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Σε υψηλούς τόνους ο επικεφαλής της παράταξης της ΝΔ στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, απαντά στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για τις καταγγελίες περί νοθείας στην ψηφοφορία για την έγκριση ψηφίσματος στο συνέδριο που ολοκληρώθηκε το Σάββατο.

Ο κ. Κυρίζογλου απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του δημάρχου Αθηναίων, κάνοντας λόγο για «προσωπική πολιτική συντριβή» και επικαλούμενος το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία η πρόταση της διοίκησης της ΚΕΔΕ συγκέντρωσε 213 ψήφους έναντι 111 της πρότασης Δούκα. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι επιχείρησε να διασύρει τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ στρέφει τα πυρά του και κατά των κομμάτων που υιοθέτησαν τις καταγγελίες του.

Υπενθυμίζεται ότι στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας για την έγκριση ψηφίσματος, με τον Χάρη Δούκα να καταγγέλλει παρατυπίες στην καταμέτρηση και να ζητά επίμονα ονομαστική ψηφοφορία, φωνάζοντας «Ονομαστική τώρα».

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με ανάταση χειρός, ενώ η ένταση κορυφώθηκε όταν ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, αντέδρασε στις καταγγελίες του δημάρχου Αθηναίων, λέγοντάς του «Φύγε από εδώ ρε, φύγε από εδώ. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι;». Ερωτήματα προκάλεσε και η καταμέτρηση των ψήφων, καθώς κατά τη διάρκειά της ακούστηκε ο αριθμός 117 για την πρόταση Δούκα, ενώ το τελικό αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε ήταν 111 ψήφοι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λάζαρου Κυρίζογλου:

«Με «σκορ 213-111» δεν υπάρχει νοθεία κ. Δούκα.

Υπάρχει νίκη της αυτοδιοίκησης και προσωπική πολιτική σας συντριβή.

O κ. Δούκας , με αποκλειστική του ευθύνη , προσπάθησε σήμερα να διασύρει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο των ΜΜΕ, με το δήμαρχο της Αθήνας θλιβερό πρωταγωνιστή στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, να ισχυρίζεται αναληθώς ότι δήθεν υπάρχουν καταγγελίες για νοθεία στη διαδικασία ψηφοφορίας για την έγκριση του ψηφίσματος, προσβάλλουν όλους τους αιρετούς που υπηρετούν με ανιδιοτέλεια τον αυτοδιοικητικό θεσμό, αλλά και τους πολίτες.

Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν υπήρξε καμία νοθεία. Υπήρξε μια πολιτική συντριβή του κ. Δούκα. Η διοίκηση της ΚΕΔΕ έφερε στο σώμα των μελών της Γενικής Συνέλευσης ένα ψήφισμα, που αναδείκνυε τα πραγματικά προβλήματα των δήμων και τις διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης. Σε αντίθεση με τον κ. Δούκα, που είχε ως στόχο την έκδοση ενός ψηφίσματος καταδίκης της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.

Σε μια ανοικτή, δημοκρατική διαδικασία , που διεξήχθη φανερά με ανάταση των χεριών, στην οποία συμμετείχαν 338 σύνεδροι , μεταδιδόταν ζωντανά από το κανάλι της ΚΕΔΕ στο YouTube και η καταμέτρηση των ψήφων γινόταν παρουσία εκπροσώπων όλων των παρατάξεων, η πρόταση ης Διοίκησης της ΚΕΔΕ απέσπασε 213 ψήφους ( ποσοστό 63%). Ενώ του κου Δούκα μόλις 111 ψήφους ( ποσοστό 32,8%).

Με την υπεύθυνη τους στάση, οι σύνεδροι αποδοκίμασαν έμπρακτα την ανεύθυνη και λαϊκίστικη στάση του κ. Δούκα. Γιατί όταν χάνεις με σκορ 213-111, με 102 ψήφους διαφορά επί 338 ψηφισάντων, δεν μπορείς να μιλάς για νοθεία κ. Δούκα, αλλά για συντριβή. Συντριβή πολιτική αλλά και προσωπική.

Στη δημοκρατία υπάρχουν κανόνες. Κι αυτούς τους κανόνες οφείλουν να σεβαστούν τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ΕΛΑΣ, που έσπευσαν καθαρά για μικροκομματικές σκοπιμότητες , να υιοθετήσουν τους ανακριβείς ισχυρισμούς του κ. Δούκα.

Ο επικεφαλής της Αυτοδιοικητικής Παράταξης «Σύγχρονοι- Ισχυροί Δήμοι»

Λάζαρος Κυρίζογλου

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης»