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Το μήνυμα ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτες» και αυτό το μήνυμα οφείλει η χώρα και η κυβέρνηση να εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία στα διεθνή φόρα, έστειλε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αμέσως μετά την συνάντησή της με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη διεθνή συγκυρία έχει πάντα σημασία να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του ελληνικού λαού, της κοινωνίας, για όσα τεκταίνονται στα διεθνή και στις εξωτερικές μας σχέσεις. Η ενημέρωση συνεπώς από τον υπουργό Εξωτερικών σε επίπεδο θεσμικό είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Οφείλω να το υπογραμμίσω, πόσο μάλλον όταν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός προβληματισμός ως προς τις διαρκώς προβαλλόμενες με διάφορους τρόπους τουρκικές εντελώς αβάσιμες και προκλητικές φερόμενες διεκδικήσεις», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κα Κωνσταντοπούλου επισήμανε ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει συνδέσει την ιστορία της, τη διαδρομή της και τη δράση του λαού της με την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια χώρα που έχει πληρώσει και έχει πληρώσει ο λαός της για την υπεράσπιση αυτών των αρχών και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τόσο στην διαμόρφωση διεθνών συμμαχιών όσο και σε κάθε τι που αφήνουμε να προάγεται σαν δήθεν αμφισβήτηση και δήθεν διεκδίκηση».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «η Τουρκία γνωρίζουμε ότι έχει εδώ και δεκαετίες περισσότερο από αιώνα τη στρατηγική της πρόκλησης τετελεσμένων και είναι σαφές ότι με αυτήν τη τακτική κινείται και τις τελευταίες ημέρες. Η ελληνική κυβέρνηση συνεπώς οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτική διότι κάθε λέξη μετράει, κάθε διατύπωση βαραίνει και δεν νοείται ούτε συγχωρείται εφεκτικότητα ή αμφισημία».

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτες και αυτό το μήνυμα οφείλει η χώρα και η κυβέρνηση να εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία στα διεθνή φόρα και βεβαίως στους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους η Ελλάδα συμμετέχει και μέσω αυτών οφείλει δικαιούται και μπορεί να προάγει τις ελληνικές θέσεις και τα ελληνικά δίκαια».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι έθεσε «αρκετά ερωτήματα στον υπουργό Εξωτερικών τα οποία τα απάντησε όλα σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις» ενώ υποστήριξε ότι «χρειάζεται μεγάλη επιφυλακή, μεγάλη προσοχή καθόλου επανάπαυση, καθόλου αφέλεια, καθόλου άφεση της στάσης διαρκούς εγρήγορσης. Το γεγονός ότι στο διεθνές στερέωμα υπάρχουν πολλαπλές δυνάμεις που αμφισβητούν το διεθνές δίκαιο είναι μία συγκυρία ακόμη μεγαλύτερης ευθύνης για τη χώρα μας να επιδείξει αδιαπραγμάτευτη στάση αρχής και αδιαπραγμάτευτη στάση υπεράσπισης των εθνικών μας δικαίων».