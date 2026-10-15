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Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, με μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, ενεργοποιεί η κυβέρνηση, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στις Βρυξέλλες ζήτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης απέναντι στην άνοδο των τιμών της ενέργειας και τη νέα πληθωριστική πίεση.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού και την εξειδίκευση των μέτρων από τα συναρμόδια υπουργεία, η συνολική μείωση, μαζί με τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων, διαμορφώνεται στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, στα 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το όφελος θα περνά απευθείας στους καταναλωτές μέσω της μείωσης της τιμής πώλησης των καυσίμων. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η αύξηση καλύπτει όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.

Το ανώτατο ύψος του επιδόματος αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η αυξημένη προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έχουν ήδη διατεθεί περισσότερα από 860 εκατ. ευρώ, πέραν των μόνιμων παρεμβάσεων για το κόστος ζωής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων και η διεύρυνση της επιστροφής ενοικίων. Η κυβέρνηση, όπως ανέφερε, θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Πίεση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση

Το ενεργειακό βρίσκεται παράλληλα ψηλά στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ατζέντα της Συνόδου βρίσκονται επίσης η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο πρωθυπουργός συνέδεσε το ενεργειακό κόστος με «μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό» και ζήτησε, πέρα από τις εθνικές παρεμβάσεις, κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόβλεψη με την οποία θα καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει «πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες», προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν πολίτες και επιχειρήσεις που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στα ελληνικά μέτρα στήριξης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει μία από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο κ. Μαρινάκης.

Δεύτερο μέτωπο για την Αθήνα στις Βρυξέλλες αποτελεί το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της ιρλανδικής προεδρίας, καθώς, όπως είπε, υπάρχει «ουσιαστική ασυνέπεια» μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που διατίθενται για την επίτευξή τους. Η ελληνική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, τις οποίες θεωρεί βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την ελληνική πρόταση δημιουργίας μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχου με εκείνον που ενεργοποιήθηκε στην περίπτωση της Θέουτα, επισημαίνοντας τις ομοιότητες με όσα συνέβησαν στον Έβρο το 2020.

Νέα ενίσχυση στους αλιείς

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης ενεργοποιείται και για τους επαγγελματίες αλιείς. Η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου αυξάνεται από τα 16 στα 40 λεπτά ανά λίτρο για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, αύξηση 150%. Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα η ανακοίνωση διπλασιασμού της επιδότησης για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου.

Παράλληλα, δημιουργείται νέα δράση προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση των παράκτιων αλιέων για ζημιές που προκαλούνται στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, ικανοποιώντας, σύμφωνα με την κυβέρνηση, πάγιο αίτημα του κλάδου.

10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση σε δέκα Περιφερειακές Ενότητες

Επεκτείνεται ταυτόχρονα σε δέκα ακόμη Περιφερειακές Ενότητες το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Φλώρινας, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Καστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, ενώ ήδη εφαρμόζεται στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. Προβλέπεται -όπως είπε- οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό που μεταφέρει την κύρια κατοικία του στις επιλέξιμες περιοχές. Το 50% θα καταβάλλεται προκαταβολικά με την έγκριση της αίτησης και το υπόλοιπο μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής.

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, προκειμένου να καλύπτονται τα έξοδα μετεγκατάστασης. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

SMS σε 2,385 εκατ. γυναίκες για δωρεάν εξετάσεις μαστού

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η σταδιακή αποστολή των πρώτων SMS με ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Ο νέος κύκλος αφορά περισσότερες από 2.385.000 γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 7 εκατ. πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μέσω του προγράμματος και σε 500.300 έχουν εντοπιστεί εγκαίρως ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση.

Ειδικά στον πρώτο κύκλο για τον καρκίνο του μαστού, σχεδόν 1,27 εκατ. γυναίκες υποβλήθηκαν σε ψηφιακή μαστογραφία και σε 87.231 εντοπίστηκαν εγκαίρως ευρήματα. Περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο. Το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους.

Έως 240.000 σχολικά γεύματα ημερησίως

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι ξεκίνησε η διανομή των Σχολικών Γευμάτων για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα καλύπτει πλέον 160 δήμους και 2.000 Δημοτικά Σχολεία, με δυνατότητα διάθεσης έως 240.000 γευμάτων την ημέρα.

Σε σχέση με την περυσινή χρονιά προστέθηκαν περισσότερα από 18.000 γεύματα και 64 σχολικές μονάδες. Σε σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, η κάλυψη έχει σχεδόν διπλασιαστεί: από ένα στα τέσσερα παιδιά του Δημοτικού προσεγγίζει πλέον το ένα στα δύο.

Τα γεύματα διατίθενται στο σύνολο των μαθητών κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα, χωρίς διαχωρισμούς, ώστε να αποφεύγεται ο στιγματισμός.

Ένας νεκρός από την κακοκαιρία – Στο επίκεντρο η Ρόδος

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα, με τη Ρόδο να υφίσταται τις σοβαρότερες συνέπειες και την κακοκαιρία να έχει ως τραγικό απολογισμό την απώλεια ενός ανθρώπου.

Από τις 13 Οκτωβρίου οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα είχαν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και των ιδιαίτερα θυελλωδών ανέμων.

Στις 10:44 της ίδιας ημέρας είχε αποσταλεί μήνυμα μέσω του 112 με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων.

Ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε, εκ μέρους της κυβέρνησης, συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος.

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