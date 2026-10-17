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Στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων και τη στήριξη των νοικοκυριών, αλλά και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις με την αντιπολίτευση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία της, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορούν να προχωρήσουν σε πρόσθετα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, παρουσίασε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί η επίσπευση της λειτουργίας της πλατφόρμας για το επίδομα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε, επίσης, επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τοποθετήθηκε για τα δημοσιεύματα περί παραίτησης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε τις δηλώσεις του εκτελεστικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η σημερινή κρίση προστίθεται σε μια σειρά πολέμων και διεθνών αναταράξεων των τελευταίων ετών.

«Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία», ανέφερε, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση για την απόδοση της ακρίβειας αποκλειστικά σε κυβερνητικές επιλογές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχολιάζοντας την κριτική που είχε ασκήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην επιστολή του πρωθυπουργού. «Πριν από λίγες εβδομάδες ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ειρωνεύτηκε τον Πρωθυπουργό γιατί πήρε μια πρωτοβουλία να ανοίξει ένα ζήτημα στην Ευρώπη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συζήτηση που ακολούθησε απέδειξε, κατά την εκτίμησή του, πως πρόκειται για εθνική και ευρωπαϊκή αναγκαιότητα.

Όπως εξήγησε, η συμπερίληψη της ανάγκης εξέτασης δημοσιονομικής ευελιξίας στα συμπεράσματα της Συνόδου αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί το ελληνικό αίτημα.

«Το γεγονός ότι μπήκε στα συμπεράσματα είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Δεν είναι όμως αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει δεκτό το αίτημα», υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε την πρωτοβουλία με προηγούμενες ελληνικές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέροντας ως παραδείγματα το Ταμείο Ανάκαμψης κατά την περίοδο της πανδημίας και τις αποφάσεις για τις αμυντικές δαπάνες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα πέτυχε να θέσει επισήμως το ζήτημα του τουρκικού casus belli ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Από το 1,95 ευρώ λίγο πάνω από το 1,50 με την επιδότηση

Σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι χωρίς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις η τιμή διάθεσής του θα ξεπερνούσε το 1,90 ευρώ ανά λίτρο, φτάνοντας περίπου στο 1,95 ευρώ.

Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει δύο γραμμές άμυνας για την προστασία των νοικοκυριών. Η πρώτη αφορά την επιδότηση στην αντλία, η οποία εφαρμόζεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και απευθύνεται στο σύνολο των καταναλωτών.

«Το 1,95, μεσοσταθμική τιμή, γιατί αυτό αλλάζει ανά περιοχές, θα πέσει λίγο πάνω από το 1,50», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι δεν μπορούν να γίνονται συγκρίσεις με την προηγούμενη χρονιά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διεθνής ενεργειακή συγκυρία, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις τους στις τιμές.

«Η Ελλάδα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι ένα “γαλακτικό χωριό”, δυστυχώς, που θα μπορούσε να εξαιρεθεί από μια πρωτοφανή διεθνή κρίση», τόνισε.

Επίδομα θέρμανσης έως 1.560 ευρώ – Τι είπε για την πλατφόρμα

Η δεύτερη γραμμή στήριξης αφορά το επίδομα θέρμανσης, το οποίο, σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, καλύπτει περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων σε σύγκριση με το 2019.

Όπως εξήγησε, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μπορούσε τότε να λάβει το επίδομα με οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ, ενώ σήμερα το αντίστοιχο όριο έχει αυξηθεί στις 34.000 ευρώ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το ανώτατο ποσό ενίσχυσης, το οποίο στο παρελθόν έφτανε τα 350 ευρώ, έχει αυξηθεί σταδιακά και πλέον μπορεί να φτάσει τα 1.560 ευρώ, ανάλογα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

«Οι μεγάλες αυξήσεις στο επίδομα θέρμανσης δεν έγιναν από πέρυσι-φέτος», διευκρίνισε, σημειώνοντας ότι για τη φετινή περίοδο προβλέπεται πρόσθετη αύξηση 30%.

Υπενθύμισε ακόμη ότι στις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης έχει συμπεριληφθεί και η ηλεκτρική ενέργεια.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει ενδεχόμενο να ανοίξει νωρίτερα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένη απόφαση.

«Είναι ένα τεχνικό, σημαντικό θέμα, που θα μεταφέρω το αίτημα αυτό στους αρμόδιους. Δεν μπορώ τώρα εγώ να σας πω κάτι το οποίο δεν έχει αποφασιστεί. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του κόσμου», ανέφερε.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι εφόσον μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να υποστηριχθεί τεχνικά, λογιστικά και δημοσιονομικά, δεν υπάρχει λόγος να μην εξεταστεί.

