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Το ενδεχόμενο να προχωρήσει η κυβέρνηση σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης άφησε ανοιχτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, συνδέοντας τις επόμενες αποφάσεις με την έγκριση μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ίδια ώρα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές κινήσεις δεν πρόκειται να ανατρέψουν τον ελληνικό σχεδιασμό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, ενώ τοποθετήθηκε για τα δημοσιεύματα σχετικά με την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής, επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία παραμένει ο κεντρικός εκλογικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας.

Σε συνέντευξή του στο Mega News Radio, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «σημαντικό πρώτο βήμα» τη συμπερίληψη στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του ελληνικού αιτήματος για μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Η πρόταση που έχει καταθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών-μελών να χρηματοδοτούν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, χωρίς οι σχετικές δαπάνες να επιβαρύνουν τα ανώτατα όρια που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, καθώς το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως εξήγησε, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να αποκτήσουν τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα προσωρινής υπέρβασης των ορίων δαπανών, ώστε να χρηματοδοτήσουν πρόσθετες ενισχύσεις προς νοικοκυριά και πολίτες, πέραν των μέτρων που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει το τελευταίο διάστημα 850 εκατ. ευρώ για έκτακτες παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση πρέπει να είναι συντονισμένη και να ανταποκρίνεται στο εύρος των οικονομικών επιπτώσεων.

Από πού προέρχονται τα αυξημένα φορολογικά έσοδα

Στο ζήτημα της ενίσχυσης των κρατικών εσόδων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η αύξηση των φορολογικών εισπράξεων οφείλεται πρωτίστως στην οικονομική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, περίπου 600.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να καταβάλλουν πλέον φόρους και ασφαλιστικές εισφορές αντί να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 95% μέσα σε επτά χρόνια, ενώ σημαντική άνοδος καταγράφεται και στις εξαγωγές. Κατά τον ίδιο, οι εξελίξεις αυτές έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της απασχόλησης και, κατ’ επέκταση, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Επέμεινε ότι η αύξηση των εσόδων δεν συνδέεται με υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, καθώς, όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μειώσεις φόρων. Αντίθετα, απέδωσε την ενίσχυση των εισπράξεων στη μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Αναφερόμενος ειδικότερα στα περίπου 800 εκατ. ευρώ πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, αναγνώρισε ότι αυτά προκύπτουν από την αύξηση των τιμών και όχι από μεταβολή του φορολογικού συντελεστή.

Σημείωσε ότι για το 2026 έχουν ήδη διατεθεί 850 εκατ. ευρώ σε μέτρα στήριξης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αποφάσεων ακόμη και ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με την πορεία της ενεργειακής κρίσης.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι, εφόσον συνεχιστούν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις τους επόμενους μήνες, τα ποσά που θα επιστραφούν στους πολίτες θα υπερβούν τα πρόσθετα έσοδα που έχει εισπράξει το Δημόσιο μέσω του ΦΠΑ.

Πρόσθετες παρεμβάσεις με ευρωπαϊκή έγκριση

Για το περιεχόμενο ενός ενδεχόμενου νέου πακέτου στήριξης, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες ανακοινώσεις, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με βασικό κριτήριο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ενίσχυση των πολιτών.

Παρέπεμψε στο σύνολο των μόνιμων και έκτακτων παρεμβάσεων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, δίνοντας έμφαση στις μειώσεις του φόρου εισοδήματος, στις πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και νέους, στην επιστροφή ενοικίου και στις ενισχύσεις για τη θέρμανση.

Ειδική αναφορά έκανε στο πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο, όπως είπε, η συνολική μείωση στην αντλία ανέρχεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή των διυλιστηρίων. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το επίδομα θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 30%.

«Επιπλέον αυτών των μέτρων, αν πάρουμε την έγκριση, θα εξετάσουμε επιπλέον παρεμβάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για προτάσεις που, κατά την εκτίμησή του, συνεπάγονται πρόσθετες δημοσιονομικές επιβαρύνσεις χωρίς επαρκή κοστολόγηση.

Εξήγησε ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες προβλέπουν συγκεκριμένα ανώτατα όρια κρατικών δαπανών και ότι οποιαδήποτε παρέμβαση τα υπερβαίνει πρέπει είτε να αντισταθμίζεται από ισοδύναμα έσοδα είτε να προϋποθέτει ειδική δημοσιονομική εξαίρεση.

