-Χαίρετε, η Ευρώπη ζει από χθες μια νέα σιδηροδρομική τραγωδία -την τρίτη στη σειρά στην Ισπανία- με πολλούς νεκρούς και ακόμα περισσότερα ερωτηματικά για ένα μέσον που θεωρείτο ασφαλέστατο τα τελευταία χρόνια. Και μας θυμίζει φυσικά τη δική μας τραγωδία στα Τέμπη, μάλλον ανθρώπινα λάθη στο κέντρο διοίκησης, ασχέτως με την τροπή που πήρε και αργότερα και την ακραία και χυδαία πολιτική εκμετάλλευση η οποία στο τέλος γέννησε ακόμα και πολιτικές καριέρες. Κατά τα λοιπά, θέμα της χθεσινής ημέρας ήταν και οι εκλογές στο Ισραήλ, όπως αναμενόταν δεν επρόκειτο να σχηματισθεί μονοκομματική κυβέρνηση (ποτέ δεν συνέβαινε) ο Νετανιάχου κράτησε μάλλον καλύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν, αλλά συμμαχία με τον δεύτερο Αϊζενκότ και πρωθυπουργό τον ίδιο δεν παίζει να γίνεται. Δεν αποκλείεται να πάνε σε δεύτερες κάλπες αν και ο δρόμος είναι μακρύς, από αρκετές ημέρες έως και μήνες. Στην Αθήνα μετά την εθνική εορτή και αρκετές κατά τόπους παρελάσεις που ακυρώθηκαν τζάμπα λόγω κακοκαιρίας που δεν ήταν και τόσο έντονη, ασχολούμαστε ακόμα με τα σκάνδαλα της φοροδιαφυγής και κυρίως με αυτό του Χωριάτικου το οποίο δεν νομίζω να έχει ξαναϋπάρξει σε έκταση. Μιλώντας με πολύ και απλό -εκτός της πιάτσας μας- κόσμο διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ήξερε ότι κάτι συμβαίνει με αυτά τα μαγαζιά του συγκεκριμένου τύπου και φυσικά το ερώτημα όλων ήταν πώς και τον θυμήθηκαν ή έστω πώς και τον έπιασαν τώρα. Επίσης στο μυαλό του καχύποπτου Έλληνα αποκλείεται να βγάλει την ωραία ιστορία ότι Μητσοτάκης με τον Χρυσοχοΐδη πάτησαν το κουμπί λίγους μήνες προ των εκλογών να πιάσουν «μεγάλα ψάρια» για να φτιάξουν λίγο το κλίμα που βαράει κόκκινο στη διαφθορά. Δεν συνδέονται οι ιστορίες και δεν έγινε λόγω εκλογών, αλλά ότι απελευθερώθηκαν δυνάμεις έντιμων ανθρώπων που έκαναν τους τελευταίους 12-18 μήνες κανονικά τη δουλειά τους στην Αστυνομία είναι αλήθεια. Ότι όσοι την έκαναν τη δουλειά τους δέχτηκαν απειλές για τη ζωή τους, προτάσεις εξαγοράς και δωροδοκίας είναι επίσης αληθές. Ότι υπάρχει πολλή διαφθορά στην αστυνομία, στις εφορίες, στον ΕΦΚΑ και στους δήμους, επίσης σωστό είναι. Ξαναλέω -άνευ οφέλους- ότι κομβικό πρόσωπο σε όλα όσα συμβαίνουν τώρα είναι ο Χρυσοχοΐδης γιατί συνδυάζει εκτός από την εντιμότητα και την αποφασιστικότητα και το know how στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος πλην της τρομοκρατίας, που το έχει αποδείξει στο παρελθόν. Δύσκολα πράγματα και «δύσκολα παιδιά» γιατί δυστυχώς έχουμε ως χώρα βαλκανικά στοιχεία και φυσικά μεγάλες ανοχές και αντοχές στη διαφθορά, από πάνω έως κάτω. Ωραία βέβαια όλα αυτά με τους Αντάρες και τους... φουρνάρηδες, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε και τίποτα πιο πάνω, αν με εννοείτε...

