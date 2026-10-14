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Σε αναδιάταξη των συμμετοχών του ελληνικού δημοσίου σε στρατηγικά ενεργειακά assets προχωρεί η κυβέρνηση, με το 34% του ΔΕΣΦΑ να βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια συμμετοχή σημαντικής οικονομικής αξίας, την οποία το κράτος διατηρεί από την ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή, έχοντας έκτοτε τον ρόλο ουσιαστικά του παθητικού μετόχου, καθώς ο εταιρικός έλεγχος βρίσκεται στη Senfluga, που κατέχει το 66%.

Τον δρόμο για τη διαφορετική αξιοποίηση του ποσοστού ανοίγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο Σάββατο. Με ειδική διάταξη παρέχεται η δυνατότητα το 34% του ΔΕΣΦΑ να μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία που ελέγχεται πλήρως, άμεσα ή έμμεσα, από το κράτος.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο σχεδιασμός που προκρίνεται προβλέπει τη μεταφορά του ποσοστού στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία ελέγχεται κατά 100% από το Υπερταμείο. Με τον τρόπο αυτό, μια μέχρι σήμερα μειοψηφική κρατική συμμετοχή σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της χώρας αποκτά ενεργότερο ρόλο στον ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό του Δημοσίου.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, που μένει να επιβεβαιωθούν, η ενσωμάτωση της συμμετοχής στον ΔΕΣΦΑ αναμένεται να ενισχύσει την περιουσιακή βάση και τον ισολογισμό της εταιρείας, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για την άντληση δανειακών κεφαλαίων. Στο κάδρο βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την οποία φαίνεται να συνδέεται η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδιασμού της ΔΕΠΑ.

Πώς θα γίνει η μεταφορά

Σήμερα το 66% του ΔΕΣΦΑ ελέγχεται από τη Senfluga SA, στην οποία συμμετέχουν οι Snam, Enagás, Fluxys και η DAMCO του ομίλου Κοπελούζου ενώ το υπόλοιπο 34% ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αλλάζει τον έλεγχο του Διαχειριστή ούτε αφορά στη συμμετοχή της Senfluga. Δημιουργεί τον μηχανισμό όμως για τη μεταφορά της κρατικής συμμετοχής σε άλλη εταιρεία του Δημοσίου, με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΡΑΑΕΥ.

Η συναλλαγή δεν θα γίνει με καταβολή μετρητών. Το 34% μπορεί να εισφερθεί ως περιουσιακό στοιχείο στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ και, σε αντάλλαγμα, να εκδοθούν νέες μετοχές της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Επειδή η ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και την προμήθεια ενέργειας, η ρύθμιση προβλέπει ότι τα δικαιώματα μέσω των οποίων μπορεί να ασκηθεί επιρροή στον ΔΕΣΦΑ δεν θα μεταφερθούν μαζί με τις μετοχές. Η ψήφος στις γενικές συνελεύσεις, η συμμετοχή στη διοίκηση ή στον διορισμό μελών της, καθώς και τα ειδικά δικαιώματα πληροφόρησης, ελέγχου και συναίνεσης θα παραμείνουν στο Ελληνικό Δημόσιο και θα ασκούνται αποκλειστικά από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η πρόβλεψη αυτή συνδέεται με τον διαφορετικό ρόλο των δύο εταιρειών στην ενεργειακή αγορά. Ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, έχοντας την ευθύνη για το δίκτυο μεταφοράς υψηλής πίεσης και τον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας, ενώ η ΔΕΠΑ Εμπορίας δραστηριοποιείται στην αγορά ως εισαγωγέας και προμηθευτής φυσικού αερίου, με παρουσία επίσης στην ηλεκτρική ενέργεια, τις ΑΠΕ και την ηλεκτροπαραγωγή. Έτσι, στη ΔΕΠΑ μπορεί να περάσει η οικονομική συμμετοχή του 34% χωρίς να μεταφερθούν σε αυτήν τα δικαιώματα που επιτρέπουν την άσκηση επιρροής στη διοίκηση του Διαχειριστή.

Το χρηματοδοτικό «κλειδί»

Η μεταφορά της συμμετοχής αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη ΔΕΠΑ καθώς συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένων επενδυτικών αναγκών.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατηγική για την εταιρεία έχει αλλάξει αισθητά σε σχέση με τα σχέδια που υπήρχαν πριν από την ενεργειακή κρίση, όταν η ΔΕΠΑ Εμπορίας βρισκόταν σε τροχιά ιδιωτικοποίησης. Σήμερα η κατεύθυνση είναι διαφορετική, με την εταιρεία να χτίζει ένα ευρύτερο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και να ενισχύει την παρουσία της στην ηλεκτροπαραγωγή και τις ΑΠΕ.

Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής συμμετέχει με 29% στη μονάδα φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη και με 35% στη νέα μονάδα που κατασκευάζεται στη Λάρισα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Από τη ΔΕΠΑ στον ΔΕΣΦΑ και την πώληση των δικτύων

Η σημερινή κίνηση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον μέσα από τη διαδρομή των δύο εταιρειών και τις μεγάλες αναδιαρθρώσεις που άλλαξαν τον χάρτη της αγοράς φυσικού αερίου την τελευταία εικοσαετία.

Ο ΔΕΣΦΑ δημιουργήθηκε το 2007 μέσα από τη ΔΕΠΑ, όταν αποσχίστηκε ο κλάδος μεταφοράς φυσικού αερίου, στο πλαίσιο του διαχωρισμού της προμήθειας από τη διαχείριση των ενεργειακών υποδομών. Στον νέο Διαχειριστή πέρασαν το δίκτυο μεταφοράς υψηλής πίεσης και οι υποδομές του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, μεταξύ των οποίων και ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας. Ο ΔΕΣΦΑ ξεκίνησε έτσι ως 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ.

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε την περίοδο των μνημονίων. Το 2018, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή, με την πώληση του 66% στη Senfluga.

Διαφορετική διαδρομή ακολούθησαν τα δίκτυα διανομής. Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ, το 2020 αποσχίστηκε ο κλάδος υποδομών και δημιουργήθηκε η ΔΕΠΑ Υποδομών, στην οποία συγκεντρώθηκαν οι συμμετοχές στην ΕΔΑ Αττικής, την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης–Θεσσαλίας και τη ΔΕΔΑ. Η εταιρεία ιδιωτικοποιήθηκε πλήρως το 2022, όταν η Italgas απέκτησε το 100% έναντι 733 εκατ. ευρώ.

Μέσα σε περίπου δεκαπέντε χρόνια, επομένως, η παλιά δομή της ΔΕΠΑ μετασχηματίστηκε ριζικά. Η μεταφορά φυσικού αερίου πέρασε στον ανεξάρτητο ΔΕΣΦΑ, με ιδιώτες επενδυτές να ελέγχουν το 66%, τα δίκτυα διανομής πέρασαν στην Italgas και η ΔΕΠΑ παρέμεινε στον ανταγωνιστικό τομέα, διευρύνοντας σταδιακά τη δραστηριότητά της.

Η σχεδιαζόμενη μεταφορά του 34% δεν ανατρέπει αυτή την δομή ούτε επαναφέρει το μοντέλο που ίσχυε πριν από το 2007. Ο εταιρικός έλεγχος του ΔΕΣΦΑ παραμένει στη Senfluga, ενώ τα μετοχικά δικαιώματα της κρατικής συμμετοχής διατηρούνται στο Ελληνικό Δημόσιο.

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