Στο πλαίσιο αυτό, επέκρινε την ΕΛ.Α.Σ. και το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι κατά τη συζήτηση για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ στελέχη των δύο κομμάτων παρουσίασαν διαφορετικές εκτιμήσεις για το κόστος των προτάσεών τους.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Οι επιδοτήσεις και τα νέα εισοδηματικά όρια

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στις επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά εξαιτίας των υψηλών τιμών ενέργειας.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η αποτελεσματικότητά της αξιολογείται από το κατά πόσο καταφέρνει να περιορίζει τις συνέπειες της κρίσης για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται πλέον από 130 έως 1.560 ευρώ, έναντι 80 έως 350 ευρώ το 2019, μετά και την τελευταία αύξηση κατά 30%.

Παράλληλα, σημείωσε ότι περισσότεροι από 1,2 εκατ. πολίτες λαμβάνουν την ενίσχυση, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών.

Ενδεικτικά, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο έχει αυξηθεί από τις 24.000 στις 34.000 ευρώ, ενώ για μια μονογονεϊκή οικογένεια έχει διαμορφωθεί στις 29.000 ευρώ, από 22.000 ευρώ προηγουμένως.

Επιπλέον, στις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης περιλαμβάνεται πλέον και η ηλεκτρική ενέργεια, διευρύνοντας τις επιλογές των δικαιούχων.

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, επανέλαβε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων οδηγούν σε μείωση της τιμής κατά περίπου 40 λεπτά ανά λίτρο στην αντλία.

Κατά τον ίδιο, η οικονομική δυνατότητα για τη χρηματοδότηση αυτών των παρεμβάσεων προκύπτει από την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων, την αύξηση της απασχόλησης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Υπενθύμισε, επίσης, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 83 μειώσεις φόρων.

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου: Μήνυμα στην Τουρκία για τις εργασίες

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI), με αφορμή τις τουρκικές ενέργειες και τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αδειοδότηση των εργασιών.

Ερωτηθείς για τις κινήσεις της Άγκυρας και τη σχετική NAVTEX, ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τη σύνδεση των γεγονότων όπως παρουσιάστηκε στην ερώτηση.

Ωστόσο, έπειτα από επικοινωνία με τα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, ξεκαθάρισε ότι «οποιαδήποτε ενέργεια της Τουρκίας παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επηρεάσει τον προγραμματισμό της χώρας».

Επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία αδειοδότησης έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς έχει κατατεθεί το σχετικό αίτημα για την πραγματοποίηση των εργασιών.

Όπως εξήγησε, το αίτημα θα εξεταστεί από τη διυπουργική επιτροπή μέσω της ΕΧΑΕΘ, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, απαιτείται και η προβλεπόμενη διαδικασία από το Λιμενικό Σώμα, καθώς στις εργασίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ξένο πλοίο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός ότι οι μόνες απαιτούμενες άδειες είναι εκείνες που εκδίδονται από τις δύο αρμόδιες ελληνικές αρχές, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο να ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αιτήματος άδειας ή οτιδήποτε τέτοιο», υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση αποτελεί ενεργειακό έργο και ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, όπως συμβαίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Γκιλφόιλ: Καμία απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση

Ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει και τα δημοσιεύματα σχετικά με την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τα οποία αναφέρονται σε φερόμενες πιέσεις προς την ελληνική κυβέρνηση και σε ζητήματα ενεργειακών συμφερόντων.

Όπως ανέφερε, μετά τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών επικοινώνησε με τον αρμόδιο υπουργό Σταύρο Παπασταύρου, προκειμένου να ζητήσει διευκρινίσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο ο κ. Παπασταύρου όσο και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε απειλή προς την ελληνική πλευρά.

«Η Κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε υπουργός της Κυβέρνησης δεν δέχτηκε καμία απειλή, ούτε θα μπορούσε να δεχθεί μία τέτοια απειλή», τόνισε.

Συμπλήρωσε ότι, ακόμη και εάν είχε υπάρξει τέτοια συμπεριφορά, δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή, ενώ απέφυγε να σχολιάσει άλλες πληροφορίες των δημοσιευμάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ελληνικής κυβέρνησης.

