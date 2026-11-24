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Ακραία περιστατικά με πτώσεις βαρύτατων οικοδομικών υλικών εντός σχολικών αιθουσών, πεπαλαιωμένων και επικίνδυνων ηλεκτρολογικών δικτύων, ακόμα και “συγκατοίκησης” μαθητών με τρωκτικά καταγράφουν οι δεκάδες ερωτήσεις που καταθέτουν στο κοινοβούλιο βουλευτές σχεδόν όλων των κομμάτων και από κάθε εκλογική περιφέρεια της χώρας.

Μόνο το πρώτο εικοσαήμερο του Νοεμβρίου κατατέθηκαν 11 ερωτήσεις που ζητούν εξηγήσεις από τα αρμόδια υπουργεία για περιστατικά πτώσης σοβάδων, τσιμέντων, διαρροές υδάτων, εισβολή ποντικών κ.α. σε 45 σχολεία της χώρας.

Το σύνολο σχεδόν των ερωτήσεων, του Νοεμβρίου αλλά και τουλάχιστον των τριών προηγούμενων μηνών έχουν συγκεκριμένους αποδέκτες. Πρώτα απ’ όλα το Υπουργείο Παιδείας και την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη η οποία, σε αντίθεση με τους συναρμόδιους και συναποδέκτες υπουργούς, δεν έχει απαντήσει σε καμία ερώτηση, τηρώντας σιγήν ιχθύος, καλυπτόμενη πίσω από το θεσμικό πλαίσιο που δίνει την αρμοδιότητα στους δήμους. Εντύπωση, άλλωστε, προκάλεσε το γεγονός ότι η κυρία Ζαχαράκη επέλεξε να μην αντιδράσει κατά κανένα τρόπο, ούτε στην έρευνα του Πρώτου ΘΕΜΑτος που κατέδειξε την ντροπιαστική κατάσταση στα σχολικά κτίρια, σε αντίθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που παραδέχθηκε το πρόβλημα.

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Εικόνες από το 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

Τα κείμενα των ερωτήσεων που φθάνουν στη Βουλή περιγράφουν την ίδια ζοφερή εικόνα που ανέδειξε το ρεπορτάζ του Πρώτου ΘΕΜΑτος: Οι βουλευτές, μάλιστα, παραθέτουν και ατυχήματα που συμβαίνουν σε σχολεία της όλης της χώρας, ορισμένα εκ των οποίων με τραυματισμούς μαθητών. Επικαλούνται καταγγελίες γονέων αλλά και τοπικά δημοσιεύματα που καταγράφουν συγκεκριμένα περιστατικά η συχνότητα και το εύρος των οποίων δείχνουν ότι το πρόβλημα των σχολικών υποδομών δεν είναι μεμονωμένο ούτε εντοπίζεται σε λίγους Δήμους. Αντίθετα, το πρόβλημα των παλαιών, ασυντήρητων και επικίνδυνων σχολικών εγκαταστάσεων φαίνεται πως επεκτείνεται από την Κρήτη εώς τον Έβρο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα με την κατάσταση των σχολικών υποδομών και πως οι κυβερνητικές παρεμβάσεις πρέπει να επιταχυνθούν για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος δεκαετιών. Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε:

«Εμείς δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις. Προφανώς υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε όλο και πιο σοβαρά. Και γι’ αυτό και ξεκίνησε μία προσπάθεια το υπουργείο παιδείας το 2024 2025 με το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου με τη συμμετοχή και των τραπεζών να αναβαθμίζονται όσα παραπάνω σχολεία. Ήδη 669 έχουν αναβαθμιστεί μέσω του προγράμματος και στόχος είναι ο αριθμός να φτάσει τις 2000 έως το καλοκαίρι του 28.

Και επίκειται το επόμενο διάστημα η δημοσίευση της λίστας 500 μελετών σχολείων προς μελέτη και ανακαίνιση. Χτίζονται νέα σχολεία. Ναι είναι σημαντικό θέμα. Δε χρειάζεται να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Τα σχολεία μας ήταν για δεκαετίες στην ίδια και χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή είχε να μπει έστω και μία βίδα στα σχολεία για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς πριν τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Την πρώτη τετραετία ο στόχος ήταν να μείνει χώρα όρθια. Να αντέξει το εθνικό σύστημα υγείας. Προτεραιοποιήθηκαν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Ήδη από την αρχή της δεύτερης τετραετίας είναι στο επίκεντρο η αναβάθμιση των σχολείων, των εστιών στα πανεπιστήμια που γίνεται εξαιρετικό έργο και από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Άρα ναι υπάρχει ζήτημα πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα πρέπει να προχωρήσουν όλα αυτά πιο γρήγορα και δεν είναι ότι δεν το βλέπουμε και γι’ αυτό κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε συνέχεια της απραξίας από πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις».

