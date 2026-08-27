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Η επιστροφή Τσίπρα δεν τρομάζει τη ΝΔ, αλλά ούτε αρκεί για να της κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Ο Παύλος Μαρινάκης, στη συνέντευξή του στο vidcast «Unformal» της Political, το συνόψισε με ένα «κούνια που σε κούναγε» για όποιον πιστεύει ότι αρκεί η σύγκριση με την περίοδο 2015-2019.

Η προειδοποίηση

«Δεν βλέπω κανέναν φοβισμένο ούτε στο Μέγαρο Μαξίμου ούτε στη Νέα Δημοκρατία με την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού βοηθά τη ΝΔ να υπενθυμίζει τον νόμο Κατρούγκαλου, τις ασφαλιστικές εισφορές, την προκαταβολή φόρου και τον τότε φορολογικό συντελεστή.

Μέχρι εκεί όμως. «Αν θεωρείς ότι βάζοντας έναν πήχη τόσο χαμηλά και περάσεις από πάνω -αναφέρομαι στη διακυβέρνηση Τσίπρα- θα κερδίσεις ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, “κούνια που σε κούναγε”», είπε.

Ο κόσμος που «αλλάζει κανάλι»

Ενδιαφέρον είχε και η περιγραφή του για το πώς μεταφέρει τις διαφωνίες του στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι έχει διαφωνήσει με εισηγήσεις υπουργών για νομοσχέδια και έχει πάει στον πρωθυπουργό με διαφορετική άποψη, αφού πρώτα την έχει τεκμηριώσει.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο επιζήμιο για έναν πρωθυπουργό από την “αυλή” η οποία θα πει μόνο το ευχάριστο», ανέφερε.

Στην οικονομία αναγνώρισε την απόσταση που εξακολουθεί να υπάρχει ανάμεσα στους θετικούς δείκτες και σε αυτό που αισθάνεται ο πολίτης στην τσέπη του. «Όποιος λέει μόνο το πρώτο και πανηγυρίζει μόνο για τις επιτυχίες κάνει πολύ μεγάλο λάθος», είπε, γιατί ο κόσμος που τον ακούει «αλλάζει κανάλι». Η άλλη πλευρά της εξίσωσης, όπως σημείωσε, είναι η ακρίβεια, καθώς «τον πολίτη τον νοιάζει το δικό του σπίτι».

Το «αόρατο» νήμα

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε αυτοκριτικά: «Το κάναμε εγκαίρως; Όχι. Το είπαμε, το παραδεχτήκαμε», είπε για τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ. Πρόσθεσε δε, χωρίς περιστροφές, για τις πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες, όπως είπε, «φοβήθηκαν το πολιτικό κόστος». «Δεν το λέω για να μας δικαιολογήσω. Δεν το κάναμε», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη παραπλάνηση της κοινής γνώμης» και για ένα «αόρατο νήμα» που, κατά την έκφρασή του, λειτούργησε «εν είδει συμμορίας».

Διευκρίνισε όμως: «Δεν έχω ούτε στοιχεία ούτε αποδείξεις ότι ήταν οργανωμένο. Γι’ αυτό και μιλάω για ένα αόρατο νήμα». Τόνισε παράλληλα ότι για το δυστύχημα πρέπει «να αποδοθεί δικαιοσύνη με τον πιο αυστηρό τρόπο για όποιον έχει πραγματική ευθύνη».

Σκληρή απάντηση

Με αφορμή τις αντιδράσεις του ΚΚΕ στο μήνυμά του για την ημέρα μνήμης των θυμάτων του ναζισμού και του σταλινισμού, ο κ. Μαρινάκης ανέβασε τους τόνους. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να ξεχωρίζεις ένα καθεστώς το οποίο δολοφόνησε εκατομμύρια ανθρώπους με βάση το αν το χρώμα του είναι μαύρο ή κόκκινο», είπε.

Κλιμακώνοντας την επίθεση του, προς τον Περισσό, τόνισε: «δεν θα ξαναγράψουν την Ιστορία κάποιοι από την Αριστερά» που «δεν καταδικάζουν τον Στάλιν και τα ορφανά του». Συμπλήρωσε μάλιστα: «Το ένα άκρο είχε ασυλία για πάρα πολλά χρόνια. Φταίμε πάρα πολύ», συνδέοντας αυτή τη στάση με την ανοχή στην «αριστερόστροφη βία στα πανεπιστήμια».

Η «δύναμη του σταυρού»

Για τη δική του κάθοδο στις εκλογές, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι, εφόσον παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν προκηρυχθούν, θα παραιτηθεί λόγω της υποψηφιότητάς του στον Βόρειο Τομέα.

«Όλες οι πολιτικές θέσεις, όπως και αυτή, έχουν ημερομηνία λήξης», σημείωσε, δηλώνοντας παράλληλα ότι πιστεύει «πάρα πολύ στη δύναμη του σταυρού» και ότι το σημαντικότερο για τον ίδιο είναι «η υποψηφιότητά μου και ελπίζω η εκλογή μου στον Βόρειο Τομέα».

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