Βγήκε πάλι το καλεντάρι των εκλογών

Ξαναβγαίνουν οι υπουργοί στον δρόμο

Η συζήτηση με τα σουτζουκάκια

Η Νέα Υόρκη και ο Τούρκος υποψήφιος

Η έκτακτη επίσκεψη Πιερρ στο Σουφλί

Η μάχη για την ευελιξία και ο Παπασταύρου

Δεν υπάρχει πλέον deal για την Attica Group

DAMCO - Κοπελούζος: Κέρδη 51,85 εκατ. (από 63,7 εκατ.) και ταμείο 110,42 εκατ. (από 28,4 εκατ.)

Στο Ελληνικό τα νέα γραφεία της Costamare

Γεφύρι της Αρτας η Γραμμή 4

Θετικοί οιωνοί για την Coca-Cola HBC

Real estate και τουριστική ανάπτυξη στην Διώρυγα Κορίνθου

Ανεξάρτητα μέλη αλλά όχι μόνον στα χαρτιά

Γερουσιαστής ζητά από τον Μαρτίνο ανάκληση τάνκερ με ρωσικό ντίζελ

Ο Τσάκος βάζει τη γεωπολιτική στο «πράσινο» τραπέζι

Οι εφοπλιστές ανοίγουν το ταμείο

Τα πρώτα σημάδια αναστάτωσης στις τραπεζικές καταθέσεις της Γαλλίας

Η Ελληνίδα που απογείωσε τα 20 δισ.