Πέραν της κυρίας Ζαχαράκη, αποδέκτης του σχετικού κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι και το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο εμφανίζεται πιο συνεπές στα καθήκοντα του. Ο Υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος επισημαίνει πως βάσει της νομοθεσίας αρμόδιοι για τα σχολικά κτίρια είναι οι Δήμοι, ενώ παράλληλα καταγράφει αναλυτικά το ύψος των κονδυλίων που εκταμιεύει το κεντρικό κράτος προς του ΟΤΑ για την αναβάθμιση και συντήρηση των σχολικών μονάδων.

Στη λίστα αποδεκτών είναι και το Υπουργείο Υποδομών το οποίο με την σειρά του παραπέμπει στο θέμα στις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ). Η εταιρεία του Δημοσίου εξηγεί ότι έχει φέρει εις πέρας όλες τις αναθέσεις που της έχουν ανατεθεί μεταξύ των οποίων και εκείνες του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, σημειώνει ωστόσο πως δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια για την φροντίδα του συνόλου των σχολείων. Τέλος, απαντήσεις στα σχετικά ερωτήματα έχει δώσει και το Υπουργείο Πολιτικής Κρίσης και Κλιματικής Αλλαγής οι οποίες σχετίζονται με την πορεία των προσεισμικών ελέγχων.

Τα βασικά σημεία των 11 ερωτήσεων που κατατέθηκαν στην Βουλή το πρώτο 20ήμερο του Νοεμβρίου και αφορούν τουλάχιστον 45 σχολεία όλης της επικράτειας έχουν ως εξής:

19/11/2026

Οι βουλευτές του ΚΚΕ φέρνουν στην Βουλή τις τριτοκοσμικές εικόνες που επικρατούν στο Ειδικό νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών με τρωκτικά να κυκλοφορούν στους διαδρόμους του κτιρίου.

19/11/2026

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Σωκράτης Φάμελλος καταθέτει ερώτηση καταγράφοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες της εκλογικής του περιφέρειας. Μεταξύ άλλων αναφέρει:

– Στο Γυμνάσιο Βασιλικών σημειώθηκε πτώση σοβά από οροφή αίθουσας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό

μαθητή.

-Στο 6ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς οι φθορές στην οροφή οδήγησαν σε αναστολή λειτουργίας και προσωρινή μετεγκατάσταση των μαθητών.

-Αντίστοιχο περιστατικό πτώσης σοβά καταγράφηκε και στο 3ο Γυμνάσιο Πολίχνης

– τραγική είναι η κατάσταση στο 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης με πτώση σοβάδων, μούχλα, νερό που στάζει στο υπόγειο γυμναστήριο και κλειδωμένες τις τουαλέτες.

Η αίθουσα γυμναστικής στο υπόγειο του 12ου ΕΠΑΛ Είσοδος σε τουαλέτες: και αυτές θεωρούνται χώρος υγιεινής

-Στο 2ο Δημοτικό Σίνδου οι μαθητές κινδυνεύουν απ’ το υπό κατάρρευση όμορο κτίριο

-στο ΕΠΑΛ Σίνδου εμφανείς είναι οι επιτακτικές ανάγκες συντήρησης επιχρισμάτων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μόνωσης, αναβάθμισης του αύλειου χώρου αλλά και εξεύρεσης χώρου για διδασκαλία αφού έχουν καταλειφθεί και

οι αποθήκες.

-Παράλληλα, οι έντονες βροχοπτώσεις ανέδειξαν την ελλιπή συντήρηση των σχολικών κτιρίων, με προβλήματα εισροής υδάτων, πλημμυρισμένων αιθουσών και φθορών σε οροφές και κοινόχρηστους χώρους σε σχολεία όπως το 2ο Δημοτικό Καλοχωρίου, στο Γυμνάσιο Μυγδονίας, τα 21ο , 27ο, 40ο , 53ο και 109ο Δημοτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης.

19/11/2026

Η ανεξάρτητη βουλευτής Ραλλία Χρηστίδου μεταφέρει καταγγελίες γονέων μαθητών του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης “Δελμούζειο”. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι αν και εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα από επιτόπιες αυτοψίες, η αντικεραυνική προστασία δεν έχει αποκατασταθεί και οι ηλεκτρολογικοί πίνακες δεν έχουν αντικατασταθεί.

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