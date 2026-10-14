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Στην αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία ανάμειξη στη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Όπως διευκρίνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της αμερικανικής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να επηρεάσει ούτε να σχολιάσει μια τέτοια απόφαση. «Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον θα διατηρηθεί.

Σημείωσε δε, ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένω η αμερικανική, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η Αθήνα επιθυμεί να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία το επόμενο διάστημα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Η αντιπολίτευση ρίχνει ευθύνες που «δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές» μας

Αναφερόμενος στις εξηγήσεις που ζητά η αντιπολίτευση για το ζήτημα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στη στάση της, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

«Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, το οποίο το έχουμε δει από υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος, ευρύτερου ενδιαφέροντος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να χρεώσει στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό κάθε σημαντική εξέλιξη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποδίδει στην κυβέρνηση συνολικά την ευθύνη για το πρόβλημα. Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη τακτική δεν έχει αποδώσει πολιτικά, ενώ αμφισβήτησε κατά πόσο πείθει την κοινή γνώμη.

«Δεν θα ζητήσουμε εξηγήσεις από τις ΗΠΑ»

Ερωτηθείς εάν η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να ζητήσει εξηγήσεις από την αμερικανική πλευρά, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, καθώς πρόκειται για αποφάσεις που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών.

Όπως διευκρίνισε, η τοποθέτηση, η απομάκρυνση ή η παραίτηση ενός διπλωματικού εκπροσώπου, καθώς και η επιλογή του προσώπου που θα τον διαδεχθεί, αποτελούν αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και όχι της χώρας στην οποία υπηρετεί.

Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης στην απόφαση της Ουάσιγκτον, επιμένοντας παράλληλα στη διατήρηση των στενών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

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