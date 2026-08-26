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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κα Ροντρίγκες Μπιρκέτ ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της και τις προτεραιότητές της για τον Οργανισμό.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον ΟΗΕ και τη στήριξη της χώρας μας στη διεθνή πολυμέρεια.

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