελεστή στην υπό ένταξη περιοχή του ΒΙΠΑ είναι τεχνικά και νομικά εφικτή, απαραίτητη πολιτική προϋπόθεση για τον δήμαρχο αποτελεί η».-Ενισχύει την ομάδα επικοινωνίας της η, αντλώντας στελέχη από την αγορά. Μετά την επιστράτευση του, ο οποίος ήταν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού στο πλευρό τουστο, σειρά παίρνει ένα στέλεχος της ομάδας επικοινωνίας τηςπου παίρνει μεταγραφή. Ο λόγος για την, η οποία είχε τακτική επικοινωνία με τους δημοσιογράφους και «μετακομίζει» στον ιδιωτικό τομέα ως-Το χαρτοφυλάκιο τηςπου αγοράζει ηέχει σημαντική έκθεση στην, η οποία πάντοτε εγκυμονεί κινδύνους ως προς την ποιότητα του ενεργητικού. Τα καταναλωτικά δάνεια της βουλγαρικής τράπεζας ανέρχονται σεστο εννεάμηνο του 2026, ενώ οι πιστωτικές κάρτες προσθέτουν άλλα, διαμορφώνοντας τη συνολική καταναλωτική πίστη σε. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο με σημαντική δυναμική, καθώς τα καταναλωτικά δάνεια έχουν αυξηθεί από 549 εκατ. ευρώ το 2021, αλλά και με αυξημένες απαιτήσεις στη διαχείριση του, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων και αυξημένου κόστους διαβίωσης, στο οποίο η υιοθέτηση του ευρώ ενδέχεται να ασκήσει πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, οι παραπάνω παράγοντες ανησυχίας εξισορροπούνται σε κάποιο βαθμό από τις προοπτικές, αλλά και την αναμενόμενη, η οποία μπορεί να αναβαθμίσει την αξία και την ποιότητα των εξασφαλίσεων της τράπεζας.-Η εξαγορά τηςδημιουργεί νέα δεδομένα στην τραπεζική αγορά της, η οποία αποκτά χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα της ελληνικής αγοράς. Όπως έχει επισημάνει και ο CEO της, η τραπεζική αγορά διαμορφώνεται πλέον γύρω από, το συνολικό μερίδιο των οποίων προσεγγίζει το, ενισχύοντας τη συγκέντρωση του κλάδου και αλλάζοντας τις ισορροπίες του ανταγωνισμού. Η Fibank είναι ημε βάση το μερίδιο ενεργητικού (30 Σεπτεμβρίου 2026). Μαζί με τηνθα γίνει η μεγαλύτερη τράπεζα σε ενεργητικό και καταθέσεις, με μερίδιο περίπου. Το τίμημα είναι εξ ολοκλήρου μετρητά, περίπου, ή. Αντιστοιχεί σε αποτίμηση περίπου. Η αποτίμηση στην οποία αγοράζει ητηαντιστοιχεί σε(TBV 9M:26 €1.054 εκ.), και σε. Οι ετήσιες συνέργειες μετά από φόρους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα, με πλήρη υλοποίηση εντός τριετίας, έως το. Αντιστοιχούν περίπου στο 23% της συνδυασμένης βάσης λειτουργικών εξόδων και στο 55% των λειτουργικών εξόδων της Fibank. Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027 και με την παραδοχή πλήρους υλοποίησης των συνεργειών, η ετήσια συνεισφορά της Fibank στα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου υπολογίζεται σε περίπου, εκ των οποίων €70 εκατ. από τις συνέργειες μετά από φόρους. Συνυπολογίζοντας τις συνέργειες και την, τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπουκαι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου, ενώ η απόδοση επί του κεφαλαίου που δεσμεύεται για τη συναλλαγή (RoCC) εκτιμάται σε περίπου. Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου του 2027, ενώ η νομική συγχώνευση της Postbank με τη Fibank αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Οείπε ότι η Eurobank διατηρείπερνώντας το μήνυμα ότι έπεται και συνέχεια, χωρίς να αποκλείσει ούτε και τομε προτεραιότητα σε ασφαλιστικές και εταιρείες διαχείρισης πλούτου.-Στιςσυγκαλείμε μοναδικό θέμα την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την, με στόχο τη χρηματοδότηση μέρους της εξαγοράς τηςστη Βουλγαρία. Η αύξηση, η οποία προβλέπεται να φτάσει έως τοτου υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή των. Ένα από τα σημεία που ξεκαθάρισε η διοίκηση της Eurobank αφορά τη στάση του βασικού μετόχου,. Ο ίδιος στηρίζει πλήρως το εγχείρημα της απόκτησης της Fibank, ωστόσοστην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, δίνει το πράσινο φως στη στρατηγική κίνηση της τράπεζας, αλλάως προς τη δική του επενδυτική συμμετοχή. Η στάση αυτή επιδέχεται και την ερμηνεία ότι αν εξαρχής ανακοίνωνε τη συμμετοχή θα μείωνε το ποσό περιορίζοντας τα περιθώρια για τυχόν νέους μετόχους. Κρατώντας κλειστά τα χαρτιά του είναι σαν να λέει μαζέψτε ό,τι κεφάλαια μπορείτε και πιθανόν να συμμετάσχω αν χρειαστεί. Το ζήτημα έχει ενδιαφέρον λόγω της. Αυτό σημαίνει ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα έχουν κατοχυρωμένη προτεραιότητα στην απόκτηση των νέων μετοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει το, εφόσον δεν συμμετάσχουν στη διαδικασία διάθεσης. Πάντως, σύμφωνα με πηγές με γνώση της διαδικασίας, η αύξηση θεωρείται σχετικά μικρή σε σχέση με το μέγεθος της Eurobank, ενώ και το ενδεχόμενογια τους υφιστάμενους μετόχους εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένο.-Κι επειδή ο λόγος είναι για τράπεζες, να αναφέρω πως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί γενικότερα, οάρχισε να σφίγγει τα λουριά και συζητά θέματα που παλαιότερα δεν απασχολούσαν την εποπτεία. Χθες ο Αντιπρόεδρος τηςαπαντώντας σε ερώτηση τουδήλωσε ότι «ηπου παρατηρείται στην Ελλάδα προς τουςδεν παρατηρείται σε άλλη χώρα της Ευρώπης», αρνούμενος να σχολιάσει περαιτέρω επειδή -όπως είπε- η ΕΚΤ δεν σχολιάζει μεμονωμένα τις χώρες.-Ο 80χρονος εφοπλιστής-που χθες ήρθε στη δημοσιότητα λόγω των πληροφοριών ότι αγόρασε έναντιτο ιστορικό ελβετικό ξενοδοχείοείναι γνωστό ότι έχει αδυναμία στις αγορές ακινήτων. Οι φήμες θέλουν να έχει στην ιδιοκτησία του περίπουσε όλον τον κόσμο. Μάλιστα, τα κλειδιά όλων αυτών των ακινήτων λέγεται ότι τα διατηρεί σε έναπου διατηρεί για αυτόν τον σκοπό αποκλειστικά και μόνον, με-Στη σελίδα 22 της ετήσιας έκθεσης της, υπάρχει ένα. Μετρά το χρέος που λήγει στους επόμενους 12 μήνες, μαζί με το αναμενόμενο έλλειμμα του 2027, ως ποσοστό των κρατικών εσόδων. Η, αμέσως μετά την Ισλανδία. Η Γερμανία είναι 21η και η Γαλλία 24η. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, εκεί όπου ο ομοσπονδιακός δείκτης αγγίζει το. Η έκθεση έχει τίτλοκαι το συμπέρασμά της είναι ότι η «ανθεκτικότητα» δεν είναι πια δεδομένη στις αγορές μας. Είναι κάτι που πρέπει ο επενδυτής να αγοράσει. Το Chief Investment Office του wealth management της UBS πιστεύει ότι η δημοσιονομική πίεση θα αυξηθεί, αλλά γενικευμένη κρίση μάλλον θα αποφευχθεί. Στο βασικό σενάριο, με πιθανότητα 50%, προβλέπει, από 3,3% φέτος. Η UBS κατεβάζει τις παγκόσμιες μετοχές σεκαι χαρακτηρίζει ελκυστικά τα ομόλογα. Προτιμά την, γιατί προσφέρει ίδια αύξηση κερδών (15%), αλλά ξεκινούν από χαμηλότερη αποτίμηση. Στην Αμερική, οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες είναι περίπου το. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένονται στα, από 1 τρισ. φέτος. Όσον αφορά τον Έλληνα δανειολήπτη, η έκθεση κρύβει μια δυσάρεστη έκπληξη. Τοπροβλέπεται στο, από 2,5% σήμερα.ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο εννεάμηνο, οπότε τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 61,3%, στα 171,9 εκατ. ευρώ, και. Είναι ενδεικτικό ότι τα κέρδη του εννεαμήνου ήδη ξεπέρασαν αυτά του συνόλου του 2025, που ήταν 147,3 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου τα κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, στα 89 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μια προσεκτικότερη ματιά στα μεγέθη που ανακοίνωσε η εισηγμένη, φανερώνει ότιγια EBITDA 800 εκατ. ευρώ, που είχε τεθεί για το 2028 και είχε περιγραφεί στη γενική συνέλευση τον Ιούνιο του 2025,. Συγκεκριμένα, το προσαρμοσμένο EBITDA του τελευταίου δωδεκαμήνου (έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026) ξεπερνά τα, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών εταιρειών σε βάση pro-rata.-Υπάρχει ένα μέγεθος στις λογιστικές καταστάσεις τηςπου εξηγεί όλους τους άλλους αριθμούς. Τοστο 9μηνο έφτασε τα, από €270 εκατ. πέρυσι, πριν από την επίδραση της αντιστάθμισης. Η διαφορά είναι. Ταυποχώρησαν πολύ λιγότερο. Έκλεισαν στα, από 148 εκατ., δηλαδή 47,4 εκατ. χαμηλότερα. Την απόσταση ανάμεσα στους δύο αριθμούς την κάλυψαν κυρίως ταπου προστάτευσαν το. Από τα κέρδη αφαιρέθηκαν και 14,2 εκατ. ευρώ συναλλαγματικών ζημιών. Όλα τα υπόλοιπα οφείλονται στο αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι. Τοέδωσε καθαρά κέρδη, περισσότερα από ολόκληρο το 9μηνο, αφού το πρώτο 6μηνο είχε κλείσει με ζημία €3,3 εκατ. Τα έσοδα τριμήνου αυξήθηκαν +5%, στα. Οι θέσεις αυξήθηκαν επίσης +5%, ενώ οι πτήσεις μόλις 2%. Η διαφορά βρίσκεται στα μεγαλύτερα. Επτά νέα αεροσκάφη φέτος, σε στόλο 90. Στο εννεάμηνο η εταιρεία μετέφερεσε 16,7 εκατ. θέσεις, δηλαδή. Το έσοδο ανά διαθέσιμο χιλιομετρικό κάθισμα βελτιώθηκε μόλις 2%.. Χωρίς τις μισθώσεις, ηανέβηκε στα, από 290,9 εκατ. Τα διαθέσιμα και οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις είναι. Ο νέος διευθύνων σύμβουλοςμίλησε για την «επόμενη φάση», με ταπου θα αρχίσουν να παραλαμβάνονται από το-Σε παρατεταμένη πτωτική τροχιά βρίσκεται η, η οποία συμπλήρωσε, με τις ρευστοποιήσεις να την οδηγούν σε ολοένα χαμηλότερα επίπεδα. Η μετοχή έκλεισε χθες στα, καταγράφονταςκαι περιορίζοντας σημαντικά την απόστασή της από το. Η χρηματιστηριακή εικόνα του ομίλου παραμένει επιβαρυμένη, καθώς οι απώλειες από τις αρχές του 2026 ανέρχονται σε, αποτυπώνοντας την έντονη πίεση που έχει δεχθεί η μετοχή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αξία της Titan έχει περιοριστεί στα. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη συμπεριφορά της μετοχής κοντά στα, επίπεδο που αποτελεί κρίσιμο σημείο αναφοράς για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της. Μια ενδεχόμενη πρόσθετη υποχώρηση θα την οδηγούσε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον περσινό Νοέμβριο.-Ισχυρές πιέσεις έχει δεχθεί ητο τελευταίο διήμερο, χάνοντας τογια πρώτη φορά μετά από μία τετραετία. Η μετοχή έκλεισε χθες στα, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον. Η αρνητική χρηματιστηριακή εικόνα συνδέεται με την πρόσφατη απόφαση τουνα αφαιρέσει την Autohellas από τον ελληνικό, εντάσσοντας στη θέση της την. Η αλλαγή αυτή ενδέχεται να προκαλεί αναπροσαρμογές χαρτοφυλακίων από επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν τον συγκεκριμένο δείκτη, εντείνοντας τις πιέσεις στον τίτλο. Η διάσπαση των 10 ευρώ επιβαρύνει περαιτέρω την τεχνική εικόνα της μετοχής, η οποία καλείται πλέον να αναζητήσει νέα επίπεδα στήριξης υπό το βάρος τωνχθες με έδρα στηκαι εντύπωση κάνει το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται σε. Πρόκειται για μια εταιρεία με… ονοματεπώνυμο και συγκεκριμένακαι διακριτικό τίτλο. Σκοπός της είναι οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (Holding), αλλά και η. Όπως τονίζεται στη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης «ο Τζων (John) Παπαπαύλου (Papapavlou) κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας, που αντιστοιχούν σεκαι ποσοστό συμμετοχήςστην εταιρεία». Οείναι δικηγόρος που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα και κατοικεί στο Χιούστον του Τέξας. Είναι ιδρυτικός εταίρος τηςκαι έχει αφιερώσει την καριέρα του στον αγώνα για θύματα που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς λόγω αμέλειας άλλων. Κατά τα αναφερόμενα από την εν λόγω δικηγορική εταιρεία «έχει χειριστεί εκατοντάδες υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, αδικαιολόγητου θανάτου και κακής πίστης από ασφαλιστικές εταιρείες, επιτυγχάνοντας σταθερά ευνοϊκά αποτελέσματα για τους πελάτες του». Σημειώνεται ακόμη ότι μιλάει άπταιστα ελληνικά και εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, την ελληνόφωνη κοινότητα του Χιούστον. Στο Δ.Σ. τηςσυμμετέχουν οως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, οως Αντιπρόεδρος και οως μέλος.-Ταανακοίνωσαν χθες το μεγαλύτερο ρεκόρ, στα 30 χρόνια της παρουσίας τους στην Ελλάδα. Πούλησανγια τους, 1 μήνα πριν από την πρεμιέρα. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε μόλις 4 μήνες ζωής. Το κρατούσε η, με 32.000 εισιτήρια τον Ιούλιο, όταν είχε ξεπεράσει το «Avengers: Endgame». Υπάρχει ωστόσο ένα ενδιαφέρον στοιχείο στη δεύτερη γραμμή της χθεσινής ανακοίνωσης. Τοέχει ήδη περάσει τα. Αμφότερες οι ταινίες βγαίνουν την ίδια ημέρα. Η αναλογίαείναι η ίδια που καταγράφεται διεθνώς. Αναλυτές του αμερικανικού box office δίνουν στους «Εκδικητές» προβάδισμα 3,2 έως 4 φορές στις προπωλήσεις. Στην Αμερική, ηέχει επιβεβαιώσει προπωλήσεις άνω των. Εκεί η σύγκρουση δεν είναι για θεατές αλλά για οθόνες, αφού και οι δύο ταινίες διεκδικούν τις ίδιες premium αίθουσες. Στην Ελλάδα το «πρόβλημα» έχει διεύθυνση, την, που τον Ιούλιο ήταν 26η σε εισπράξεις ανάμεσα σε περισσότερες από 1.800 παγκοσμίως. Το σινεμά πάει καλά. Έως το τέλος Αυγούστου είχαν κοπεί περίπου, +44% περισσότερα από πέρυσι, σύμφωνα με το. Η «Οδύσσεια» μόνη της ξεπέρασε τοστα μέσα Σεπτεμβρίου. Για τον αιθουσάρχη η προπώληση είναι κάτι περισσότερο από δείκτης ζήτησης. Είναιπου έχει ήδη εισπράξει 1 μήνα πριν ανάψει ο προβολέας. Ο κινηματογράφος ξαναβρήκε το κοινό του.-Οιέχουν αποφασίσει να παίξουν δυνατά στο επόμενο κεφάλαιο της αγοράς πετρελαίου και οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του στοιχήματος. Το τελευταίο δωδεκάμηνο έχουν τοποθετήσει, υπερδιπλάσιες από τις 69 της Κίνας. Μάλιστα, στις παραγγελίες όλων των τύπων πλοίων, οι Έλληνες βρίσκονται μια ανάσα από τους Κινέζους, με. Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στα δύο πλοία που παρήγγειλαν οι Έλληνες το τελευταίο δωδεκάμηνο είναι δεξαμενόπλοιο. Και επειδή οι αριθμοί αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν συνοδεύονται από ονόματα και επενδύσεις, αρκεί να δούμε τις τελευταίες συμφωνίες. Η, προχωρά στην κατασκευήτο καθένα, στα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία. Με εκτιμώμενο κόστος, η συνολική επένδυση φθάνει τα, ενώ οι παραδόσεις προγραμματίζονται για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται η, η οποία επενδύει περίπουσε δύο, χωρητικότητας 50.000 dwt το καθένα, στα ναυπηγείατης Νότιας Κορέας, με παραδόσεις το πρώτο εξάμηνο του. Στον κατάλογο των νέων παραγγελιών προστίθεται και η, με ένακαι δύο MR tankers των 50.000 dwt. Μόνο οι συγκεκριμένες συμφωνίες των τριών εταιρειών αντιστοιχούν σε, συνολικής χωρητικότητας, ενώ οι γνωστές εκτιμώμενες επενδύσεις Arcadia και JHI ξεπερνούν αθροιστικά τα, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος των παραγγελιών της Navios. Το πιο ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται στο. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεσμεύουν σήμερα σημαντικά κεφάλαια για πλοία που θα μπουν στην αγορά κυρίως το. Ποντάρουν, δηλαδή, στη μελλοντική ζήτηση για μεταφορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων, στην ανανέωση του γηρασμένου διεθνούς στόλου και στις αλλαγές των εμπορικών διαδρομών.. Όταν τα νέα πλοία παραδοθούν, οι σημερινές γεωπολιτικές αναταράξεις μπορεί να έχουν περιοριστεί, οι αποστάσεις μεταφοράς να έχουν αλλάξει και οι ναύλοι να βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα. Παράλληλα, η είσοδος νέας χωρητικότητας ενδέχεται να πιέσει την αγορά, εφόσον η ζήτηση δεν αυξηθεί ανάλογα.-Ένα συμβόλαιο που μπορεί να φτάσει ταμπαίνει στην αγορά και αυτή τη φορά ταέχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μέρος της δουλειάς. Ο διεθνής διαγωνισμός τουγια ταανοίγει μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία, όχι μόνο για τις γιάρδες, αλλά και για δεκάδες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό εξοπλισμό, στα ηλεκτρονικά συστήματα και στις τεχνικές υπηρεσίες. Η αρχική παραγγελία αφορά, με δυνατότητα αγοράς άλλων δύο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα. Κάθε περιπολικό κοστολογείται στακαι θα διαθέτει χαρακτηριστικά ελαφριάς κορβέτας, με ισχυρό οπλισμό, ελικόπτερο, drones και προηγμένα συστήματα επιτήρησης., τα ελληνικά ναυπηγεία μπορούν να εξασφαλίσουν κατασκευαστικό αντικείμενο., η συμμετοχή εγχώριων προμηθευτών μπορεί να διοχετεύσει σημαντικά ποσά στην ελληνική βιομηχανία, δημιουργώντας, ηανοίγει πρόσθετη αγορά συντήρησης, ανταλλακτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι ο διαγωνισμός μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία συνεργασίας ελληνικών ναυπηγείων με διεθνείς κατασκευαστές, εξασφαλίζοντας. Η προθεσμία λήγει στις-Ποιος είπε ότι για να βγάλει χρήματα ένα πλοίο πρέπει να μεταφέρει φορτίο; Ηανοίγει μια αγορά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία οιθα μπορούσαν να διεκδικήσουν μερίδιο, αξιοποιώντας κάτι που γνωρίζουν καλύτερα από τους τεχνολογικούς κολοσσούς: την κατασκευή, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση πλοίων. Η ιαπωνικήεξετάζει ήδη τη μετατροπή ή ναυπήγηση πλοίου σε, ενώ η αμερικανικήάντλησεγια την ανάπτυξη θαλάσσιων εγκαταστάσεων που θα αξιοποιούν την κυματική ενέργεια. Πού βρίσκεται το επιχειρηματικό στοίχημα; Ένας Έλληνας εφοπλιστής θα μπορούσε να επενδύσει σε ένα εξειδικευμένο πλοίο και να το εκμισθώνει με, η οποία θα εγκαθιστά και θα λειτουργεί τους διακομιστές της. Έτσι, αντί να εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των ναύλων, θα επιδιώκει σταθερά έσοδα από μια νέα κατηγορία ναυλώσεων. Επιπλέον,για ναυπηγεία, μετασκευαστές, εταιρείες τεχνικής διαχείρισης και πλωτές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν τα έσοδα από τα μακροχρόνια συμβόλαια θα καλύπτουν το υψηλό κόστος κατασκευής, ηλεκτροδότησης, ψύξης και συντήρησης, αφήνοντας ικανοποιητική απόδοση στο επενδυμένο κεφάλαιο. Προς το παρόν, πρόκειται για ένα, όχι για ώριμη αγορά. Αλλά η ιδέα έχει ενδιαφέρον. Ο εφοπλιστής να βάζει το πλοίο, ο τεχνολογικός κολοσσός τους υπολογιστές και το συμβόλαιο να εξασφαλίζει τα έσοδα. Αν βγουν οι αριθμοί, το επόμενο περιζήτητο ναυλοσύμφωνο μπορεί να μην αφορά ούτε πετρέλαιο ούτε LNG, αλλά ένα πλωτό data center.-Η γερμανική κυβέρνηση πρότεινε τον, καθηγητή του Πρίνστον, για το. Στόχος είναι η θέση τουπου θα διαδεχθεί τον, στο τέλος Μαΐου 2027. Δημιουργείται έτσι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση στην Φρανκφούρτη. Το Βερολίνο υποστηρίζει τον Ισπανόγια τη διαδοχή της, συντασσόμενο με τη στήριξη που είχε δώσει το Παρίσι μία εβδομάδα νωρίτερα. Υπάρχει μια τρίτη θέση που κατά τα φαινόμενα πηγαίνει στη Γαλλία κι αυτή είναι η έδρα της, δηλαδή οι. Εδώ κρύβεται το παρασκήνιο του γαλλογερμανικού σχεδιασμού. Ο επικεφαλής οικονομολόγος γράφει τις εισηγήσεις για τα επιτόκια. Οι Πράξεις Αγοράς διαχειρίζονται τα προγράμματα αγοράς ομολόγων. Αυτή την εποχή, τοδιαπραγματεύεται στο, έναντιμε μια