«Έχουμε δώσει 850 εκατ. ευρώ σε έκτακτα μέτρα»

Αναφορικά με το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει 850 εκατ. ευρώ για έκτακτα μέτρα στήριξης.

Παράλληλα, έκανε λόγο για περίπου 800 εκατ. ευρώ επιπλέον εσόδων από τον ΦΠΑ για το 2026, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά αυτά έχουν αξιοποιηθεί για μόνιμες παρεμβάσεις.

Αναγνώρισε ότι η αύξηση των τιμών έχει συμβάλει στην ενίσχυση των εσόδων από τον ΦΠΑ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, κατά την κυβερνητική εκτίμηση, η ανάπτυξη της οικονομίας και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελούν σημαντικότερες πηγές αύξησης των φορολογικών εσόδων.

«Όλα αυτά δεν αρκούν στους πολίτες, πρέπει να δώσουμε περισσότερα, αλλά όσα παραπάνω μπορούμε», υπογράμμισε.

Επέμεινε, επίσης, ότι κάθε πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να κινείται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, εκτός εάν εξασφαλιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη ευελιξία.

Στο ίδιο πλαίσιο, απάντησε στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για πρόσθετες παροχές, υποστηρίζοντας ότι εάν ζητούνται μέτρα πέρα από τις προβλεπόμενες οροφές δαπανών, , θα πρέπει να προσδιοριστούν οι αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης.

Τι είπε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων στα καύσιμα, επισημαίνοντας ότι κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικό μείγμα μέτρων.

Όπως είπε, σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόστηκαν μειώσεις ΦΠΑ που στη συνέχεια ανακλήθηκαν, ενώ σε άλλες το τελικό όφελος για τους καταναλωτές ήταν περιορισμένο.

Ειδικά για το ντίζελ, υποστήριξε ότι μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο θα απέφερε μικρότερο όφελος από την παρέμβαση που πραγματοποιείται στην αντλία.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι επί της αρχής θετική σε μειώσεις φόρων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι δημοσιονομικά εφικτές και ότι το όφελος μεταφέρεται πραγματικά στον τελικό καταναλωτή.

«Θέμα ακρίβειας υπάρχει. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, ούτε μαθητευόμενοι μάγοι», δήλωσε.

Απαντώντας στην κριτική για την ακρίβεια και τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό, αλλά υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει κληθεί να διαχειριστεί διαδοχικές εισαγόμενες κρίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας την προηγούμενη διακυβέρνηση για την κατάσταση στην οποία, όπως υποστήριξε, παρέδωσε κρίσιμους τομείς του κράτους.

«Στον κόσμο λέω ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά δεν μπορεί να κριθεί μια κυβέρνηση εν κενώ. Μια κυβέρνηση κρίνεται συγκριτικά με το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας. Μακάρι να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα κουμπί, να βοηθήσουμε κι άλλο τον κόσμο, ειδικά τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Αλλά όλα αυτά τα οποία κάνουμε, γιατί είπατε για τον κύριο Τσίπρα, δεν μπορώ να μην πω, ότι αν η Ελλάδα αντιμετώπιζε όλες αυτές τις μεγάλες κρίσεις, την πανδημία με ένα διαλυμένο ΕΣΥ που άφησε ο κύριος Τσίπρας, την ενεργειακή κρίση με μια χρεοκοπημένη ΔΕΗ που άφησε ο κύριος Τσίπρας, όλες αυτές τις μεγάλες φυσικές καταστροφές με μια Πολιτική Προστασία διαλυμένη χωρίς 112 που άφησε ο κύριος Τσίπρας και όλες αυτές τις μεγάλες οικονομικές κρίσεις, δηλαδή μια κρίση πληθωριστική όπως αυτή που βιώνουμε τώρα σε συνέχεια προηγούμενων, με μια οικονομία 27η στην Ευρώπη, τελευταία σε ρυθμούς ανάπτυξης, με 600.000 ανθρώπους να μην έχουν δουλειά, ενώ έχουν σήμερα, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα.

Τα διλήμματα των εκλογών, όταν έχεις κρίσεις, δεν είναι ότι θα πατήσεις ένα κουμπί και θα εξαφανιστούν οι κρίσεις. Είναι ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα ένα πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει. Θέμα ακρίβειας υπάρχει. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, ούτε μαθητευόμενοι μάγοι».», ανέφερε.