Βραζιλία: Οι αγορές ψήφισαν, αλλά ξέχασαν την κάλπη

Τα γκολ δεν πουλάνε μπέργκερς

-Στα πολιτικά τώρα, η πρόσφατη ατάκα τουότι στιςθα ήταν μία καλή ημερομηνία για εκλογές έδωσε το έναυσμα για νέα σενάρια, με διάφορους να ψάχνονται για τις Κυριακές του Απριλίου, του Μαΐου και του Ιουνίου. Εγώ να σας πω ότι η αρμόδια πηγή μου με ενημέρωσε ότι ο βαρύς εκλογικός σχεδιασμός της, με αλλεπάλληλες περιοδείες τουκαι των κορυφαίων στελεχών, θα ξεκινήσει να εξελίσσεται από τον Μάρτιο και μετά. Και αυτή την ώρα ο σχεδιασμός γίνεται με δύο πιθανά σενάρια,-Στο ενδιάμεσο, από σήμερα ηξεκινά ξανά τις περιοδείες υπουργών σε κρίσιμες περιφέρειες. Στόχος είναι να γίνεται μία τέτοια περιοδεία που θα καλύπτει όλους τους νομούς ανά μήνα. Από σήμερα το βάρος πέφτει στην, με αρκετούς υπουργούς να επισκέπτονται την, τα, τηκαι την. Τον συντονισμό της προβολής του κυβερνητικού έργου έχει ο υφυπουργός, ενώ κάθε φορά θα γίνεται και μία συνεδρίαση στη νομαρχιακή οργάνωση του κυβερνώντος κόμματος με παρόντες τον γραμματέα, τονκαι τον-Το βράδυ πριν από την παρέλαση οδείπνησε με τονστητης Παύλου Μελά, έφαγαν τα ονομαστά σουτζουκάκια και τον γύρο του μαγαζιού μαζί με τις απαραίτητες αλοιφές και έβαλαν στη μέση ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί. Ωτακουστές της συζήτησης δεν υπήρχαν, αλλά καταλαβαίνω ότι -εκτός από τα τρέχοντα- σίγουρα συζητήθηκαν τα, όπου τα σύννεφα πυκνώνουν και, καθώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το. Άλλωστε, ενημέρωση από τον Μητσοτάκη στον Τασούλα δεν έγινε, συνεπώς έγινε προχθές μετά φαγητού. Λογικά πάντως συζητήθηκαν και τα εσωτερικά θέματα της παράταξης, όπως η ομιλίακαι οι κινήσεις. Και επειδή ακούγονται διάφορα σενάρια για κάποια κυοφορούμενη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Καραμανλή, δεν τη θεωρώ και πολύ πιθανή.-Στα τρέχοντα της ημέρας, οαναχώρησε νωρίς χθες από την παρέλαση της Θεσσαλονίκης για να γυρίσει στην Αθήνα και να πάρει εμπορική πτήση για τη, καθώς σήμερα έχει υποχρεώσεις στονκαι προεδρεύει το απόγευμα σε ανοιχτή συζήτηση στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας τουμε θέμα τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τη θαλάσσια ασφάλεια. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ήδη από το Σαββατοκύριακο ο, ενώ οι Τούρκοι μεταδίδουν πληροφορίες ότι η Άγκυρα μιλάει με διάφορα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας προκειμένου να σπάσει το αδιέξοδο στην επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού, προτείνοντας τον πολύ έμπειρο διπλωμάτη. Δεν νομίζω να περπατήσει και πολύ η περίπτωσή του, αλλά οπροσπαθεί να παίξει ρόλο, γι’ αυτό και μίλησε τηλεφωνικά προχθές και με τον-Σας έγραψα προχθές για το, να σας πω και τη συνέχεια. Ύστερα από την Καβάλα, την Ξάνθη και τη Δράμα, ο υπουργός Οικονομικών βρέθηκε από το βράδυ της Τρίτης στην. Εκεί, παραμονή της εθνικής επετείου, συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση τηςγια τον ρόλο των περιφερειών στο αύριο της χώρας, σε μια πολύ γεμάτη αίθουσα. Χθες το πρόγραμμά του Πιερρ περιλάμβανε συμμετοχή στους εορτασμούς για τηνκαι στη συνέχεια περιοδεία μέχρι την Ορεστιάδα. Ωστόσο, ο πρόεδρος τουδεν έμεινε στα προγραμματισμένα, καθώς ζήτησε εμβόλιμα να επισκεφτεί το, ώστε σε μια τόσο σημαδιακή ημέρα, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της πολιτείας. Μάλιστα, μετά τη, οέκανε και μια βόλτα στα πασίγνωστα για τα μεταξωτά τους καταστήματα της περιοχής, συνομιλώντας με τους κατοίκους.