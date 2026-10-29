-Χαίρετε, η Ευρώπη ζει από χθες μια νέα σιδηροδρομική τραγωδία -την τρίτη στη σειρά στην Ισπανία- με πολλούς νεκρούς και ακόμα περισσότερα ερωτηματικά για ένα μέσον που θεωρείτο ασφαλέστατο τα τελευταία χρόνια. Και μας θυμίζει φυσικά τη δική μας τραγωδία στα Τέμπη, μάλλον ανθρώπινα λάθη στο κέντρο διοίκησης, ασχέτως με την τροπή που πήρε και αργότερα και την ακραία και χυδαία πολιτική εκμετάλλευση η οποία στο τέλος γέννησε ακόμα και πολιτικές καριέρες. Κατά τα λοιπά, θέμα της χθεσινής ημέρας ήταν και οι εκλογές στο Ισραήλ, όπως αναμενόταν δεν επρόκειτο να σχηματισθεί μονοκομματική κυβέρνηση (ποτέ δεν συνέβαινε) ο Νετανιάχου κράτησε μάλλον καλύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν, αλλά συμμαχία με τον δεύτερο Αϊζενκότ και πρωθυπουργό τον ίδιο δεν παίζει να γίνεται. Δεν αποκλείεται να πάνε σε δεύτερες κάλπες αν και ο δρόμος είναι μακρύς, από αρκετές ημέρες έως και μήνες. Στην Αθήνα μετά την εθνική εορτή και αρκετές κατά τόπους παρελάσεις που ακυρώθηκαν τζάμπα λόγω κακοκαιρίας που δεν ήταν και τόσο έντονη, ασχολούμαστε ακόμα με τα σκάνδαλα της φοροδιαφυγής και κυρίως με αυτό του Χωριάτικου το οποίο δεν νομίζω να έχει ξαναϋπάρξει σε έκταση. Μιλώντας με πολύ και απλό -εκτός της πιάτσας μας- κόσμο διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ήξερε ότι κάτι συμβαίνει με αυτά τα μαγαζιά του συγκεκριμένου τύπου και φυσικά το ερώτημα όλων ήταν πώς και τον θυμήθηκαν ή έστω πώς και τον έπιασαν τώρα. Επίσης στο μυαλό του καχύποπτου Έλληνα αποκλείεται να βγάλει την ωραία ιστορία ότι Μητσοτάκης με τον Χρυσοχοΐδη πάτησαν το κουμπί λίγους μήνες προ των εκλογών να πιάσουν «μεγάλα ψάρια» για να φτιάξουν λίγο το κλίμα που βαράει κόκκινο στη διαφθορά. Δεν συνδέονται οι ιστορίες και δεν έγινε λόγω εκλογών, αλλά ότι απελευθερώθηκαν δυνάμεις έντιμων ανθρώπων που έκαναν τους τελευταίους 12-18 μήνες κανονικά τη δουλειά τους στην Αστυνομία είναι αλήθεια. Ότι όσοι την έκαναν τη δουλειά τους δέχτηκαν απειλές για τη ζωή τους, προτάσεις εξαγοράς και δωροδοκίας είναι επίσης αληθές. Ότι υπάρχει πολλή διαφθορά στην αστυνομία, στις εφορίες, στον ΕΦΚΑ και στους δήμους, επίσης σωστό είναι. Ξαναλέω -άνευ οφέλους- ότι κομβικό πρόσωπο σε όλα όσα συμβαίνουν τώρα είναι ο Χρυσοχοΐδης γιατί συνδυάζει εκτός από την εντιμότητα και την αποφασιστικότητα και το know how στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος πλην της τρομοκρατίας, που το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Δύσκολα πράγματα και «δύσκολα παιδιά» γιατί δυστυχώς έχουμε ως χώρα βαλκανικά στοιχεία και φυσικά μεγάλες ανοχές και αντοχές στη διαφθορά, από πάνω έως κάτω. Ωραία βέβαια όλα αυτά με τους Αντάρες και τους... φουρνάρηδες, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και τίποτα πιο πάνω, αν με εννοείτε...
Βγήκε πάλι το καλεντάρι των εκλογών
-Στα πολιτικά τώρα, η πρόσφατη ατάκα του Άδωνι
ότι στις 16 Μαΐου
θα ήταν μία καλή ημερομηνία για εκλογές έδωσε το έναυσμα για νέα σενάρια, με διάφορους να ψάχνονται για τις Κυριακές του Απριλίου, του Μαΐου και του Ιουνίου. Εγώ να σας πω ότι η αρμόδια πηγή μου με ενημέρωσε ότι ο βαρύς εκλογικός σχεδιασμός της Ν.Δ.
, με αλλεπάλληλες περιοδείες του Μητσοτάκη
και των κορυφαίων στελεχών, θα ξεκινήσει να εξελίσσεται από τον Μάρτιο και μετά. Και αυτή την ώρα ο σχεδιασμός γίνεται με δύο πιθανά σενάρια, εκλογές είτε τον Μάιο ή τον Ιούνιο
.
Ξαναβγαίνουν οι υπουργοί στον δρόμο
-Στο ενδιάμεσο, από σήμερα η ΝΔ
ξεκινά ξανά τις περιοδείες υπουργών σε κρίσιμες περιφέρειες. Στόχος είναι να γίνεται μία τέτοια περιοδεία που θα καλύπτει όλους τους νομούς ανά μήνα. Από σήμερα το βάρος πέφτει στην Ήπειρο
, με αρκετούς υπουργούς να επισκέπτονται την Άρτα
, τα Ιωάννινα
, τη Θεσπρωτία
και την Πρέβεζα
. Τον συντονισμό της προβολής του κυβερνητικού έργου έχει ο υφυπουργός Θανάσης Κοντογεώργης
, ενώ κάθε φορά θα γίνεται και μία συνεδρίαση στη νομαρχιακή οργάνωση του κυβερνώντος κόμματος με παρόντες τον γραμματέα Κώστα Κυρανάκη
, τον Γιάννη Σμυρλή
και τον Στέλιο Κονταδάκη
.
Η συζήτηση με τα σουτζουκάκια
-Το βράδυ πριν από την παρέλαση ο Μητσοτάκης
δείπνησε με τον Τασούλα
στη Διάβαση
της Παύλου Μελά, έφαγαν τα ονομαστά σουτζουκάκια και τον γύρο του μαγαζιού μαζί με τις απαραίτητες αλοιφές και έβαλαν στη μέση ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί. Ωτακουστές της συζήτησης δεν υπήρχαν, αλλά καταλαβαίνω ότι -εκτός από τα τρέχοντα- σίγουρα συζητήθηκαν τα ελληνοτουρκικά
, όπου τα σύννεφα πυκνώνουν και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και νέα επεισόδια
, καθώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το καλώδιο
. Άλλωστε, ενημέρωση από τον Μητσοτάκη στον Τασούλα δεν έγινε, συνεπώς έγινε προχθές μετά φαγητού. Λογικά πάντως συζητήθηκαν και τα εσωτερικά θέματα της παράταξης, όπως η ομιλία Καραμανλή
και οι κινήσεις Σαμαρά
. Και επειδή ακούγονται διάφορα σενάρια για κάποια κυοφορούμενη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Καραμανλή, δεν τη θεωρώ και πολύ πιθανή.
Η Νέα Υόρκη και ο Τούρκος υποψήφιος
-Στα τρέχοντα της ημέρας, ο Μητσοτάκης
αναχώρησε νωρίς χθες από την παρέλαση της Θεσσαλονίκης για να γυρίσει στην Αθήνα και να πάρει εμπορική πτήση για τη Νέα Υόρκη
, καθώς σήμερα έχει υποχρεώσεις στον ΟΗΕ
και προεδρεύει το απόγευμα σε ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας
με θέμα τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη από το Σαββατοκύριακο ο Γεραπετρίτης
, ενώ οι Τούρκοι μεταδίδουν πληροφορίες ότι η Άγκυρα μιλάει με διάφορα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας προκειμένου να σπάσει το αδιέξοδο στην επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, προτείνοντας τον πολύ έμπειρο διπλωμάτη Φεριντούν Σινιρλίογλου
. Δεν νομίζω να περπατήσει και πολύ η περίπτωσή του, αλλά ο Ερντογάν
προσπαθεί να παίξει ρόλο, γι’ αυτό και μίλησε τηλεφωνικά προχθές και με τον Μακρόν
.
Η έκτακτη επίσκεψη Πιερρ στο Σουφλί
-Σας έγραψα προχθές για το road trip Πιερρακάκη σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
, να σας πω και τη συνέχεια. Ύστερα από την Καβάλα, την Ξάνθη και τη Δράμα, ο υπουργός Οικονομικών βρέθηκε από το βράδυ της Τρίτης στην Αλεξανδρούπολη
. Εκεί, παραμονή της εθνικής επετείου, συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
για τον ρόλο των περιφερειών στο αύριο της χώρας, σε μια πολύ γεμάτη αίθουσα. Χθες το πρόγραμμά του Πιερρ περιλάμβανε συμμετοχή στους εορτασμούς για την 28η Οκτωβρίου
και στη συνέχεια περιοδεία μέχρι την Ορεστιάδα. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Eurogroup
δεν έμεινε στα προγραμματισμένα, καθώς ζήτησε εμβόλιμα να επισκεφτεί το Σουφλί
, ώστε σε μια τόσο σημαδιακή ημέρα, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της πολιτείας στους στρατιωτικούς που υπηρετούν εκεί
. Μάλιστα, μετά τη Λέσχη Αξιωματικών
, ο Πιερρακάκης
έκανε και μια βόλτα στα πασίγνωστα για τα μεταξωτά τους καταστήματα της περιοχής, συνομιλώντας με τους κατοίκους.