«Το προοδευτικό μέτωπο αποδείχθηκε πολεμικό»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

«Όλοι αυτοί παρουσιάζονταν κατά καιρούς ως ένα προοδευτικό μέτωπο, ενώ πολιτικά φαίνεται ότι είναι ένα πολεμικό μέτωπο», σχολίασε.

Κατά τον κ. Μαρινάκη, η κατάσταση που επικρατεί στην αντιπολίτευση ενισχύει το κυβερνητικό επιχείρημα υπέρ της αυτοδυναμίας.

«Εμείς έχουμε ένα και μοναδικό στόχο πολιτικά, λόγω και της κατάστασης στην αντιπολίτευση, που είναι η αυτοδυναμία», υπογράμμισε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαχώρισε τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες περιόδους του κόμματος, κάνοντας ειδική αναφορά στη Φώφη Γεννηματά και στον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Όπως υποστήριξε, το ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει υιοθετήσει διαφορετική πολιτική στάση, κατηγορώντας το ότι εργαλειοποίησε πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα και ότι δεν έχει αποκλείσει όλες τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Επέκρινε ακόμη τις οικονομικές προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι δεν συνοδεύονται από αξιόπιστη κοστολόγηση.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και στις προτάσεις για 120 δόσεις, ισχυριζόμενος ότι δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη όσους πολίτες ανταποκρίνονται με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, επικαλέστηκε την ένταξη περίπου 70.000 πολιτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 20 δισ. ευρώ.

Για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά: «Όταν και αν γίνει, θα μιλήσουμε»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να τοποθετηθεί επί υποθετικών σεναρίων.

«Καθίστε πρώτα να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Όταν το κάνει αυτό το κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα μιλήσουμε για αυτό το κόμμα. Όταν γίνει και αν γίνει το κόμμα αυτό», περιορίστηκε να δηλώσει.

Το σχόλιο Μαρινάκη για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να σχολιάσει και τα δημοσιεύματα που αφορούν ενδεχόμενη παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και αναφορές για φερόμενες απειλές προς τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου.

Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαψεύσει οποιοδήποτε περιστατικό απειλής κατά του υπουργού.

«Απαντήσαμε καθαρά ότι ούτε υπήρξε θέμα απειλής, ούτε θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο ανεκτό», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιλογή του πρέσβη μιας χώρας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ίδιας και όχι της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω δημοσιεύματα ή φήμες σχετικά με το πρόσωπο της Αμερικανίδας διπλωμάτη, επισημαίνοντας ότι δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης να τοποθετείται για ζητήματα που αφορούν τις εσωτερικές αποφάσεις άλλων κρατών.

Απέρριψε, επιπλέον, τη σύνδεση των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων με μεγάλα ενεργειακά έργα και επενδύσεις.

«Η Exxon Mobil, η Chevron, ο Κάθετος Διάδρομος… Είναι έργα τα οποία ανεβάζουν επίπεδο τη χώρα, όχι μόνο ενεργειακά», ανέφερε.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Καμία αρμοδιότητα δεν έχει εκχωρηθεί στους Γάλλους»

Για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει εκχωρηθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα στη γαλλική πλευρά.

Όπως εξήγησε, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο παράλληλες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, καθώς το πλοίο που θα χρησιμοποιηθεί για τις σχετικές εργασίες είναι γαλλικό.

«Καμία αρμοδιότητα δεν έχουμε εκχωρήσει», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι δεν απαιτείται άδεια ή έγκριση από οποιαδήποτε άλλη χώρα για την υλοποίηση των προβλεπόμενων εργασιών.

«Άδεια μόνο από τις ελληνικές αρχές, καμία άδεια από πουθενά αλλού, και θα προχωρήσει το έργο με βάση τα όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο σε κάθε τέτοια περίπτωση», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και το έργο προχωρά βάσει του προβλεπόμενου προγραμματισμού.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Παράνομο και άκυρο – Η Ελλάδα απαντά με πράξεις»

Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στις κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας για την κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Χαρακτήρισε το μνημόνιο παράνομο και άκυρο, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες που ενισχύουν τις θέσεις της.

Ως παραδείγματα ανέφερε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, καθώς και την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

«Εμείς δεν προχωράμε με πυροτεχνήματα, προχωράμε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με κινήσεις που έχουν αποτύπωμα και είναι πράξεις», κατέληξε.