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Στην έκδοση αντι-NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού σκάφους Abeille Marengo προχώρησε και η Κυπριακή Δημοκρατία, ακολουθώντας την αντίστοιχη ελληνική αντίδραση στην τουρκική αναγγελία που εκδόθηκε μετά τον απόπλου του πλοίου από το Ηράκλειο. Η Λευκωσία επισημαίνει ότι οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου πραγματοποιούνται με τη δική της άδεια, απορρίπτοντας την τουρκική παρέμβαση στην περιοχή.

Η νέα NAVTEX εκδόθηκε από τον σταθμό της Λάρνακας και διευκρινίζει ότι η αναγγελία της Τουρκίας, το απόγευμα της Τρίτης, «δεν έχει συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του V/B Abeille Marengo εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας έχουν εγκριθεί με την άδεια 05/2026 και έχουν ήδη γνωστοποιηθεί μέσω της ναυτικής αγγελίας NW 345/26 του JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA.

Η Λευκωσία ξεκαθαρίζει ακόμη ότι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός για την έκδοση NAVTEX στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Λάρνακας / CYPRUS RADIO / 5BA. Η κυπριακή αναγγελία έχει ισχύ έως τις 20 Μαρτίου 2027.

Οι πρώτες κινήσεις του Abeille Marengo

Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος εξακολουθεί να βρίσκεται βορειοδυτικά του λιμανιού του Ηρακλείου, από όπου απέπλευσε το απόγευμα της Τρίτης, σηματοδοτώντας την έναρξη των ερευνητικών εργασιών για το καλώδιο.

Σύμφωνα με την αρμόδια εταιρεία, το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει εργασίες βαθμονόμησης και ελέγχου του εξοπλισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των μετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στη συνέχεια.

Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι το πλοίο κινήθηκε αρχικά προς κατεύθυνση διαφορετική από εκείνη που προβλέπεται για την κύρια ερευνητική αποστολή του.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά αποκλειστικά στον έλεγχο των συσκευών και στη διόρθωση ενδεχόμενων αποκλίσεων, πριν ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες έρευνες.

Η διαδρομή προς Κάρπαθο και Κύπρο

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης έξω από το Ηράκλειο, το Abeille Marengo θα ακολουθήσει αρχικά τη διαδρομή που καθορίζει η ελληνική NAVTEX και στη συνέχεια θα κινηθεί προς τα σημεία που περιγράφονται στην αντίστοιχη κυπριακή αναγγελία.

Προς το παρόν, δεν έχει προσδιοριστεί η ταχύτητα με την οποία θα πλεύσει το σκάφος, ούτε ο ακριβής χρόνος που θα χρειαστεί για να φτάσει στην περιοχή της Καρπάθου.

Παρότι το γαλλικό ερευνητικό έχει τη δυνατότητα να κινείται σε εικοσιτετράωρη βάση, η πορεία και η εξέλιξη των εργασιών του εξαρτώνται και από τις καιρικές συνθήκες. Τυχόν επιδείνωση του καιρού ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα.

Όσον αφορά στη διάρκεια των ερευνών, η ελληνική NAVTEX έχει εξάμηνη ισχύ, έως τον Μάρτιο του 2027, χωρίς να αποκλείεται παράταση εφόσον κριθεί απαραίτητη.

Αντίστοιχη παράταση είχε δοθεί πρόσφατα και κατά την υλοποίηση εργασιών για την πόντιση καλωδίου οπτικών ινών.