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Μετά τους «σκοπέλους» που ξεπεράστηκαν, έρχεται η ώρα των λογαριασμών για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου. Η επανεκκίνηση των ερευνών και η πολιτική ώθηση που δόθηκε στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη–Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία ανοίγουν πλέον τον δρόμο για τις επόμενες κινήσεις, με το βάρος να μεταφέρεται στα οικονομικά, στις συμβάσεις και στη συνέχεια των εργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στον Νοέμβριο δεν αποκλείονται ακόμη και δύο νέα ραντεβού των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο επίσκεψης του Σταύρου Παπασταύρου στη Λευκωσία. Πέρα από τη χρηματοδοτική εξίσωση, ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί το χρονοδιάγραμμα της επόμενης φάσης των ερευνών και να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες που εξακολουθούν να συνοδεύουν το έργο.

Η ώρα των συμφωνιών

Το έδαφος εμφανίζεται πλέον πιο ευνοϊκό. Οι έρευνες βυθού ξανάρχισαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε χθες για «σκοπέλους» που ξεπεράστηκαν, με το βλέμμα και στις τουρκικές αντιδράσεις, ενώ η Λευκωσία έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία εκταμίευσης της πρώτης δόσης των 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Το επόμενο κομμάτι του παζλ αφορά την οριστικοποίηση της συμφωνίας για την είσοδο της γαλλικής Meridiam στο εταιρικό σχήμα με ποσοστό 66%, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς και τις δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σημαντική παραμένει και η ευρωπαϊκή παράμετρος. Πέρα από τα 657 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη εγκριθεί, στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκεται η προοπτική πρόσθετης χρηματοδότησης. Το ερώτημα είναι πότε και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ένα νέο πακέτο, με τις Βρυξέλλες να έχουν αναγνωρίσει τη στρατηγική σημασία του έργου και το Παρίσι να διατηρεί ενεργό ρόλο στις σχετικές διεργασίες.

Πάντως, πίσω από τις οικονομικές εκκρεμότητες παραμένει η γεωπολιτική διάσταση. Μπορεί το καλώδιο να μην κατονομάζεται στο Κοινό Ανακοινωθέν της Διακυβερνητικής Συνόδου, Αθήνα και Λευκωσία όμως επαναβεβαιώνουν τον στενό συντονισμό τους για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία. Μια κοινή θέση που αποκτά ιδιαίτερο βάρος με φόντο τις τουρκικές διεκδικήσεις και τις αντιδράσεις της Άγκυρας στις έρευνες.

Η φόρμουλα του Δουβλίνου

Από τη Λευκωσία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στρέφει σήμερα το βλέμμα στο Βερολίνο, όπου συμμετέχει στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, με οικοδεσπότες τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται με μια σημαντική εκκρεμότητα να έχει κλείσει μόλις πριν από λίγες ημέρες στο Δουβλίνο. Εκεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν στη φόρμουλα εκπροσώπησης της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, βάζοντας τέλος στην αναζήτηση του ποιος θα καθίσει στο τραπέζι για λογαριασμό της.

Το σχήμα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα περιλαμβάνει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την ομάδα Ε5, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μια λύση που κινείται στην κατεύθυνση της πρότασης που είχε διατυπώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν από την άτυπη Σύνοδο.

«Πάντα πίστευα ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να αντιπροσωπεύονται και θα μπορούσαν να συνεπικουρούνται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά από το Δουβλίνο.

Για την Αθήνα, το ζητούμενο είναι να μη διαμορφωθεί μια συμφωνία για την Ουκρανία και τη μελλοντική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας χωρίς ουσιαστική ευρωπαϊκή συμμετοχή. Στο Βερολίνο, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον από το ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στο πώς θα κινηθεί η ευρωπαϊκή πλευρά, με επίκεντρο τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ελληνική θέση παραμένει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί να νομιμοποιεί εδαφικά τετελεσμένα, με τον πρωθυπουργό να έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να αποφασίζεται ερήμην της Ευρώπης.

Επιστροφή στην Αττική

Μετά τον νέο κύκλο διεθνών επαφών, ο πρωθυπουργός επιστρέφει αύριο, Παρασκευή, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, πραγματοποιώντας ακόμη μία εξόρμηση εντός Αττικής, αυτή τη φορά στην Ηλιούπολη. Στις 17.30 έχει προγραμματίσει συνάντηση και συζήτηση με πολίτες, συνεχίζοντας τις απευθείας επαφές με την κοινωνία στον δρόμο προς τις εκλογές του 2027.