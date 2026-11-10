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«Δεν έχει καμία σημασία – Ελλάδα και Κύπρος οι μόνες χώρες που έλαβαν αίτημα για άδεια», απαντά η Αθήνα σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών στην έκδοση Navtex από την Τουρκία για το Abeille Marengo, το οποίο απέπλευσε το απόγευμα της Τρίτης προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από ανώτερα στελέχη του ΥΠΕΞ:

1. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες έχει υποβληθεί αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες

2. Αμέσως μετά την έκδοση αλλά και τη δημοσιοποίηση της ελληνικής NAVTEX κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου

Όπως και να έχει, η κίνηση του πλοίου έγινε με βάση την NAVTEX των ελληνικών Αρχών.

3, Σχετικά με την τουρκική NAVTEX αυτή δεν έχει καμία σημασία αφού εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάση ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων.

4. Επιπλέον η τουρκική δεν αναφέρεται πουθενά σε έκδοση άδειας γιατί δεν υπήρχε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.

Ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε παράνομη και παράτυπη NAVTEX, με την οποία επιχειρεί η Τουρκία να εμφανιστεί ότι είναι αυτή που αδειοδοτεί τις έρευνες του πλοίου, παρά το γεγονός ότι η αίτηση αδειοδότησης έχει υποβληθεί μόνο προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Ακολουθώντας τη συνήθη πρακτική της, εξέδωσε την NAVTEX 1127/26, με την οποία ισχυρίζεται ότι οι έρευνες διεξάγονται με τη συναίνεση των τουρκικών αρχών, σε περιοχή τουρκικής αρμοδιότητας και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή γνωστοποιήθηκε στα Ηνωμένα Έθνη το 2020. Αναμένεται η έκδοση της ελληνικής αντι-NAVTEX, η οποία θα χαρακτηρίζει άκυρη και χωρίς ισχύ την τουρκική NAVTEX.

Σημειώνεται ότι οι συντεταγμένες που παραθέτει η τουρκική NAVTEX προσομοιάζουν με εκείνες που περιλαμβάνει η ελληνική NAVTEX, η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή, σε μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Παπασταύρου: Η Τουρκία έδωσε συγκατάθεση σε κάτι που δεν της ζητήθηκε ποτέ

Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, και δηλώνει ότι έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζήτησαν ενημέρωση για την τουρκική NAVTEX.

«Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία. Δέστε το κείμενο. Δεν αναφέρει πουθενά ότι της ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για να κάνει τις βυθομετρήσεις για την πόντιση βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX. Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συντεταγμένες», είπε ο κ. Παπασταύρου και σημείωσε: «Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία. Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο. Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι».