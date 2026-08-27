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Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και την Κίνα, προκαλώντας θύματα και αγνοουμένους. Σε ανάρτησή του, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η Ελλάδα παρακολουθεί με θλίψη τις τραγικές ειδήσεις από τις πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ και την Κίνα.

We are deeply saddened by the tragic news of the devastating floods in #Nepal🇳🇵#China 🇨🇳 Our thoughts are with the families of the victims and of the missing and with everyone in the communities affected by this tragedy.@MofaNepal @GreeceinIndia pic.twitter.com/jibiEs1Dec — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 27, 2026

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τις τραγικές ειδήσεις για τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και την Κίνα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των αγνοουμένων, καθώς και σε όλους τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.

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