Η μάχη για την ευελιξία και ο Παπασταύρου
-Κεντρικό αίτημα της Ελλάδας σε όλα τα συμβούλια υπουργών της ΕΕ
είναι να υπάρξει η αναγκαία ευελιξία, στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια
που έχει ήδη εγκριθεί, ώστε να χρηματοδοτηθούν και κάποια μέτρα επιδότησης της κατανάλωσης, ενώ τα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο ούτως ή άλλως. Το νήμα αυτού του αιτήματος ξαναπιάνει σήμερα ο Σταύρος Παπασταύρου
που θα βρίσκεται στο Λουξεμβούργο
, στο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας, ενώ το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι στις 9 Νοεμβρίου
, οπότε και συνεδριάζει το Eurogroup
υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη
.
Δεν υπάρχει πλέον deal για την Attica Group
-Περνάμε τώρα στα νέα της αγοράς, ξεκινώντας από τον ακτοπλοϊκό όμιλο Attica Group
και τις πληροφορίες που γράψαμε πρόσφατα για την αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις της Goldman Sachs Asset Management,
η οποία συμμετείχε σε ένα κοινό σχήμα με το K Group
της οικογένειας Κυριακού
και το Qatar Investment Authority
με στόχο την απόκτηση της Attica Group. Η αρχική εικόνα ήταν ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται από την πλευρά του Θ. Κυριακού
για την αγορά μειοψηφικού πακέτου του ακτοπλοϊκού ομίλου. Ωστόσο, από νεότερες πληροφορίες τώρα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον deal για την Attica Group
. Η εξέλιξη θα μεταφέρει μια κάποια πίεση στην Τράπεζα Πειραιώς
, καθώς ο SSM
θέλει να δει την τράπεζα να πουλάει τις μη τραπεζικές συμμετοχές της με εξαίρεση τον κλάδο υγείας. Τώρα όσον αφορά τις φημολογίες ότι μόλις μαθεύτηκε το ναυάγιο του deal γιορτάστηκε με ένα μίνι πάρτι στο γραφείο του Κ. Μάγειρα
με συμμετοχή στενών συνεργατών, πρακτόρων κ.λπ. δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
DAMCO - Κοπελούζος: Κέρδη 51,85 εκατ. (από 63,7 εκατ.) και ταμείο 110,42 εκατ. (από 28,4 εκατ.)
-Υψηλές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε και το 2025 ο όμιλος Damco
της οικογένειας Κοπελούζου
. Στον όμιλο περιλαμβάνονται διάφορες εταιρείες (και συμμετοχές) με τις οποίες η οικογένεια Κοπελούζου δίνει ηχηρό «παρών» σε διάφορα μέτωπα της αγοράς, όπως οι Redex, Damlot, Prevision Clean Energy, Horizon, Novaera,
ενώ κατά τη χρήση του 2025 προστέθηκαν (με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, αντί της μεθόδου της καθαρής θέσης) λόγω αύξησης του ποσοστού συμμετοχής σε 51,25%
η Athens Metropolitan Expo
καθώς και η κατά 100%
θυγατρική της, Metropolitan Events Α.Ε.
Επιπλέον, εντός της χρήσης πωλήθηκαν οι συμμετοχές στις θυγατρικές Gepem Energy, Delta Airport Investments
καθώς και το υπολειπόμενο ποσοστό συμμετοχής στη συγγενή εταιρεία Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ήταν μειωμένος στα 217,5 εκατ. ευρώ
έναντι 306,5 εκατ. ευρώ
το 2024, ενώ τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 51,85 εκατ. ευρώ
έναντι 63,7 εκατ. ευρώ
. Να σημειώσω όμως ότι τα συσσωρευμένα κέρδη φτάνουν τα 143,76 εκατ. ευρώ
και τα ίδια κεφάλαια είναι ανεβασμένα στα 356,23 εκατ. ευρώ
έναντι 296 εκατ. ευρώ
την προηγούμενη χρήση. Αυτό που εντυπωσιάζει, πάντως, είναι το «ταμείο»
καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εκτοξεύθηκαν από 28,4 εκατ. ευρώ
στην έναρξη της περιόδου, στα 110,42 εκατ. ευρώ
κατά τη λήξη της. Κάτι που αποδίδεται στις αυξημένες χρηματοροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες κατά 79,39 εκατ. ευρώ
. Αξίζει να αναφερθεί ακόμη ότι στις επισημάνσεις της διοίκησης τονίζεται -μεταξύ άλλων- πως «αβεβαιότητα για την εταιρεία και τον όμιλο αποτελούν πέραν από την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς, η ενεργειακή μετάβαση η οποία πέραν των άλλων προβλημάτων έχει οδηγήσει σε ανατίμηση των υλικών, η δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο της κατασκευής, η καθυστέρηση στη δημοπράτηση νέων κατασκευαστικών έργων, ο περιορισμός του περιθωρίου κέρδους, και η καθυστέρηση εξόφλησης των πελατών τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την μελλοντική ρευστότητα της εταιρείας».
