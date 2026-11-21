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Στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, στην προοπτική της αυτοδυναμίας και στις κυβερνητικές πολιτικές για τη νέα γενιά αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION 24 το βράδυ της Παρασκευής. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Αναφερόμενος στις απευθείας αναθέσεις, σημείωσε ότι ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα σε μικρούς δήμους, αυτές εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες και δεν αποτελούν εξ ορισμού προβληματική πρακτική. Άλλωστε σημείωσε ότι ενδεικτικά μόνο το 4% της αξίας των δημοσίων συμβάσεων το έτος 2025 αφορούν απευθείας αναθέσεις από την κεντρική κυβέρνηση. Επεσήμανε ότι, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη εξορθολογισμού, αυτή θα εξεταστεί στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ για την υπόθεση του υφυπουργού κ. Λιάκου ανέφερε ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εξηγήσεις.

Ερωτηθείς για την όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή ζητήματα διαφθοράς, ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι όλοι οφείλουν να προστατεύουν το κύρος της πολιτικής και να συζητούν επί της ουσίας. Υπενθύμισε ότι η σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποτέλεσε την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης το 2019, ενώ αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση εστιών ανομίας σε εφορίες, πολεοδομίες, σε περιπτώσεις οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και στα αποτελέσματα των ελεγκτικών μηχανισμών και διωκτικών αρχών. «Αυτός ο αγώνας είναι διαρκής και οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη», σημείωσε. Σχολιάζοντας την κριτική του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για οξύμωρη στάση όσων εμφανίζονται ως τιμητές της δημόσιας ζωής ενώ είχαν φτωχά αποτελέσματα όταν είχαν την διακυβέρνηση της χώρας. Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός έχει αντιδράσει άμεσα σε ζητήματα ηθικής τάξεως που μπορεί να έχουν ανακύψει.

Με αφορμή τις δημόσιες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε τη βασική κυβερνητική προτεραιότητα: «Ό,τι κάνουμε είναι για τους νέους ανθρώπους. Δεν αντιμετωπίζουμε το μέλλον ως έναν λογαριασμό που θα πληρώσει κάποιος άλλος». Εξήγησε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και η μείωση του δημόσιου χρέους περιορίζουν τα βάρη των επόμενων γενεών, ενώ σημείωσε ότι η ανεργία των νέων έχει μειωθεί περίπου στο μισό από το 2019. Αναφέρθηκε επίσης στον στόχο για κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων, αναγνωρίζοντας ότι το στεγαστικό πρόβλημα δυσκολεύει την αυτονόμηση των νέων και τη δημιουργία οικογένειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη φορολογική μεταρρύθμιση για τους νέους, επισημαίνοντας ότι προβλέπει μηδενικό φορολογικό συντελεστή έως την ηλικία των 25 ετών και συντελεστή 9% για τις ηλικίες από 25 έως 30 ετών.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι πολιτικές χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν και ότι μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για τις επόμενες γενιές. «Το να δημιουργήσεις μια καλύτερη πατρίδα είναι αυτό για το οποίο δουλεύουμε συστηματικά», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τις μετεκλογικές συνεργασίες και την προοπτική αυτοδυναμίας, ο κ. Κοντογεώργης επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της κουλτούρας συνεργασιών και συναινέσεων στην πολιτική ζωή, τόσο μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης όσο και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι, ιδιαίτερα σε ένα σύνθετο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, «οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις λειτουργούν πιο αποτελεσματικά», καθώς μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη σταθερότητα στη λήψη αποφάσεων. «Για να έχεις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, πρέπει να έχεις πολιτικά ευρύχωρες παρατάξεις», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην ευρύτερη συμμαχία πολιτών που, όπως σημείωσε, διαμόρφωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2016.

Διευκρίνισε ότι η πολιτική διεύρυνση προϋποθέτει μια ευρύτερη ματιά και την προσπάθεια εκπροσώπησης όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, επισημαίνοντας ότι ακόμη και όταν δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με συγκεκριμένες κομματικές ηγεσίες, αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται η προσέγγιση της εκλογικής και κοινωνικής τους βάσης.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι οι μετεκλογικές εξελίξεις θα κριθούν από το αποτέλεσμα της κάλπης, τονίζοντας ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν «ένα πιο σταθερό τιμόνι στη χώρα».