μεγάλη διαφορά (spread). Το εργαλείο υπάρχει από το 2022. Τοεπιτρέπει στην ΕΚΤ να αγοράζει ομόλογα χώρας που πιέζεται από τις αγορές, εφόσον η χώρα τηρεί τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης. Η Γαλλία βρίσκεται σε. Το αν πληροί τα κριτήρια θα το κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον φάκελο θα τον ετοιμάσει το χαρτοφυλάκιο που διεκδικεί το Παρίσι. Τα χαρτοφυλάκια τηςδεν τα μοιράζουν οι κυβερνήσεις, τυπικά τα απονέμει ο πρόεδρος της ΕΚΤ. Το Παρίσι, δηλαδή, πρώτα στήριξε τον πρόεδρο και μετά ζήτησε το χαρτοφυλάκιο των Πράξεων Αγοράς. Όλες τις υποψηφιότητες θα τις συζητήσει το, και στην έδρα του προέδρου κάθεται ο-Οήταν ανέκαθεν υπέρ του«για να γίνονται ευκολότερα οι δουλειές» και των χαμηλών επιτοκίων. Στη σημερινή τριμερή συνάντηση όμως, στη, εμφανίζεται με τον, το υψηλότερο επίπεδο από τις. Είναι η ημέρα που οανακοίνωσε τη διαβόητη δασμολογική του πολιτική και το δολάριο κατέρρευσε. Πέρασαν όμως 19 μήνες καιπου ακολούθησε. Το χαμηλό της διαδρομής ήταν οι, στις. Εκείνη την ημέρα ο Πρόεδρος είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για το αδύναμο δολάριο λέγοντας «νομίζω ότι είναι υπέροχο». Από τότε ο δείκτης έχει ανέβει σχεδόν. Στην προσπάθεια ανόρθωσης του κύρους του δολαρίου συνεισέφερε και το μέλος Δ.Σ. τηςπου είπε χθες στο CNBC ότι ηπρέπει να εξετάσει, στη συνεδρίαση της. Ο Γουόλερ δεν έκρυψε τις προθέσεις του αφού είπε ότι η Fed οφείλει να αναιρέσει και τις, ίσως και να προχωρήσει παραπέρα. Θα αρκούσανμόνο αν η Fed προαναγγείλει καθαρά νέα αύξηση τον Ιανουάριο. Αλλιώς, είπε, η αγορά χρειάζεται. Τοσήμερα κυμαίνεται ανάμεσα στο. Πριν από μία εβδομάδα η αγορά έδινε περίπου 90% πιθανότητα για αύξηση ¼ της μονάδας και κάτω από 10% στις 50. Και οείπε επίσης ότι θα χρειαστούν νέες αυξήσεις. Με αυτές τις γενναίες δηλώσεις, τοκαι το. Ο, με ενδοσυνεδριακή πτώση άνω του. Ο Αμερικανός ΥπΟικεπαναλαμβάνει ότι η Αμερική έχει πάντα πολιτική ισχυρού δολαρίου. Φέτος το απέκτησε, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η συνάντηση τουμε τονκαι τον-Η, η εταιρεία που δημιούργησε το, κάνει σήμερα πρεμιέρα στονμε το σύμβολο. Τα βιβλία έκλεισαν την Τρίτη, μία ημέρα νωρίτερα. Η ζήτηση των θεσμικών έφτασε περίπου τακαι των ιδιωτών πλησίασε τα, σύμφωνα με το CNBC. Απέναντι σε προσφορά έως, η κάλυψη είναι. Η εταιρεία διέθεσε. Από αυτές, τα 801,4 εκατ. είναι νέες μετοχές και τα 23,6 εκατ. προέρχονται από υφιστάμενους μετόχους. Ήδη η αποτίμηση ανεβαίνει στο. Τον Μάιο, στον τελευταίο ιδιωτικό γύρο χρηματοδότησης, δεν ξεπερνούσε ταΗ τελική τιμή δεν εξαρτήθηκε μόνο από το βιβλίο. Συνδέθηκε με την αντίδραση της αγοράς στα αποτελέσματα της, τα πρώτα μετά την παραίτηση του. Η άλλη πλευρά βρίσκεται στο ενημερωτικό δελτίο. Στο 9μηνο, η Anthropic είχεκαιΈχει αναλάβει, από τις οποίες. Οι δεσμεύσεις είναι. Οχαρακτήρισε την είσοδο της Anthropic στο Nasdaq ως την πιο διαφημισμένη δημόσια εγγραφή όλων των εποχών και την. Επιφυλάξεις για την τιμολόγηση έχουν διατυπώσει οκαι ο. Η ζήτηση μετρήθηκε σε μία ημέρα. Οι δεσμεύσεις θα αξιολογηθούν