Στο Ελληνικό τα νέα γραφεία της Costamare
-Οικόπεδο στο business τμήμα της έκτασης του Ελληνικού
αγόρασε ο ναυτιλιακός όμιλος Costamare
προκειμένου να κατασκευάσει κτήριο γραφείων. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν πρόκειται για επένδυση με στόχο την εκμετάλλευση, καθώς το κτήριο που θα αναγερθεί προορίζεται να στεγάσει τις υπηρεσίες των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων της οικογένειας. Ο Αχ. Κωνσταντακόπουλος
-μέσω της ΤΕΜΕΣ
και σε συνεργασία με τη Lamda-
προχωρεί παράλληλα και σε στρατηγική επένδυση στο Ελληνικό για τη δημιουργία δύο ξενοδοχείων και κατοικιών.
Γεφύρι της Αρτας η Γραμμή 4
-Αν τελικά αποδειχθεί ότι η ξαφνική πλημμύρα στα υπόγεια του κτηρίου του υπουργείου Εξωτερικών
-στη συμβολή Πανεπιστημίου και Βασιλίσσης Σοφίας- σχετίζεται πράγματι με τις εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό,
κάτι που αρνείται η Ελληνικό Μετρό ΑΕ,
τότε το έργο θα εξελιχθεί σε γεφύρι της Αρτας.
Θετικοί οιωνοί για την Coca-Cola HBC
-Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων της The Coca-Cola Company
για το γ΄ τρίμηνο του 2026
δημιουργεί θετικές ενδείξεις για την Coca-Cola HBC
, καθώς επιβεβαιώνει τη διατήρηση ισχυρής δυναμικής στους όγκους πωλήσεων και την ανθεκτικότητα της ζήτησης στην περιοχή EMEA
. Ειδικότερα, οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 5%
, με οργανική ανάπτυξη εσόδων 7%
και θετικό μίγμα τιμών 1%
, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη σε σταθερό νόμισμα ενισχύθηκαν κατά 7%
, υποστηριζόμενα μεταξύ άλλων από χαμηλότερο κόστος πωληθέντων. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η αύξηση κατά 16%
των παγκόσμιων πωλήσεων Coca-Cola Zero Sugar
, καθώς και η ειδική αναφορά της μητρικής στη θετική εμπορική δυναμική της ελληνικής αγοράς μέσω της νέας συσκευασίας Supercan 500ml
. Οι τάσεις αυτές λειτουργούν υποστηρικτικά για τις προοπτικές όγκων και περιθωρίων της CCHBC
, η οποία είχε ήδη καταγράψει οργανική αύξηση εσόδων 9,6%
και όγκων 7,5%
στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Παράλληλα, η αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων της μητρικής ενισχύει την εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα του δικτύου πωλήσεων της Coca-Cola. Τα αποτελέσματα πωλήσεων της CCHBC για το γ΄ τρίμηνο
θα ανακοινωθούν το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου
.
Real estate και τουριστική ανάπτυξη στην Διώρυγα Κορίνθου
-Μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2027
αναμένεται να ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων στη Διώρυγα Κορίνθου
, στο πλαίσιο των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης των πρανών που ξεκίνησαν το 2021, σε συνέχεια και της ζημιάς που είχε προκληθεί προ εξαετίας. Η Α.Ε.ΔΙ.Κ.