Κάθετος Διάδρομος: Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Σχετικά με τις αναφορές περί προνομιακών σχέσεων της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την άποψη ότι το έργο συνδέεται αποκλειστικά με τη θητεία της πρώην πρέσβη.

Επισήμανε ότι ο σχεδιασμός των μεγάλων ενεργειακών υποδομών στην περιοχή είχε αρχίσει αρκετά χρόνια νωρίτερα και ότι οι σχετικές διαδικασίες για τον Κάθετο Διάδρομο είχαν ήδη δρομολογηθεί επί της θητείας του πρώην Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ.

Μάλιστα, όπως υποστήριξε, το έργο είχε σημειώσει ουσιαστική πρόοδο πριν ακόμη αναλάβει καθήκοντα στην Ελλάδα η κ. Γκιλφόιλ.

Υπενθύμισε ότι τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου έχουν αναδείξει και Αμερικανοί υπουργοί, εντάσσοντάς τον στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στην παρουσία των Chevron και ExxonMobil, την οποία συνέδεσε με την αναβάθμιση του ενεργειακού και γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να δημοσιοποιηθεί ηχητικό υλικό που φέρεται να σχετίζεται με την πρώην πρέσβη, απέφυγε να τοποθετηθεί επί ενός υποθετικού σεναρίου, επισημαίνοντας ότι πρέπει πρώτα να εξακριβωθεί εάν πράγματι υπάρχει τέτοιο υλικό και ποιο είναι το περιεχόμενό του.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι ο διορισμός και η απομάκρυνση ενός πρέσβη αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης της χώρας που εκπροσωπεί.

«Η κατάσταση στην αντιπολίτευση δεν αποτελεί πολιτική χορηγία»

Στο πεδίο της εσωτερικής πολιτικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την εκτίμηση ότι τα προβλήματα και οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης λειτουργούν ως πολιτικό πλεονέκτημα για τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως υποστήριξε, οι πολίτες δεν περιμένουν από την κυβέρνηση να αποδείξει ότι υπερέχει πολιτικά του Αλέξη Τσίπρα ή του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Επικαλούμενος τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα, ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστά μεταξύ 30% και 31% στην εκτίμηση ψήφου.

Παράλληλα, απέρριψε τον χαρακτηρισμό των εξαγγελιών της ΔΕΘ ως προεκλογικών παροχών, επισημαίνοντας ότι αρκετές από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις έχουν ορίζοντα εφαρμογής το 2027.

Επανέλαβε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υιοθετήσει πολιτικές παροχών που στηρίζονται σε δανεισμό, επικαλούμενος την εμπειρία της δημοσιονομικής κρίσης και τις συνέπειες που είχε για την ελληνική οικονομία.

Αυτοδυναμία ο στόχος της ΝΔ – Κλειστή η πόρτα συνεργασίας με το σημερινό ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «αποκλειστικός και στρατηγικός στόχος» της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία.

Εκτίμησε ότι ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται δημοσκοπικά στο 30%-31% μπορεί ρεαλιστικά να διεκδικήσει ποσοστά της τάξης του 35%-37%, τα οποία θα του επιτρέψουν να επιδιώξει τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η τελική απόφαση ανήκει στους ψηφοφόρους, επισημαίνοντας ότι οι βουλευτικές εκλογές αποτελούν μία ενιαία διαδικασία, από την οποία πρέπει να προκύψει κυβέρνηση για τη χώρα.

Σχετικά με τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, αναγνώρισε ότι στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ, υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Βενιζέλου ή της Φώφης Γεννηματά, θα μπορούσε να αποτελέσει αξιόπιστο κυβερνητικό συνομιλητή, παρά τις ουσιαστικές πολιτικές διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία.

Ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ υπό τη σημερινή ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ως αιτιολογία επικαλέστηκε τη στάση του κόμματος στην υπόθεση των Τεμπών, καθώς και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο συνέδριό του, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές αυτές απομακρύνουν την προοπτική μιας κυβερνητικής σύμπραξης.

«Ακόμα περισσότερο είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία. Οι πολίτες θα αξιολογήσουν», κατέληξε.