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Να δώσει απαντήσεις εντός του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα του «Πρώτου Θέματος» και της «Καθημερινής» θέλησε σήμερα η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με το θέμα να μπαίνει «εμβόλιμα» στην ατζέντα, ενώ δίνοντας το λόγο στην υπουργό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «άδικη στοχοποίηση» του υπουργείου Παιδείας.

Μετά το σημερινό ρεπορτάζ της «Καθημερινής» για ελλείψεις πάνω από 12.000 αναπληρωτών από τα σχολεία, αλλά και του κυριακάτικου ρεπορτάζ του «Πρώτου Θέματος» για τις λίγες, εν σχέσει με τις πραγματικές ανάγκες, ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων ανά την επικράτεια, η κ. Ζαχαράκη παρέθεσε ενώπιον των συναδέλφων της στοιχεία για τις ενέργειες του υπουργείου Παιδείας, αλλά παράλληλα μίλησε και για προσωπική της στοχοποίηση, χωρίς πάντως να περιγράψει τα κίνητρα αυτής.

Σε αυτό το σημείο, κατά πληροφορίες, παρενέβη στη συζήτηση ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος φέρεται να είπε ότι το θέμα δεν είναι προσωπικό, αλλά αφορά όλη την κυβέρνηση και ως τέτοιο πρέπει να ιδωθεί, με την κ. Ζαχαράκη να επιμένει στην άποψη της.

Επί της ουσίας, η υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει δώσει χρήματα μέσω του υπουργείο Εσωτερικών και της κτιριακής Υπηρεσίας (ΚΤΥΠ) και τρέχει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινίσεων σχολικών κτιρίων τις τελευταίες δεκαετίες, αν και αναγνώρισε ότι δεν θα εξωρραϊσει την κατάσταση με δεδομένες τις μεγάλες ανάγκες. Παρέθεσε στοιχεία για τις πιστώσεις που δόθηκαν και αξιοποιήθηκαν, ενώ υπογράμμισε ότι κενά που μπορεί να προκύπτουν δεν αφορούν τόσο φιλολόγους, μαθηματικούς κλπ, αλλά νοσηλευτές, ψυχολόγους, παράλληλη στήριξη κ.ο.κ..

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