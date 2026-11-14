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Με φόντο την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενημερώνει σήμερα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, τους πολιτικούς αρχηγούς για τις τελευταίες εξελίξεις και τους διπλωματικούς χειρισμούς της Αθήνας.

Στο επίκεντρο των κατ’ ιδίαν συναντήσεων αναμένεται να βρεθεί η ρηματική διακοίνωση που απέστειλε η Γαλλία στην Τουρκία, σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» για το έργο Great Sea Interconnector (GSI). Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ζητεί διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του εγγράφου και το κατά πόσο οι διπλωματικές συνεννοήσεις επηρεάζουν τις ελληνικές θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Η διαδικασία ενημέρωσης ξεκινά στις 9:30 το πρωί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, και συνεχίζεται στις 11:00 με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στις 12:00 έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στις 13:00 θα ακολουθήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Το απόγευμα, στις 17:00, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αναμένεται έως τις 18:00.

Η συνάντηση με τον πρόεδρο της ΝΙΚΗΣ, Δημήτρη Νατσιό, έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Σε εξέλιξη οι έρευνες νότια της Καρπάθου

Την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» συνεχίζει τις εργασίες βυθομέτρησης στην περιοχή νότια της Καρπάθου και της Κάσου, ακολουθώντας τις συντεταγμένες που έχουν καθοριστεί από την ελληνική Navtex.

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή βρίσκεται η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος», ενώ τις κινήσεις του ερευνητικού παρακολουθεί και η τουρκική φρεγάτα «Gokova».

Παρά την παρουσία των πολεμικών πλοίων, οι έρευνες πραγματοποιούνται χωρίς φυσική παρεμπόδιση. Ωστόσο, η τουρκική φρεγάτα εξέπεμψε μήνυμα μέσω ασυρμάτου, επαναλαμβάνοντας τις αξιώσεις της Άγκυρας για την υφαλοκρηπίδα στην περιοχή.

Η επανέναρξη των εργασιών ακολούθησε σειρά διπλωματικών επαφών μεταξύ Αθήνας, Παρισιού και Άγκυρας, με τη γαλλική ρηματική διακοίνωση να αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της προσπάθειας της Τουρκίας να προβάλλει τις διεκδικήσεις της.

Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία και ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται βάσει των εγκρίσεων που έχουν χορηγήσει οι αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Το μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα

Λίγο πριν από τις σημερινές συναντήσεις, ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία από διεθνές στρατηγικό φόρουμ στο ιρακινό Κουρδιστάν, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί παρεμβάσεις στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Στο παρελθόν, υπήρξαν κάποια περιστατικά παρέμβασης από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το έργο. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανενός είδους παρέμβαση σε αυτό το θέμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε επίσης τη στρατηγική σημασία της διασύνδεσης για την ενεργειακή ασφάλεια και τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα έχει χορηγήσει την άδεια στο πλοίο για την έρευνα και την τοποθέτηση της καλωδιακής γραμμής. Το έργο προχωρά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση των διασυνδέσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μελλοντική ευημερία.

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 1,9 δισ. ευρώ, προβλέπει την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, με προοπτική επέκτασης στο Ισραήλ. Η πρόοδός του έχει επανειλημμένα επηρεαστεί από τις διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο.