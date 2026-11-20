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Κατηγορηματικός ότι δεν υπήρξε καμία παραχώρηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στη ρηματική διακοίνωση που απέστειλε η Γαλλία προς την Τουρκία σχετικά με τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, ο υπουργός, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, υποστήριξε ότι η γαλλική διπλωματική επικοινωνία είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο σε σχέση με τις θαλάσσιες ζώνες ή τις τουρκικές διεκδικήσεις.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο δραστηριοποιείται σε θαλάσσια περιοχή που εμπίπτει στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, έχοντας λάβει άδεια από τις ελληνικές αρχές και με ελληνική NAVTEX σε ισχύ.

«Καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία»

Ο κ. Γεραπετρίτης εξήγησε ότι η Αθήνα βρισκόταν σε συνεχή συνεννόηση με το Παρίσι και είχε ενημερωθεί για την πρόθεση της γαλλικής πλευράς να προχωρήσει σε διπλωματική επικοινωνία με την Άγκυρα.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε καταστήσει σαφές πως οποιαδήποτε ενημέρωση δεν θα έπρεπε, άμεσα ή έμμεσα, να μπορεί να ερμηνευθεί ως αίτημα χορήγησης άδειας από την Τουρκία.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η γαλλική πλευρά τήρησε αυτή την προϋπόθεση, ενώ η σχετική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε αφού είχαν ήδη εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες από τις ελληνικές αρχές.

Υπογράμμισε ακόμη ότι, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, μια διπλωματική ενημέρωση μεταξύ τρίτων χωρών δεν μπορεί να μεταβάλει το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών ούτε να προσδώσει πρόσθετη νομική ισχύ σε υφιστάμενες διεκδικήσεις.

«Η διπλωματική ενημέρωση δεν μπορεί να συνιστά άδεια ή να αποδίδει κυριαρχικό δικαίωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι το έργο συνεχίζεται ομαλά με ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX.

Η απάντηση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας απέρριψε τις αιτιάσεις ότι η γαλλική κίνηση θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο υπέρ των τουρκικών θέσεων.

Επέμεινε ότι η επικοινωνία του Παρισιού με την Άγκυρα στερείται νομικής ισχύος ως προς τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών, αμφισβητώντας το ενδεχόμενο μια τέτοια ενέργεια να επηρεάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Μάλιστα, κάλεσε τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας να εξετάσει, υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου, κατά πόσο μια επικοινωνία μεταξύ τρίτων κρατών θα μπορούσε να καθορίσει θαλάσσια όρια.

Επανέλαβε ότι ούτε άδεια ζητήθηκε από την Τουρκία ούτε δημιουργήθηκε οποιοδήποτε νομικό προηγούμενο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρουσία του γαλλικού πλοίου στην περιοχή που καλύπτει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Βρίσκεται εντός του τουρκολιβυκού με ελληνική άδεια και ελληνική Navtex. Αυτό αρκεί», τόνισε, παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο γεγονός ως επιβεβαίωση της ελληνικής θέσης.

Διάψευση για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και σε δημοσιεύματα περί συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Γεραπετρίτης διέψευσε κατηγορηματικά ότι πραγματοποιήθηκε τέτοια συνάντηση, απορρίπτοντας τις σχετικές πληροφορίες.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, επέμεινε στην ανάγκη δημοσιοποίησης της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης.

Ζήτησε συγκεκριμένα από το υπουργείο Εξωτερικών να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες περιεχόμενο του εγγράφου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η γαλλική παρέμβαση περιορίστηκε πράγματι σε απλή ενημέρωση ή εάν περιλαμβάνει διατυπώσεις που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως αναγνώριση των τουρκικών διεκδικήσεων.