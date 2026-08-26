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Σε μια δύσκολη πολιτική εξίσωση εξελίσσεται η επόμενη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντείνει την πίεση στη Μόσχα, καθώς οι νέες κυρώσεις που προωθούνται στις Βρυξέλλες συναντούν αντιστάσεις πριν ακόμη φτάσουν στο τραπέζι των «27». Στο επίκεντρο βρίσκεται και πάλι η Ελλάδα, αυτή τη φορά όμως με έναν επιπλέον παράγοντα: την αυξανόμενη ενόχληση της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας για τα ουκρανικά πλήγματα σε εμπορικά πλοία ελληνικών συμφερόντων. Σύμφωνα με το Lloyd’s List, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας προωθεί μια ιδιαίτερα εκτεταμένη διεύρυνση των κυρώσεων, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην προσθήκη περίπου 1.600 Ρώσων φυσικών προσώπων και εταιρειών που συνδέονται με το στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα της χώρας. Οι προτάσεις αναμένεται να παρουσιαστούν στα κράτη-μέλη τον Σεπτέμβριο, με στόχο την έγκρισή τους τον Οκτώβριο. Ωστόσο, ακόμη και η επιλογή περισσότερο στοχευμένων καταχωρίσεων δεν επιλύει το βασικό πολιτικό πρόβλημα: για την υιοθέτησή τους απαιτείται ομοφωνία.

Η Αθήνα ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας

Η Ελλάδα είχε ήδη διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για το 21ο πακέτο κυρώσεων, εκφράζοντας αντιρρήσεις για μέτρα που θεωρούσε ότι θα έπλητταν δυσανάλογα την ευρωπαϊκή ναυτιλία και ειδικότερα τις θαλάσσιες μεταφορές ρωσικής ενέργειας. Η πάγια ελληνική θέση είναι ότι τα περιοριστικά μέτρα δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια μεριδίων αγοράς για τις ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες προς όφελος ανταγωνιστών από τρίτες χώρες. Στην εξίσωση προστίθεται πλέον ένας ακόμη παράγοντας. Πηγές της ναυτιλιακής αγοράς που επικαλείται το Lloyd’s List κάνουν λόγο για αυξανόμενη δυσαρέσκεια μεταξύ Ελλήνων πλοιοκτητών για τις ουκρανικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

«Υπάρχει αυξανόμενη απογοήτευση μεταξύ των Ελλήνων πλοιοκτητών και έχουν την υποστήριξη της κυβέρνησης», αναφέρει πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στους κόλπους της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο έκδοσης δημόσιας ανακοίνωσης καταδίκης των τελευταίων επιθέσεων, χωρίς τελικά να υπάρξει σχετική παρέμβαση. Την ίδια στιγμή, χώρες της βόρειας Ευρώπης κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, ζητώντας αυστηρότερη αντιμετώπιση της ρωσικής ναυτιλιακής δραστηριότητας. Η Σουηδία έχει καλέσει τους Ευρωπαίους εταίρους να εντείνουν τη δράση τους κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», ενώ Γαλλία και Βέλγιο έχουν επίσης προχωρήσει σε ενέργειες εναντίον ύποπτων πλοίων. Πίσω από τη συζήτηση για τις κυρώσεις βρίσκεται παράλληλα μια εσωτερική σύγκρουση στις Βρυξέλλες σχετικά με το ποιος χαράσσει τελικά την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης βρίσκονται σε μια παρατεταμένη διελκυστίνδα επιρροής, την ώρα που Γαλλία και Γερμανία συζητούν αλλαγές στην αρχιτεκτονική της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Το επόμενο πακέτο μέτρων απέναντι στη Μόσχα κινδυνεύει, επομένως, να μετατραπεί σε δοκιμασία συνοχής για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση η στάση της Αθήνας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς η ελληνική ναυτιλία ζητεί αφενός προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις και αφετέρου ένα καθεστώς κυρώσεων που δεν θα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού στόλου.

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