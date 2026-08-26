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Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα διεξαχθούν φέτος την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και πρόκειται αναμφίβολα για το κορυφαίο πολιτικό γεγονός ως το τέλος της χρονιάς. Οι ενδιάμεσες εκλογές είναι σημαντικές επειδή κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου (435 έδρες) στα μισά της προεδρικής θητείας και περίπου το ένα τρίτο της Γερουσίας.

Για τις αγορές, το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο ποιο κόμμα θα κερδίσει, αλλά εάν θα προκύψει ενιαία κυβέρνηση ή διχασμένος έλεγχος του Κογκρέσου. Στη δεύτερη περίπτωση, μειώνονται οι πιθανότητες μεγάλων νομοθετικών αλλαγών, αλλά αυξάνεται ο κίνδυνος παρατεταμένων πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ακόμα, το αποτέλεσμα αναμένεται να επηρεάσει νομοθετήματα με άμεσο αντίκτυπο στις αγορές όπως τη φορολογία, τις δημόσιες δαπάνες, το ενεργειακό πλαίσιο, τη ρύθμιση της τεχνολογίας και τους δασμούς με ότι αυτό συνεπάγεται για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα, την Ευρώπη και άλλους εμπορικούς εταίρους. Πέρα όμως από την μακροπρόθεσμη επίδραση του αποτελέσματος ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα στατιστικό μοτίβο που καταγράφεται κατά την περίοδο που προηγείται της κάλπης.

H μέση εποχικότητα του S&P 500 κατά τα έτη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ (midterm elections) δείχνει ότι χρονικά πλησιάζουμε σε ένα κομβικό σημείο χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα 99 ετών. Το 2026 έχει κινηθεί μέχρι σήμερα πολύ καλύτερα από το τυπικό «midterm year». Ο S&P 500 κερδίζει περίπου 11% από την αρχή του έτους ενώ με βάση τα ιστορικά δεδομένα και την μέση τιμή ο δείκτης τέτοια εποχή βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα με την αρχή του έτους. Η εποχικότητα προειδοποιεί ότι μπαίνουμε στο παραδοσιακά δυσκολότερο κομμάτι του έτους καθώς ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα αρνητικός μήνας. Ιστορικά έχει μέση απόδοση -1,48%, με μόλις 11 ανοδικές παρατηρήσεις έναντι 13 πτωτικών περιπτώσεων στο δείγμα. Η αδυναμία μάλιστα τείνει να ξεκινά από το δεύτερο μισό του Αυγούστου και να κορυφώνεται προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο βρίσκεται αμέσως μετά. Από το χαμηλό του Σεπτεμβρίου, η ιστορική εποχικότητα αλλάζει θεαματικά. Ο Οκτώβριος έχει μέση απόδοση +2,40% και ο Νοέμβριος +2,17%, ενώ και στους δύο μήνες καταγράφονται 16 ανοδικές έναντι μόλις 8 πτωτικών περιπτώσεων. Από τις 20 Αυγούστου, που είναι περίπου το σημείο εκκίνησης της πτώσης, η ιστορική μέση απόδοση είναι -1,18% στον επόμενο μήνα, αλλά γίνεται +0,78% στους τρεις μήνες και +6,57% στους πέντε μήνες.

Η εποχικότητα υποδεικνύει επιφύλαξη έως το Σεπτέμβριο αλλά δεν αλλάζει την μεγάλη εικόνα της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Ιστορικά, σε χρονιές ενδιάμεσων εκλογών οι αγορές περνούν μια δύσκολη περίοδο Αύγουστο–Σεπτέμβριο, πριν ακολουθήσει ένα από τα ισχυρότερα εποχικά παράθυρα του κύκλου κατά το τέταρτο τρίμηνο που περιλαμβάνει και μέρος ενός άλλου εποχικού μοτίβου που αφορά το φαινόμενο του Ιανουαρίου. Επομένως, προσοχή στον Σεπτέμβριο, αλλά όχι πανικός. Η ιστορία δείχνει ότι στα έτη των ενδιάμεσων εκλογών η αγορά συχνά δοκιμάζει πρώτα την υπομονή των επενδυτών και στη συνέχεια ανταμείβει όσους τη διατήρησαν.

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