ή αλλιώς η «Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου» που εντάσσεται στη μεγάλη ομπρέλα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου
(πρώην Υπερταμείου) είχε πέρυσι κύκλο εργασιών 6,3 εκατ. ευρώ
έναντι 5,2 εκατ. ευρώ
του 2024, εμφανίζοντας αύξηση 20%
με τη διέλευση μεγαλύτερων και περισσότερων πλοίων. Η εταιρεία είχε πέρυσι κέρδη προ φόρων 1,62 εκατ. ευρώ
έναντι κερδών 741 χιλ. ευρώ
την προηγούμενη χρήση κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών. Οι εκτιμήσεις ως προς τον τζίρο αναφέρουν ότι όταν ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες τα έσοδα θα φτάσουν τα 10 εκατ. ευρώ
. Με βάση τον μελλοντικό σχεδιασμό, τα πλάνα περιλαμβάνουν και real estate στην ευρύτερη περιοχή της Διώρυγας δεδομένου ότι μέχρι σήμερα ο χώρος αξιοποιείται μόνο σαν ένας άξονας διέλευσης. Το σχέδιο αξιοποίησης, το οποίο μάλιστα είχε παρουσιαστεί κατά ένα μέρος και στο πλαίσιο της τελευταίας ΔΕΘ, περιλαμβάνει περίπου 180-185 στρέμματα στα Ίσθμια και την Ποσειδωνία
προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πιο ολοκληρωμένος τουριστικός προορισμός. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα ανάπτυξη δεν θα περιοριστεί σε μια μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά θα επιχειρήσει να οργανώσει συνολικά την περιοχή γύρω από τη Διώρυγα, ενώ η πολεοδομική ωρίμανση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με στόχο ακόμη και μέσα στο επόμενο έτος να μπορεί να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός αξιοποίησης
. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται θεματικά και πολιτιστικά στοιχεία, μουσείο, μαρίνα και μικρή ξενοδοχειακή μονάδα
, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της ιστορίας της περιοχής.
Ανεξάρτητα μέλη αλλά όχι μόνον στα χαρτιά
-Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών
ανοίγει ξανά τη συζήτηση για την ανεξαρτησία των μελών των διοικητικών συμβουλίων
, βάζοντας στο μικροσκόπιο τις σχέσεις τους με ισχυρούς μετόχους και επιχειρηματικά συμφέροντα. Η αλλαγή έχει δύο όψεις. Από τη μία, καταργείται από την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020
η αυτοτελής διατύπωση που απέκλειε από την ανεξάρτητη ιδιότητα μέλη με συμμετοχή άνω του 0,5%
στο μετοχικό κεφάλαιο. Από την άλλη, το όριο του 0,5%
εντάσσεται στα κριτήρια εξάρτησης της νέας παραγράφου 2, ενώ διατηρείται η πρόβλεψη για όσους εκπροσωπούν μετόχους με τουλάχιστον 5% των δικαιωμάτων ψήφου
, χωρίς γραπτές οδηγίες. Για τις τράπεζες, όπου οι ισχυροί μέτοχοι έχουν ενεργό ρόλο, το ερώτημα που ανακύπτει είναι: Ποιος είναι πραγματικά ανεξάρτητος και ποιος απλώς φέρει τον τίτλο;
Η επαγγελματική σχέση με έναν βασικό μέτοχο δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει εξάρτηση. Αλλά η νέα διατύπωση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη να εξετάζονται οι πραγματικές σχέσεις και όχι μόνο οι τυπικοί χαρακτηρισμοί, καθώς η ανεξαρτησία του Δ.Σ. κρίνεται στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά.
Γερουσιαστής ζητά από τον Μαρτίνο ανάκληση τάνκερ με ρωσικό ντίζελ
-Μαθαίνω ότι ένα μάλλον άβολο «ραβασάκι» από την Ουάσιγκτον έφτασε στη Γλυφάδα. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ
ζητά από τον Θανάση Μαρτίνο
να ανακαλέσει το δεξαμενόπλοιο AGIOI FANENDES
, που, σύμφωνα με την επιστολή του, μεταφέρει περίπου 40.000 τόνους ρωσικού ντίζελ
με δηλωμένο προορισμό τη Νέα Υόρκη
και το Νιου Τζέρσεϊ
. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει ειδική άδεια για τις σχετικές εισαγωγές, αλλά ο γερουσιαστής αμφισβητεί ότι αυτή αρκεί για να παρακαμφθεί η απαγόρευση που ψήφισε το Κογκρέσο το 2022. Κοινώς, η Ουάσιγκτον διαφωνεί με τον εαυτό της και η ελληνική ναυτιλιακή βρίσκεται στη μέση. Ο Μπλούμενταλ ζητά απαντήσεις έως τις 31 Οκτωβρίου -
ήτοι ποιος πουλάει, ποιος αγοράζει, ποιος ναυλώνει, ποιος ασφαλίζει και τι οδηγίες έχουν δώσει οι αμερικανικές αρχές. Ολόκληρη η αλυσίδα του φορτίου στο μικροσκόπιο. Η… «παρανομία» αποτελεί θέση του γερουσιαστή, όχι επιβεβαιωμένη δικαστική κρίση.
Το πολιτικό μήνυμα, πάντως, είναι σαφές. Η άδεια του υπουργείου Οικονομικών δεν εξασφαλίζει ήσυχο ταξίδι στο Κογκρέσο.
Ο Τσάκος βάζει τη γεωπολιτική στο «πράσινο» τραπέζι
-Γεωπολιτική, ενεργειακή ασφάλεια και περιβάλλον θα βάλει στην ίδια ατζέντα ο Νίκος Τσάκος
, σήμερα 29 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη
. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της TEN
θα είναι κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο της NAMEPA
, με αντικείμενο τις αλλαγές στο διεθνές εμπόριο και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον συνδυασμό, αφού η διοργάνωση ζητά να συζητηθεί πώς συμβαδίζουν το εμπόριο και η προστασία των θαλασσών, ενώ η παρέμβαση Τσάκου φέρνει στο τραπέζι και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού
. Για έναν πλοιοκτήτη που μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αυτά μεταφράζονται σε αποφάσεις για πλοία, διαδρομές και επενδύσεις. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η αμερικανική Ακτοφυλακή
και ο Jan-Willem van den Dijssel
της Cargill Ocean Transportation
, ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία της NAMEPA. Άρα, το ακροατήριο θα περιλαμβάνει εκπροσώπους τόσο της εποπτείας, όσο και της εμπορικής πλευράς των μεταφορών.
Οι εφοπλιστές ανοίγουν το ταμείο
-Στη ναυτιλία οι καλές σχέσεις με τους επενδυτές περνούν και από το… ταμείο. Και, όπως φαίνεται, στα ελληνικά εφοπλιστικά γραφεία υπάρχει κινητικότητα για να μείνουν οι μέτοχοι ευχαριστημένοι. Η Tsakos Energy Navigation
ανεβάζει στο 1 δολάριο ανά κοινή μετοχή
την πρώτη εξαμηνιαία καταβολή, διπλασιάζοντάς την έναντι της αντίστοιχης του 2026, με πληρωμή τον Ιανουάριο του 2027
. Βάζει δίπλα και εγκρίσεις επαναγορών έως 150 εκατ. δολάρια
, στέλνοντας ευδιάκριτο μήνυμα στην αγορά. Για το συνολικό μέρισμα του 2027, πάντως, κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά της. Στην Dynagas LNG Partners
το ραντεβού αφορά τους προνομιούχους της Σειράς Α
. Περίπου 1,69 εκατ. δολάρια
θα κατευθυνθούν στους συγκεκριμένους κατόχους στις 12 Νοεμβρίου
. Η Capital Maritime Finance
, πάλι, βάζει τη μερισματική υπόσχεση στη βιτρίνα της σχεδιαζόμενης εισόδου της στο Χρηματιστήριο Αθηνών
. Στόχος, η διανομή 60%-70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών
, ανά τρίμηνο. Η έγκριση συγκεκριμένου ποσού μένει για τη συνέχεια. Επίσης, η AI OKTO
ανακοίνωσε 3,50 δολάρια ανά κοινή μετοχή
, σε μετρητά ή μετοχές, υπό τους όρους της ανακοίνωσης, με ειδική διαδικασία μεταβίβασης του δικαιώματος.
Τα πρώτα σημάδια αναστάτωσης στις τραπεζικές καταθέσεις της Γαλλίας
-Η αλήθεια είναι πως ο Ρόμπιν Μπρουκς
, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του IIF,
δεν είναι πολύ φανατικός οπαδός της Ενωμένης Ευρώπης και του Ευρώ. Αντιθέτως. Χθες όμως, ενόψει της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
, δημοσίευσε εννέα γραφήματα
που έχουν το δικό τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταγράφουν τις μηνιαίες ροές καταθέσεων νοικοκυριών σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ιρλανδία αλλά και στην «ομάδα ελέγχου» Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία. Από το 2004 έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Προφανώς σημείο καμπής, η κόκκινη γραμμή σε κάθε γράφημα είναι ο Ιούλιος του 2012
, το «whatever it takes» του Ντράγκι
. Σήμερα, ο Μπρουκς παραδέχεται ότι δεν καταγράφεται πουθενά η χαοτική φυγή καταθέσεων του 2011-12 (τα -6 δισ. της Ελλάδας
τον Μάιο του 2012 ή τα -15 δισ. της Ιταλίας
το 2011). Από την άλλη όμως πλευρά, γίνεται φανερό από τα στοιχεία του Μπρουκς ότι τον Σεπτέμβριο οι γερμανικές και ολλανδικές τράπεζες είδαν αξιοσημείωτες εισροές, ενώ οι γαλλικές και οι ιταλικές τράπεζες είχαν εκροές. Μικρές, αλλά με το «σωστό» πρόσημο για όποιον θυμάται πώς αρχίζουν αυτά. Οι ρυθμιζόμενοι λογαριασμοί αποταμίευσης (Livret A
κ.ά.) κατέγραψαν εκροές €5,3 δισ. τον Σεπτέμβριο
, διπλάσιες από πέρυσι, επιβεβαιώνει η Jefferies
. Η Macquarie
στις αναλύσεις της προειδοποιεί ανοιχτά ότι η κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία μπορεί να οδηγήσει σε φυγή καταθέσεων (deposit flight)
. Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι ακριβώς αντίστροφη. Η ΤτΕ
ανακοίνωσε χθες καταθέσεις ιδιωτικού τομέα €227,2 δισ. (+€2,8 δισ. τον Σεπτέμβριο)
, με τα νοικοκυριά στα €157,3 δισ.
(υψηλό από τον Αύγουστο του 2011). Η χώρα που άνοιξε τον χορό το 2010 είναι σήμερα σταθερός «περιφερειακός» τραπεζικός πόλος με συνεχείς, αδιάλειπτες εισροές καταθέσεων.
Η Ελληνίδα που απογείωσε τα 20 δισ.
-Η Αγλαΐα Παπαδοκοκολάκη
μεγάλωσε στο Blacktown του Σίδνεϊ
. Η 25χρονη Ελληνίδα ήταν η πιλότος στην ιστορική πτήση JQ362 της Jetstar
που απογειώθηκε στις 11:22 της Κυριακής 25 Οκτωβρίου
, για το Gold Coast
. Ήταν η πρώτη εμπορική πτήση από το Western Sydney International
, το πρώτο μεγάλο νέο αεροδρόμιο της Αυστραλίας, μετά το Τουλαμαρίν της Μελβούρνης το 1970. Προφανώς το Airbus A320
ήταν γεμάτο από ενθουσιασμένους επιβάτες. Σ’ αυτή την ιστορία υπάρχει ενδιαφέρον παρασκήνιο. Το αεροδρόμιο βρίσκεται στο Badgerys Creek
, 45 χλμ. δυτικά του κέντρου. Κόστισε 5,3 δισ. δολάρια Αυστραλίας
. Ανήκει εξ ολοκλήρου στο ομοσπονδιακό Δημόσιο μέσω της WSA Co
και όχι σε funds, όπως το Kingsford Smith. Αν προστεθούν το μετρό (11 δισ.)
και οι οδικές υποδομές (4,4 δισ.)
, η συνολική επένδυση φτάνει σχεδόν τα 20 δισ.
Η χωρητικότητα του αεροδρομίου είναι σήμερα 10 εκατ. επιβάτες
στην πρώτη φάση και 82 εκατ.
θεωρητικά έως τη δεκαετία του 2060. Το νέο αεροδρόμιο λειτουργεί 24 ώρες
, ενώ το παλιό, κλείνει με νόμο του 1996 μεταξύ 23:00 και 06:00
. Για μια αεροπορική εταιρεία, ένα αεροσκάφος που πετά τη νύχτα αντί να κοιμάται, είναι καθαρό περιθώριο κέρδους. Γι’ αυτό ο όμιλος Qantas
έσπευσε πρώτος με 15 αεροσκάφη
μέσα στον πρώτο χρόνο. Από αυτά, 10 είναι της Jetstar
και 5 της μητρικής
η οποία όμως σχεδιάζει την εμφάνισή της όχι νωρίτερα από τις 28 Μαρτίου 2027
. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα κι αυτό βρίσκεται στο έδαφος. Η γραμμή μετρό των 11 δισ.
που θα συνέδεε το αεροδρόμιο με το St Marys σε 15 λεπτά
, δεν θα ανοίξει πριν από τα τέλη του 2027
, ίσως και μέσα 2028
, εξαιτίας της κόντρας με την κοινοπραξία κατασκευής η οποία αξιώνει υπέρβαση του προϋπολογισμού έως 2,2 δισ.
Μέχρι να επιλυθεί η σύγκρουση, υπάρχει δωρεάν λεωφορείο κάθε 30’
και ταξί που κοστίζει περισσότερο από το εισιτήριο των 59 δολαρίων της Jetstar
.