-Κεντρικό αίτημα της Ελλάδας σε όλα τα συμβούλια υπουργών τηςείναι να υπάρξει η αναγκαία ευελιξία, στο πλαίσιο τηςπου έχει ήδη εγκριθεί, ώστε να χρηματοδοτηθούν και κάποια μέτρα επιδότησης της κατανάλωσης, ενώ τα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο ούτως ή άλλως. Το νήμα αυτού του αιτήματος ξαναπιάνει σήμερα οπου θα βρίσκεται στο, στο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας, ενώ το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι στις, οπότε και συνεδριάζει τουπό τον-Περνάμε τώρα στα νέα της αγοράς, ξεκινώντας από τον ακτοπλοϊκό όμιλοκαι τις πληροφορίες που γράψαμε πρόσφατα για την αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις τηςη οποία συμμετείχε σε ένα κοινό σχήμα με τοτης οικογένειαςκαι τομε στόχο την απόκτηση της Attica Group. Η αρχική εικόνα ήταν ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται από την πλευρά τουγια την αγορά μειοψηφικού πακέτου του ακτοπλοϊκού ομίλου. Ωστόσο, από νεότερες πληροφορίες τώρα, φαίνεται ότι. Η εξέλιξη θα μεταφέρει μια κάποια πίεση στην, καθώς οθέλει να δει την τράπεζα να πουλάει τις μη τραπεζικές συμμετοχές της με εξαίρεση τον κλάδο υγείας. Τώρα όσον αφορά τις φημολογίες ότι μόλις μαθεύτηκε το ναυάγιο του deal γιορτάστηκε με ένα μίνι πάρτι στο γραφείο τουμε συμμετοχή στενών συνεργατών, πρακτόρων κ.λπ. δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.-Υψηλές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε και το 2025 ο όμιλοςτης οικογένειας. Στον όμιλο περιλαμβάνονται διάφορες εταιρείες (και συμμετοχές) με τις οποίες η οικογένεια Κοπελούζου δίνει ηχηρό «παρών» σε διάφορα μέτωπα της αγοράς, όπως οιενώ κατά τη χρήση του 2025 προστέθηκαν (με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, αντί της μεθόδου της καθαρής θέσης) λόγω αύξησης του ποσοστού συμμετοχής σεκαθώς και η κατάθυγατρική της,Επιπλέον, εντός της χρήσης πωλήθηκαν οι συμμετοχές στις θυγατρικέςκαθώς και το υπολειπόμενο ποσοστό συμμετοχής στη συγγενή εταιρείαΟ κύκλος εργασιών του ομίλου ήταν μειωμένος σταέναντιτο 2024, ενώ τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σεέναντι. Να σημειώσω όμως ότι τα συσσωρευμένα κέρδη φτάνουν τακαι τα ίδια κεφάλαια είναι ανεβασμένα σταέναντιτην προηγούμενη χρήση. Αυτό που εντυπωσιάζει, πάντως, είναι τοκαθώς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εκτοξεύθηκαν απόστην έναρξη της περιόδου, στακατά τη λήξη της. Κάτι που αποδίδεται στις αυξημένες χρηματοροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες κατά. Αξίζει να αναφερθεί ακόμη ότι στις επισημάνσεις της διοίκησης τονίζεται -μεταξύ άλλων- πως «αβεβαιότητα για την εταιρεία και τον όμιλο αποτελούν πέραν από την έλλειψη ρευστότητας της αγοράς, η ενεργειακή μετάβαση η οποία πέραν των άλλων προβλημάτων έχει οδηγήσει σε ανατίμηση των υλικών, η δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο της κατασκευής, η καθυστέρηση στη δημοπράτηση νέων κατασκευαστικών έργων, ο περιορισμός του περιθωρίου κέρδους, και η καθυστέρηση εξόφλησης των πελατών τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την μελλοντική ρευστότητα της εταιρείας».-Οικόπεδο στο business τμήμα της έκτασης τουαγόρασε ο ναυτιλιακός όμιλοςπροκειμένου να κατασκευάσει κτήριο γραφείων. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν πρόκειται για επένδυση με στόχο την εκμετάλλευση, καθώς το κτήριο που θα αναγερθεί προορίζεται να στεγάσει τις υπηρεσίες των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων της οικογένειας. Ο-μέσω τηςκαι σε συνεργασία με τηπροχωρεί παράλληλα και σε στρατηγική επένδυση στο Ελληνικό για τη δημιουργία δύο ξενοδοχείων και κατοικιών.-Αν τελικά αποδειχθεί ότι η ξαφνική πλημμύρα στα υπόγεια του κτηρίου του-στη συμβολή Πανεπιστημίου και Βασιλίσσης Σοφίας- σχετίζεται πράγματι με τις εργασίες για την κατασκευή τηςκάτι που αρνείται ητότε το έργο θα εξελιχθεί σε γεφύρι της Αρτας.-Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων τηςγια τοδημιουργεί θετικές ενδείξεις για την, καθώς επιβεβαιώνει τη διατήρηση ισχυρής δυναμικής στους όγκους πωλήσεων και την ανθεκτικότητα της ζήτησης στην περιοχή. Ειδικότερα, οι όγκοι αυξήθηκαν κατά, με οργανική ανάπτυξη εσόδωνκαι θετικό μίγμα τιμών, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη σε σταθερό νόμισμα ενισχύθηκαν κατά, υποστηριζόμενα μεταξύ άλλων από χαμηλότερο κόστος πωληθέντων. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η αύξηση κατάτων παγκόσμιων πωλήσεων, καθώς και η ειδική αναφορά της μητρικής στη θετική εμπορική δυναμική της ελληνικής αγοράς μέσω της νέας συσκευασίας. Οι τάσεις αυτές λειτουργούν υποστηρικτικά για τις προοπτικές όγκων και περιθωρίων της, η οποία είχε ήδη καταγράψει οργανική αύξηση εσόδωνκαι όγκωνστο πρώτο εξάμηνο του 2026. Παράλληλα, η αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεων της μητρικής ενισχύει την εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα του δικτύου πωλήσεων της Coca-Cola. Τα αποτελέσματα πωλήσεων της CCHBC για τοθα ανακοινωθούν το πρωί της-Μέχρι τααναμένεται να ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων στη, στο πλαίσιο των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης των πρανών που ξεκίνησαν το 2021, σε συνέχεια και της ζημιάς που είχε προκληθεί προ εξαετίας. Ηή αλλιώς η «Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου» που εντάσσεται στη μεγάλη ομπρέλα του(πρώην Υπερταμείου) είχε πέρυσι κύκλο εργασιώνέναντιτου 2024, εμφανίζοντας αύξησημε τη διέλευση μεγαλύτερων και περισσότερων πλοίων. Η εταιρεία είχε πέρυσι κέρδη προ φόρωνέναντι κερδώντην προηγούμενη χρήση κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών. Οι εκτιμήσεις ως προς τον τζίρο αναφέρουν ότι όταν ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες τα έσοδα θα φτάσουν τα. Με βάση τον μελλοντικό σχεδιασμό, τα πλάνα περιλαμβάνουν και real estate στην ευρύτερη περιοχή της Διώρυγας δεδομένου ότι μέχρι σήμερα ο χώρος αξιοποιείται μόνο σαν ένας άξονας διέλευσης. Το σχέδιο αξιοποίησης, το οποίο μάλιστα είχε παρουσιαστεί κατά ένα μέρος και στο πλαίσιο της τελευταίας ΔΕΘ, περιλαμβάνει περίπουπροκειμένου να δημιουργηθεί ένας πιο ολοκληρωμένος τουριστικός προορισμός. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η νέα ανάπτυξη δεν θα περιοριστεί σε μια μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά θα επιχειρήσει να οργανώσει συνολικά την περιοχή γύρω από τη Διώρυγα, ενώ η πολεοδομική ωρίμανση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με στόχο ακόμη και μέσα στο επόμενο έτος να μπορεί να προκηρυχθεί ο. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται θεματικά και πολιτιστικά στοιχεία,, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην-Το νέο νομοσχέδιο τουανοίγει ξανά τη συζήτηση για την, βάζοντας στο μικροσκόπιο τις σχέσεις τους με ισχυρούς μετόχους και επιχειρηματικά συμφέροντα. Η αλλαγή έχει δύο όψεις. Από τη μία, καταργείται από την παράγραφο 1 του άρθρου 9 τουη αυτοτελής διατύπωση που απέκλειε από την ανεξάρτητη ιδιότητα μέλη με συμμετοχή άνω τουστο μετοχικό κεφάλαιο. Από την άλλη, το όριο τουεντάσσεται στα κριτήρια εξάρτησης της νέας παραγράφου 2, ενώ διατηρείται η πρόβλεψη για όσους εκπροσωπούν μετόχους με τουλάχιστον, χωρίς γραπτές οδηγίες. Για τις τράπεζες, όπου οι ισχυροί μέτοχοι έχουν ενεργό ρόλο, το ερώτημα που ανακύπτει είναι:Η επαγγελματική σχέση με έναν βασικό μέτοχο δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει εξάρτηση. Αλλά η νέα διατύπωση φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη να εξετάζονται οι πραγματικές σχέσεις και όχι μόνο οι τυπικοί χαρακτηρισμοί, καθώς η ανεξαρτησία του Δ.Σ. κρίνεται στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά.-Μαθαίνω ότι ένα μάλλον άβολο «ραβασάκι» από την Ουάσιγκτον έφτασε στη Γλυφάδα. Ο Αμερικανός γερουσιαστήςζητά από τοννα ανακαλέσει το δεξαμενόπλοιο, που, σύμφωνα με την επιστολή του, μεταφέρει περίπουμε δηλωμένο προορισμό τηκαι το. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει ειδική άδεια για τις σχετικές εισαγωγές, αλλά ο γερουσιαστής αμφισβητεί ότι αυτή αρκεί για να παρακαμφθεί η απαγόρευση που ψήφισε το Κογκρέσο το 2022. Κοινώς, η Ουάσιγκτον διαφωνεί με τον εαυτό της και η ελληνική ναυτιλιακή βρίσκεται στη μέση. Ο Μπλούμενταλ ζητά απαντήσεις έως τιςήτοι ποιος πουλάει, ποιος αγοράζει, ποιος ναυλώνει, ποιος ασφαλίζει και τι οδηγίες έχουν δώσει οι αμερικανικές αρχές. Ολόκληρη η αλυσίδα του φορτίου στο μικροσκόπιο.Το πολιτικό μήνυμα, πάντως, είναι σαφές. Η άδεια του υπουργείου Οικονομικών δεν εξασφαλίζει ήσυχο ταξίδι στο Κογκρέσο.-Γεωπολιτική, ενεργειακή ασφάλεια και περιβάλλον θα βάλει στην ίδια ατζέντα ο, σήμερα. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος τηςθα είναι κεντρικός ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο της, με αντικείμενο τις αλλαγές στο διεθνές εμπόριο και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον συνδυασμό, αφού η διοργάνωση ζητά να συζητηθεί πώς συμβαδίζουν το εμπόριο και η προστασία των θαλασσών, ενώ. Για έναν πλοιοκτήτη που μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αυτά μεταφράζονται σε αποφάσεις για πλοία, διαδρομές και επενδύσεις. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ηκαι οτης, ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία της NAMEPA. Άρα, το ακροατήριο θα περιλαμβάνει εκπροσώπους τόσο της εποπτείας, όσο και της εμπορικής πλευράς των μεταφορών.-Στη ναυτιλία οι καλές σχέσεις με τους επενδυτές περνούν και από το… ταμείο. Και, όπως φαίνεται, στα ελληνικά εφοπλιστικά γραφεία υπάρχει κινητικότητα για να μείνουν οι μέτοχοι ευχαριστημένοι. Ηανεβάζει στοτην πρώτη εξαμηνιαία καταβολή, διπλασιάζοντάς την έναντι της αντίστοιχης του 2026, με πληρωμή τον. Βάζει δίπλα και εγκρίσεις επαναγορών έως, στέλνοντας ευδιάκριτο μήνυμα στην αγορά. Για το συνολικό μέρισμα του 2027, πάντως, κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά της. Στηντο ραντεβού αφορά τους προνομιούχους της. Περίπουθα κατευθυνθούν στους συγκεκριμένους κατόχους στις. Η, πάλι, βάζει τη μερισματική υπόσχεση στη βιτρίνα της σχεδιαζόμενης εισόδου της στο. Στόχος, η διανομή, ανά τρίμηνο. Η έγκριση συγκεκριμένου ποσού μένει για τη συνέχεια. Επίσης, ηανακοίνωσε, σε μετρητά ή μετοχές, υπό τους όρους της ανακοίνωσης, με ειδική διαδικασία μεταβίβασης του δικαιώματος.-Η αλήθεια είναι πως ο, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος τουδεν είναι πολύ φανατικός οπαδός της Ενωμένης Ευρώπης και του Ευρώ. Αντιθέτως. Χθες όμως, ενόψει της συνεδρίασης της, δημοσίευσεπου έχουν το δικό τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταγράφουν τις μηνιαίες ροές καταθέσεων νοικοκυριών σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ιρλανδία αλλά και στην «ομάδα ελέγχου» Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία. Από το 2004 έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Προφανώς σημείο καμπής, η κόκκινη γραμμή σε κάθε γράφημα είναι ο, το. Σήμερα, ο Μπρουκς παραδέχεται ότι δεν καταγράφεται πουθενά η χαοτική φυγή καταθέσεων του 2011-12 (τατον Μάιο του 2012 ή τατο 2011). Από την άλλη όμως πλευρά, γίνεται φανερό από τα στοιχεία του Μπρουκς ότι τον Σεπτέμβριο οι γερμανικές και ολλανδικές τράπεζες είδαν αξιοσημείωτες εισροές, ενώ οι γαλλικές και οι ιταλικές τράπεζες είχαν εκροές. Μικρές, αλλά με το «σωστό» πρόσημο για όποιον θυμάται πώς αρχίζουν αυτά. Οι ρυθμιζόμενοι λογαριασμοί αποταμίευσης (κ.ά.) κατέγραψαν εκροές, διπλάσιες από πέρυσι, επιβεβαιώνει η. Ηστις αναλύσεις της προειδοποιεί ανοιχτά ότι η κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία μπορεί να οδηγήσει σε. Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι ακριβώς αντίστροφη. Ηανακοίνωσε χθες καταθέσεις ιδιωτικού τομέα, με τα νοικοκυριά στα(υψηλό από τον Αύγουστο του 2011). Η χώρα που άνοιξε τον χορό το 2010 είναι σήμερα σταθερός «περιφερειακός» τραπεζικός πόλος με συνεχείς, αδιάλειπτες εισροές καταθέσεων.-Ημεγάλωσε στο. Η 25χρονη Ελληνίδα ήταν η πιλότος στην ιστορική πτήσηπου απογειώθηκε στις, για το. Ήταν η πρώτη εμπορική πτήση από το, το πρώτο μεγάλο νέο αεροδρόμιο της Αυστραλίας, μετά το Τουλαμαρίν της Μελβούρνης το 1970. Προφανώς τοήταν γεμάτο από ενθουσιασμένους επιβάτες. Σ’ αυτή την ιστορία υπάρχει ενδιαφέρον παρασκήνιο. Το αεροδρόμιο βρίσκεται στο, 45 χλμ. δυτικά του κέντρου. Κόστισε. Ανήκει εξ ολοκλήρου στο ομοσπονδιακό Δημόσιο μέσω τηςκαι όχι σε funds, όπως το Kingsford Smith. Αν προστεθούν τοκαι οι, η συνολική επένδυση φτάνει σχεδόν ταΗ χωρητικότητα του αεροδρομίου είναι σήμεραστην πρώτη φάση καιθεωρητικά έως τη δεκαετία του 2060. Το νέο αεροδρόμιο λειτουργεί, ενώ το παλιό, κλείνει με νόμο του 1996 μεταξύ. Για μια αεροπορική εταιρεία, ένα αεροσκάφος που πετά τη νύχτα αντί να κοιμάται, είναι καθαρό περιθώριο κέρδους. Γι’ αυτό ο όμιλοςέσπευσε πρώτος μεμέσα στον πρώτο χρόνο. Από αυτά,καιη οποία όμως σχεδιάζει την εμφάνισή της όχι νωρίτερα από τις. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα κι αυτό βρίσκεται στο έδαφος. Η γραμμή μετρό τωνπου θα συνέδεε το αεροδρόμιο με το, δεν θα ανοίξει πριν από τα, ίσως και μέσα, εξαιτίας της κόντρας με την κοινοπραξία κατασκευής η οποία αξιώνει υπέρβαση του προϋπολογισμού έωςΜέχρι να επιλυθεί η σύγκρουση, υπάρχει δωρεάν λεωφορείο κάθεκαι ταξί που κοστίζει περισσότερο από το εισιτήριο των-Οι αγορές είχαν βγάλει. Μόνο που οι Βραζιλιάνοι είχαν άλλη γνώμη. Οι επενδυτές που πόνταραν στονπροεξόφλησαν δημοσιονομική πειθαρχία και χαμηλότερα επιτόκια αλλά όταν επανεξελέγη ο, έσπευσαν να ανακαλύψουν την αβεβαιότητα. Ο, τοκαι το εκλογικό στοίχημα μετατράπηκε σε ακριβό μάθημα διαχείρισης κινδύνου. Βεβαίως, οι ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά έχουν βάση: με έλλειμμα κοντά στοκαι βασικό επιτόκιο, οι προεκλογικές υποσχέσεις χρειάζονται κάτι περισσότερο από ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Αλλά υπάρχει μια μικρή ειρωνεία όταν εκείνοι που υποτίθεται ότι τιμολογούν όλα τα ενδεχόμενα εμφανίζονται έκπληκτοι επειδή πραγματοποιήθηκε το ένα από τα δύο ενδεχόμενα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι επενδυτές έχουν πολιτικές προτιμήσεις, αλλά ότι μερικές φορές περνούν τις προβλέψεις για βεβαιότητες. Τώρα ο Λούλα καλείται να εξηγήσει πώς θα χρηματοδοτήσει τις δεσμεύσεις του, ενώ οι διαχειριστές θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί τα χαρτοφυλάκιά τους είχαν τόση εμπιστοσύνη στο δικό τους εκλογικό αποτέλεσμα. Ο επόμενος υπουργός Οικονομικών θα παραλάβει, λοιπόν, δύο λογαριασμούς: εκείνον των υποσχέσεων της κυβέρνησης και εκείνον των προσδοκιών της αγοράς. Το δύσκολο είναι ότι και οι δύο θέλουν εξόφληση, αλλά κανείς δεν προσφέρεται να πληρώσει την προκαταβολή.-Επειτα από, ηαποφάσισε να βάλει τέλος στη χορηγία του. Τα περιβόητα μπέργκερς στήριζαν όλα τα Μουντιάλ, από εκείνο των ΗΠΑ τουέως το Μουντιάλ των ΗΠΑ του. Η συμφωνία ανανεώθηκε το 2023 για το γυναικείο τουρνουά της Αυστραλίας και το φετινό ανδρικό. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά, δεν θα ανανεωθεί όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος τηςστο, που αποκάλυψε την είδηση. Η McDonald’s έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι η απόφασή της δεν σχετίζεται με τα πρόσφατα δημοσιεύματα για το ακυρωθέν σχέδιο, να πουληθεί σε private equity μερίδιο από τα μελλοντικά κέρδη των Μουντιάλ. Η ουσία βρίσκεται στα οικονομικά μεγέθη. Η φετινή καμπάνια της, μεσε, ήταν η μεγαλύτερη διαφημιστική επένδυση της McDonald’s για το 2026. Στα αποτελέσματα β΄ τριμήνου, ο CFOπαραδέχθηκε ότι η απόδοση της διαφήμισης «υστέρησε έναντι των προσδοκιών μας». Οι συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν μόλις, απόένα χρόνο πριν. Γύρισαν ελαφρώς αρνητικές τον Ιούλιο. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Ημέτρησε ότι μόνοσυνέδεαν τη McDonald’s με το Μουντιάλ, πίσω απόκαι. Όλες αυτές οι μάρκες έχουν ξοδέψει περίπουσε διαφήμιση Μουντιάλ μόνο στις ΗΠΑ. Η παγκόσμια CMOείχε δώσει το στίγμα ήδη τον Σεπτέμβριο. «Έχουμε γίνει υπερβολικά εξαρτημένοι από δανεική πνευματική ιδιοκτησία». Το ίδιο είπε και ο CEOστους αναλυτές, εννοώντας «δανεικά» το Μουντιάλ και το Minecraft. Περισσότερη γεύση, ποιότητα και ψηφιακοί δημιουργοί, αυτή είναι η νέα στρατηγική. Ο αθλητισμός παραμένει, αλλά με λιγότερα λεφτά.στη Γαλλία,στις ΗΠΑ. Η FIFA εισέπραξε περίπουαπό χορηγίες και δικαιώματα μάρκετινγκ στον κύκλο. Η αποχώρηση του παλαιότερου εμπορικού εταίρου της, μετά τη μεγαλύτερη καμπάνια του, είναι το χειρότερο δυνατό μήνυμα προς τους υπόλοιπους. Ένα Μουντιάλ προσφέρει πλανητική εμβέλεια, αλλά συμπυκνωμένη σε