Βραζιλία: Οι αγορές ψήφισαν, αλλά ξέχασαν την κάλπη
-Οι αγορές είχαν βγάλει Πρόεδρο στη Βραζιλία
. Μόνο που οι Βραζιλιάνοι είχαν άλλη γνώμη. Οι επενδυτές που πόνταραν στον Φλάβιο Μπολσονάρου
προεξόφλησαν δημοσιονομική πειθαρχία και χαμηλότερα επιτόκια αλλά όταν επανεξελέγη ο Λούλα
, έσπευσαν να ανακαλύψουν την αβεβαιότητα. Ο Bovespa έχασε 13,9%
, το ρεάλ 8%
και το εκλογικό στοίχημα μετατράπηκε σε ακριβό μάθημα διαχείρισης κινδύνου. Βεβαίως, οι ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά έχουν βάση: με έλλειμμα κοντά στο 8% του ΑΕΠ
και βασικό επιτόκιο 13,75%
, οι προεκλογικές υποσχέσεις χρειάζονται κάτι περισσότερο από ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Αλλά υπάρχει μια μικρή ειρωνεία όταν εκείνοι που υποτίθεται ότι τιμολογούν όλα τα ενδεχόμενα εμφανίζονται έκπληκτοι επειδή πραγματοποιήθηκε το ένα από τα δύο ενδεχόμενα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι επενδυτές έχουν πολιτικές προτιμήσεις, αλλά ότι μερικές φορές περνούν τις προβλέψεις για βεβαιότητες. Τώρα ο Λούλα καλείται να εξηγήσει πώς θα χρηματοδοτήσει τις δεσμεύσεις του, ενώ οι διαχειριστές θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί τα χαρτοφυλάκιά τους είχαν τόση εμπιστοσύνη στο δικό τους εκλογικό αποτέλεσμα. Ο επόμενος υπουργός Οικονομικών θα παραλάβει, λοιπόν, δύο λογαριασμούς: εκείνον των υποσχέσεων της κυβέρνησης και εκείνον των προσδοκιών της αγοράς. Το δύσκολο είναι ότι και οι δύο θέλουν εξόφληση, αλλά κανείς δεν προσφέρεται να πληρώσει την προκαταβολή.
Τα γκολ δεν πουλάνε μπέργκερς
-Επειτα από 32 ολόκληρα χρόνια
, η McDonald’s
αποφάσισε να βάλει τέλος στη χορηγία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου
. Τα περιβόητα μπέργκερς στήριζαν όλα τα Μουντιάλ, από εκείνο των ΗΠΑ του 1994
έως το Μουντιάλ των ΗΠΑ του 2026
. Η συμφωνία ανανεώθηκε το 2023 για το γυναικείο τουρνουά της Αυστραλίας και το φετινό ανδρικό. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά, δεν θα ανανεωθεί όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της FIFA
στο Adweek
, που αποκάλυψε την είδηση. Η McDonald’s έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι η απόφασή της δεν σχετίζεται με τα πρόσφατα δημοσιεύματα για το ακυρωθέν σχέδιο Ινφαντίνο
, να πουληθεί σε private equity μερίδιο από τα μελλοντικά κέρδη των Μουντιάλ. Η ουσία βρίσκεται στα οικονομικά μεγέθη. Η φετινή καμπάνια της Wieden+Kennedy
, με Μπέκαμ, Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον και Γιαμάλ
σε 110 χώρες
, ήταν η μεγαλύτερη διαφημιστική επένδυση της McDonald’s για το 2026. Στα αποτελέσματα β΄ τριμήνου, ο CFO Ίαν Μπόρντεν
παραδέχθηκε ότι η απόδοση της διαφήμισης «υστέρησε έναντι των προσδοκιών μας». Οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν μόλις 0,8%
, από 2,5%
ένα χρόνο πριν. Γύρισαν ελαφρώς αρνητικές τον Ιούλιο. Σε παγκόσμιο επίπεδο +1,3% έναντι +3,8%
. Η Kantar
μέτρησε ότι μόνο 24% των Αμερικανών ενηλίκων
συνέδεαν τη McDonald’s με το Μουντιάλ, πίσω από Coca-Cola (36%)
και Adidas (27%)
. Όλες αυτές οι μάρκες έχουν ξοδέψει περίπου 1,4 δισ. δολάρια
σε διαφήμιση Μουντιάλ μόνο στις ΗΠΑ. Η παγκόσμια CMO Μόργκαν Φλάτλι
είχε δώσει το στίγμα ήδη τον Σεπτέμβριο. «Έχουμε γίνει υπερβολικά εξαρτημένοι από δανεική πνευματική ιδιοκτησία». Το ίδιο είπε και ο CEO Κρις Κεμπτσίνσκι
στους αναλυτές, εννοώντας «δανεικά» το Μουντιάλ και το Minecraft. Περισσότερη γεύση, ποιότητα και ψηφιακοί δημιουργοί, αυτή είναι η νέα στρατηγική «McDonald’s Next»
. Ο αθλητισμός παραμένει, αλλά με λιγότερα λεφτά. Ligue 1 McDonald’s
στη Γαλλία, All-American Games
στις ΗΠΑ. Η FIFA εισέπραξε περίπου 2,7 δισ. δολάρια
από χορηγίες και δικαιώματα μάρκετινγκ στον κύκλο 2023-2026
. Η αποχώρηση του παλαιότερου εμπορικού εταίρου της, μετά τη μεγαλύτερη καμπάνια του, είναι το χειρότερο δυνατό μήνυμα προς τους υπόλοιπους. Ένα Μουντιάλ προσφέρει πλανητική εμβέλεια, αλλά συμπυκνωμένη σε 4 εβδομάδες κάθε 4 χρόνια
.